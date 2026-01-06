Güller ve Günahlar’ın Yeni Bölüm Tarihi Belli Oldu

Edinilen bilgilere göre, Güller ve Günahlar’ın yeni bölümü herhangi bir değişiklik olmazsa 17 Ocak Cumartesi akşamı Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Yeni bölümde hikayenin tansiyonunun daha da yükseleceği ve karakterler arasındaki hesaplaşmaların derinleşeceği konuşuluyor. Seyircileri yine sürpriz gelişmelerin ve çarpıcı sahnelerin beklediği bir bölüm geliyor.