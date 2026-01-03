onedio
Diziler İptal Edildi, O Dizi Tekrarıyla Lider Oldu: 2 Ocak Cuma Reyting Sonuçları Açıklandı

survivor Reyting Sonuçları Taşacak Bu Deniz
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
03.01.2026 - 11:53

2 Ocak Cuma reyting sonuçları belli oldu.

Kızılcık Şerbeti, Taşacak Bu Deniz, Arka Sokaklar'ın yeni yıl arası verdiği ve yeni bölümleriyle yayınlanmadığı 2 Aralık Cuma günü reyting sonuçları açıklandı. Yerli dizilerin yeni bölümü olmazken Survivor 2026 yayınlandı. TRT 1 ise Taşacak Bu Deniz'in tekrar bölümününü ekrana getirdi. Taşacak Bu Deniz, tekrarıyla yine zirveye oturdu. Survivor ise AB kategorisinde birinci oldu.

İşte 2 Ocak Cuma Reyting Sonuçları...

Taşacak Bu DenizKızılcık Şerbeti ve Arka Sokaklar dizilerinin yeni bölümlerinin iptal edildiği 2 Ocak Cuma reyting sonuçları açıklandı. TV8'de yeni sezonuyla yayınlanan Survivor 2026, son derece iyi reytinglerle sezonu açarken cuma akşamının vazgeçilmezi Taşacak Bu Deniz, tekrar bölümüyle resmen şov yaptı. TRT 1, 2 Ocak Cuma akşamı Taşacak Bu Deniz'in tekrar bölümünü yayınladı. Fenomen dizi, Total grubunda tekrar bölümüyle bile lider oldu. Survivor ise AB kategorisinde en çok izlenen yapım oldu.

2 Ocak Cuma TOTAL, AB ve ABC1 reyting sonuçları şu şekilde:

Taşacak Bu Deniz (tekrar)

TOTAL: 5.82 (1)

AB: 3.94 (2)

ABC: 5.44 (2)

Survivor 2026

TOTAL: 4.61 (4)

AB: 4.03 (1)

ABC: 4.56 (3)

Çifte Milyon

TOTAL: 3.04 (10)

AB: 1.80 (14)

ABC: 2.79 (9)

Esra Demirci
