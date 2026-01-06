Ramazan'ın Survivor Kurallarını Bilmemesine Acun Ilıcalı'dan Yanıt Gecikmedi
Survivor 2026 ekranda enfes bir başlangıç yaptı. Yeni yarışmacıların yer aldığı Survivor'da kaos ilk bölümden başlarken konseyde Ramazan ve Acun Ilıcalı arasındaki diyalog kısa sürede viral oldu. Ramazan'ın Survivor kurallarını bilmemesi üzerine Acun Ilıcalı sözünü sakınmadı.
Survivor 2026 başlar başlamaz kaosun fitili ateşlendi.
Survivor kurallarını bilmeyen Ramazan'a Acun Ilıcalı'dan yanıt gecikmedi.
Survivor'da Ramazan ve Acun Ilıcalı'nın konuşmasını buradan izleyebilirsiniz:
