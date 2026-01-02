Aileler Yılbaşında Tanıştı: Murat Dalkılıç ile Özgü Kaya Aşkında Nikah Sinyali

Özgü Kaya’nın anne ve babası ile Murat Dalkılıç’ın babası, yılbaşı yemeğinde ilk kez bir araya geldi. Gecenin en dikkat çeken anı ise Murat Dalkılıç’ın gitar çaldığı dakikalar oldu.

Bu samimi buluşmanın ardından sosyal medyada 'evlilik yolu göründü' yorumları gecikmedi. Murat Dalkılıç’ın uzun bir aradan sonra ilk kez bu kadar mutlu görünmesi de dikkatlerden kaçmadı. Çift cephesinden henüz resmi bir açıklama gelmese de, 2026 yılı için sürpriz bir evlilik haberi beklentisi şimdiden konuşulmaya başlandı.

Bakalım bu aşk, önümüzdeki aylarda nikah masasına uzanacak mı… 👀💍