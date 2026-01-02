onedio
Aileler Yılbaşında Tanıştı: Murat Dalkılıç ile Özgü Kaya Aşkında Nikah Sinyali

Aileler Yılbaşında Tanıştı: Murat Dalkılıç ile Özgü Kaya Aşkında Nikah Sinyali

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
02.01.2026 - 15:32

Pop müziğin sevilen ismi Murat Dalkılıç ile başarılı oyuncu Özgü Kaya, ilişkilerinde ciddi bir eşiği geride bıraktı. Haziran ayında başlayan aşk, yeni yıl gecesinde ailelerin bir araya gelmesiyle resmen evlilik yoluna girdi. Çift, 2026’ya birlikte girerken anne ve babaların da tanıştığı özel bir yılbaşı yemeği organize etti. Murat Dalkılıç’ın gitar çaldığı gecede, Özgü Kaya’nın babası da müstakbel damadına eşlik etti. Bu samimi anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. 

İşte detaylar 👇

Murat Dalkılıç, kariyeri kadar özel hayatıyla da sık sık gündem olan ünlülerimizden.

Murat Dalkılıç, kariyeri kadar özel hayatıyla da sık sık gündem olan ünlülerimizden.

Merve Boluğur'la iki yıllık evliliği hepinizin malumu. Çift 2015 yılında evlenip 2017 yılında boşandı. Ünlü şarkıcı ardından Hande Erçel'le 2 yıl dolu dizgin bir aşk yaşadı ancak ilişkileri mutlu sonla bitmedi. Dalkılıç şimdilerde oyuncu Özgü Kaya ile birlikte.

Murat Dalkılıç ve Özgü Kaya’nın aşkı ilk olarak bir mekan çıkışı el ele görüntülenmeleriyle ortaya çıkmıştı. O dönem ikili, ilişkileri hakkında konuşmak istemediklerini belirtmiş, gözlerden uzak bir birliktelik yaşamayı tercih etmişti. Ancak kısa süre sonra Dalkılıç’ın, sevgilisi Özgü Kaya’nın rol aldığı “Cennetin Çocukları” dizisinin çekimleri nedeniyle Ayvalık’a taşındığını açıklaması, aşkın ne kadar ciddi yaşandığını da göstermişti.

Çift, 2026'ya aileleriyle birlikte girerek ilişkilerinde önemli bir adım attı.

Çift, 2026’ya aileleriyle birlikte girerek ilişkilerinde önemli bir adım attı.

Özgü Kaya’nın anne ve babası ile Murat Dalkılıç’ın babası, yılbaşı yemeğinde ilk kez bir araya geldi. Gecenin en dikkat çeken anı ise Murat Dalkılıç’ın gitar çaldığı dakikalar oldu. 

Bu samimi buluşmanın ardından sosyal medyada 'evlilik yolu göründü' yorumları gecikmedi. Murat Dalkılıç’ın uzun bir aradan sonra ilk kez bu kadar mutlu görünmesi de dikkatlerden kaçmadı. Çift cephesinden henüz resmi bir açıklama gelmese de, 2026 yılı için sürpriz bir evlilik haberi beklentisi şimdiden konuşulmaya başlandı.

Bakalım bu aşk, önümüzdeki aylarda nikah masasına uzanacak mı… 👀💍

İşte o anlar:

Yorum Yazın