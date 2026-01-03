Settar Tanrıöğen, Nasıl Beyin Kanaması Geçirdiğini İlk Kez Anlattı
Kızılcık Şerbeti'nde Apo karakterine hayat veren Settar Tanrıöğen, geçirdiği beyin kanamasının ardından apar topar ameliyata alınmış ve diziden ayrılmıştı. Yerine Ahmet Mümtaz Taylan'ın geldiği Settar Tarıöğen, beyin kanamasının ardından tüm detayları ilk kez Ceyda Düvenci'ye anlattı.
KAYNAK: Bambaşka Sohbetler
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Settar Tanrıöğen, geçirdiği beyin kanamasının ardından Kızılcık Şerbeti'nden ayrılmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın