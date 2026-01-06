onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Uzak Şehir Yine Zirveden İnmedi, En Çok Reytingi O Sahne Aldı

Uzak Şehir Yine Zirveden İnmedi, En Çok Reytingi O Sahne Aldı

Uzak Şehir Reyting Sonuçları
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
06.01.2026 - 14:42

Uzak Şehir, 1 haftalık yılbaşı arasının ardından sonunda yeni bölümüyle ekrana geldi. 5 Ocak Pazartesi reyting sonuçlarında yine zirvede yer alan Uzak Şehir'in en yüksek reyting alan sahnesini reyting uzmanı açıkladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kanal D'nin sevilen aşiret dizisi Uzak Şehir, yeni bölümüyle ekrana geri döndü.

Kanal D'nin sevilen aşiret dizisi Uzak Şehir, yeni bölümüyle ekrana geri döndü.

1 haftalık ara veren Uzak Şehir, yeni bölümüyle 5 Ocak Pazartesi günü ekrana geldi. Uzak Şehir'le aynı anda ATV'de Galatasaray-Trabzonspor maçı olsa da sevilen dizi farkını ortaya koydu. Uzak Şehir, reytinglerde zirveyi bırakmazken reyting uzmanı, Uzak Şehir reytinglerinin maça rağmen nasıl yüksek olduğunu ve en çok reyting alan sahneyi duyurdu.

Reyting uzmanı, Uzak Şehir'in en çok reyting alan sahnesini açıkladı:

Reyting uzmanı, Uzak Şehir'in en çok reyting alan sahnesini açıkladı:

'Maç başlamadan önce (20:15 civarı) özet 2 puan yüksek. Maçtan daha az etkilenmek için 21 ve 22 reklamları başta açıldı toplamda 50 dakika etkilendi. Bu etki olmasa matematiksel olarak yarım puan daha artması lazım. En yüksek reyting Fidan'ın Ecmel'i sallandırdığı sahnede'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın