Aileler Yılbaşında Tanıştı: Murat Dalkılıç ile Özgü Kaya Aşkında Nikah Sinyali
Pop müziğin sevilen ismi Murat Dalkılıç ile başarılı oyuncu Özgü Kaya, ilişkilerinde ciddi bir eşiği geride bıraktı. Haziran ayında başlayan aşk, yeni yıl gecesinde ailelerin bir araya gelmesiyle resmen evlilik yoluna girdi. Çift, 2026’ya birlikte girerken anne ve babaların da tanıştığı özel bir yılbaşı yemeği organize etti. Murat Dalkılıç’ın gitar çaldığı gecede, Özgü Kaya’nın babası da müstakbel damadına eşlik etti. Bu samimi anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
Murat Dalkılıç, kariyeri kadar özel hayatıyla da sık sık gündem olan ünlülerimizden.
Çift, 2026’ya aileleriyle birlikte girerek ilişkilerinde önemli bir adım attı.
İşte o anlar:
