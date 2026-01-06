onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Ramazan'ın Survivor Kurallarını Bilmemesine Acun Ilıcalı'dan Yanıt Gecikmedi

Ramazan'ın Survivor Kurallarını Bilmemesine Acun Ilıcalı'dan Yanıt Gecikmedi

survivor
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
06.01.2026 - 13:38

Survivor 2026 ekranda enfes bir başlangıç yaptı. Yeni yarışmacıların yer aldığı Survivor'da kaos ilk bölümden başlarken konseyde Ramazan ve Acun Ilıcalı arasındaki diyalog kısa sürede viral oldu. Ramazan'ın Survivor kurallarını bilmemesi üzerine Acun Ilıcalı sözünü sakınmadı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Survivor 2026 başlar başlamaz kaosun fitili ateşlendi.

Survivor 2026 başlar başlamaz kaosun fitili ateşlendi.

Gönüllüler takımında yer alan Ramazan, daha ilk günden tartışma yaratan açıklamalarda bulunmuştu. Eski Survivor yarışmacılarından Turabi ve Adem'e benzetilen Ramazan, Ünlüler takımı yarışmacılarından Seren Ay Çetin'in kazandığı kemerleri parayla satın aldığını ima ederek skandal yaratan açıklamalarda bulunmuştu. Ramazan şimdi de Survivor kurallarını bilmemesiyle gündem oldu.

Survivor kurallarını bilmeyen Ramazan'a Acun Ilıcalı'dan yanıt gecikmedi.

Survivor kurallarını bilmeyen Ramazan'a Acun Ilıcalı'dan yanıt gecikmedi.

Ramazan, olta takımı ödülünü kazanmalarının ardından Ünlüler takımına da olta verilmesi karşısında şaşırdığını belirtirken Acun Ilıcalı, belirli bir süre sonra diğer takıma da bu imkanın tanındığını belirtti. Bunun üzerine Ramazan, '5 gün sonra yumurta alacağız o zaman' deyince Acun Ilıcalı kendini tutamayacak 'Sen hiç Survivor seyrettin mi daha önce yoksa direkt ringten mi geldin?' diye sordu.

Survivor'da Ramazan ve Acun Ilıcalı'nın konuşmasını buradan izleyebilirsiniz:

Bu haberi yapay zeka yorumuyla dinlemek ister misiniz?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın