Hangi Kadın Dizi Karakteri Senin Ruh İkizin?
Eğlenceye ve biraz da gizeme hazır mısın? O zaman seninle birlikte, televizyon dünyasının en ikonik kadın karakterlerinden hangisinin senin ruh ikizin olduğunu söylüyoruz.
1. Söyle bakalım, aşık olduğun kişinin mutlu olması için onun bir başkasıyla evlenmesine göz yumar mısın?
2. Senin hayallerini çalan kişiyle yıllar sonra karşılaştın daha sonra aynı şeyi ona yapmak için, o kişiyi yanına çeker misin?
3. Peki sana çok güvenen biri senden imkansız bir şey istiyor. İstediği şeyi yapmak için kendini riske atacak şeyler yapar mısın?
4. Sevgilinden birkaç yıl uzak kalacaksın. Bu süreçte onu aldatır mısın?
5. İlerde çok zengin olacaksın ama şu an en yakın arkadaşına büyük bir kazık atman gerekecek. Yapar mısın?
6. İntikam almak için bir başkasının hayatını mahveder misin?
7. Peki ailenden biri kendi çıkarları için herkesi kandırdı ve seni de ortak etmek istedi. Bu kişiyle işbirliği yapar mısın?
8. Sinirlenince eline geçen her şeyi fırlatır mısın?
9. Yıllar sonra sevdiğin kişiye kavuşacaksın ama şu an ona zarar verecek bir şey yapacaksın. Yapar mısın?
10. Son olarak seni aldatan kişiyi çok sevdiğin için affedeceksin ama bir süre sonra sen de onu aldatmak zorundasın. Yapar mısın?
Hürrem Sultan senin ruh ikizin!
Bihter Ziyagil senin ruh ikizin!
Duru Durulay senin ruh ikizin!
Asya Yılmaz senin ruh ikizin!
Merve Aksak senin ruh ikizin!
Ceylin Erguvan senin ruh ikizin!
