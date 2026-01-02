onedio
Son Gösterisi Eleştirilen Cem Yılmaz'a Bir Tepki de Hayvansever Cenk Eren'den Geldi!

Cem Yılmaz
02.01.2026 - 18:05

Cem Yılmaz, CMXXIV gösterisinde kullandığı ifadelerle bir kez daha tartışmaların odağına yerleşti. Kadınlara yönelik sözlerinin ardından bu kez sokak hayvanlarıyla ilgili açıklamaları tepki çekerken, hayvanseverliğiyle bilinen Cenk Eren sosyal medyada sert bir çıkış yaptı. Cenk Eren, X hesabından Cem Yılmaz'a ithafen uzun bir metin yazarak tepkisini gösterdi.

Cem Yılmaz, CMXXIV adlı gösterisinde kadınlara dair kullandığı bir cümleyle daha önce sert eleştirilerin hedefi olmuştu.

“38 yaşında biriyle çıkıyorum, ‘buldu çıtırı’ diyorlar; 38 ölmek üzere!” sözleri, sosyal medyada kısa sürede büyüyen bir tartışmayı tetiklemişti.

Bu kez gündeme gelen başlık ise farklı. Cem Yılmaz’ın yine aynı gösteride sokak hayvanlarıyla ilgili ifadeleri kamuoyunda yankı uyandırırken, hayvan haklarına duyarlılığıyla tanınan Cenk Eren tepkisini açıkça ortaya koydu. Cenk Eren, X platformunda yayınladığı tweette, Cem Yılmaz'a açıkça seslendi.

İşte Cenk Eren'in Cem Yılmaz'a ithafen attığı o tweet:

Sevgili Cem Yılmaz,

Bu ülkenin en değerli sanatçılarından biri olarak seni çok eskiden beri tanırım ve yıllara dayanan çok sanimi olmayan bir ahbaplığımız var. Son gösterine ne yazık ki gelemedim ama Netflix’te izledim. Orada sokak hayvanlarıyla ilgili söylediklerini duydum. Haklı olduğun noktalar var, evet, her iki tarafın da uç noktalara savrulduğunu ve bir arada buluşulamadığını söylüyorsun. Bu çok doğru.

Ancak hayvanseverlerin neden bu hale geldiğini de anlamak önemli. Belki sahnende bu konuyu ele almak yerinde olmayabilir, çünkü bir stand-up yapıyorsun. Ama ben sana tek bir örnek vermek istiyorum: Daha bir hafta önce yavrularını emziren bir anne köpeği zehirlediler. Yavruları annesinin memesini emerken anne köpek ağzından köpükler çıkararak can verdi. Bunu gören bir hayvanseverin ne kadar öfkeleneceğini tahmin edebilirsin. Keşke bu açıdan da konuyu biraz ele alsaydın. Senin de hayvansever olduğunu biliyorum ve bu konuda anlayış göstereceğine eminim.

Neden bunu sana doğrudan söylemedim dersen, sen bunu kamuya açık bir gösteride dile getirdin, ben de hayvansever biri olarak buradan yanıt vermek istedim. Umarım bana kırılmazsın, seni bilen biri olarak böyle bir insan olmadığını düşünüyorum.Sevgilerimle

#cemyılmaz

#SokakHayvanlarıSahipsizDeğil

