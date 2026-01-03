Settar Tanrıöğen, Nasıl Beyin Kanaması Geçirdiğini İlk Kez Anlattı

Arka arkaya ameliyatlar geçiren Settar Tanrıöğen bu süreci atlattıktan aylar sonra ilk kez Ceyda Düvenci'ye konuştu. Settar Tanrıöğen, konuk olduğu Bambaşka Sohbetler programında sette beyin kanaması geçirdiğini 'Kanayan beyinle sete gittim' diyerek açıkladı.

'Kanayan beyinle sete gittim, çalıştım. Ketche'ye dedim, 'Beynim kanadı, genzimden kan geldi. Benim işimi uzatmadan bitir bir doktora gideceğim' dedim. Akşamüstü hava kararmadan önce bitirdi benim işimi. İş var yürüsün istiyorum. Benim yüzümden bölüm aksamasın istiyorum.

Sonra beni prodüksiyon aracına bindirdiler Şişli'deki eve getirdiler. 'Tek başıma çıkıp yatmayayım, ölür kalırım. Kimsenin haberi olmaz, ertesi gün duyarlar' dedim. Vali Konağı'nda arkadaşlarım var onlara gittim. Gece 1 buçuk saat ya uyudum ya uyumadım. Sabah erken kalktım, kahvaltı hazırlamışlar. Tahlil isterler diye bir şey yemedim hastaneye gittim. Doktor, 'Çok hırpalanmış, iyi beslenirse kendine gelir' dedi. Anlamadı benim beyin kanaması geçirdiğimi. Aynı gün beni iki kez ameliyat aldılar'