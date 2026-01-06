onedio
Güller ve Günahlar’ın Yeni Bölüm Tarihi Belli Oldu

Elif Sude Yenidoğan
06.01.2026 - 14:50

Yeni yıl tatili nedeniyle diziler kısa bir yayın arasına girince, ekran başındaki izleyiciler sevdikleri yapımların dönüş tarihlerini merak etmeye başladı. Cumartesi akşamları Kanal D’de yayınlanan Güller ve Günahlar için beklenen açıklama geldi. Dizinin yeni bölüm tarihi netleşti. Detaylara birlikte bakalım.

Cumartesi günlerinin dikkat çeken yapımlarından biri olan Güller ve Günahlar, yayınlandığı günden bu yana istikrarlı reyting performansıyla öne çıkıyor.

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan dizi, güçlü hikâyesi ve sürükleyici temposuyla sezonun konuşulan yapımları arasında yer alıyor. Cemre Baysel ve Murat Yıldırım’ın başrolleri paylaştığı proje, duygusal çatışmaları ve karanlık sırlarıyla her hafta izleyiciyi ekran başına kilitliyor. Yeni yıl arasıyla birlikte dizinin hayranları da yeni bölüm tarihini yakından takip ediyordu.

Güller ve Günahlar Yeni Bölüm Ne Zaman?

Edinilen bilgilere göre, Güller ve Günahlar’ın yeni bölümü herhangi bir değişiklik olmazsa 17 Ocak Cumartesi akşamı Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Yeni bölümde hikayenin tansiyonunun daha da yükseleceği ve karakterler arasındaki hesaplaşmaların derinleşeceği konuşuluyor. Seyircileri yine sürpriz gelişmelerin ve çarpıcı sahnelerin beklediği bir bölüm geliyor.

