Diziler İptal Edildi, O Dizi Tekrarıyla Lider Oldu: 2 Ocak Cuma Reyting Sonuçları Açıklandı
2 Ocak Cuma reyting sonuçları belli oldu.
Kızılcık Şerbeti, Taşacak Bu Deniz, Arka Sokaklar'ın yeni yıl arası verdiği ve yeni bölümleriyle yayınlanmadığı 2 Aralık Cuma günü reyting sonuçları açıklandı. Yerli dizilerin yeni bölümü olmazken Survivor 2026 yayınlandı. TRT 1 ise Taşacak Bu Deniz'in tekrar bölümününü ekrana getirdi. Taşacak Bu Deniz, tekrarıyla yine zirveye oturdu. Survivor ise AB kategorisinde birinci oldu.
İşte 2 Ocak Cuma Reyting Sonuçları...
2 Ocak Cuma TOTAL, AB ve ABC1 reyting sonuçları şu şekilde:
