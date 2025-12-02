Hangi Kadın Dizi Karakteri Senin Ruh İkizin?

Sen Bihter Ziyagil'sin. Senin gözün bir kere dönerse bir daha hiçbir şey eskisi gibi olmaz. Bazı insanları içinde affedemiyor ve onlarla savaşın hiçbir zaman bitmiyor. Sen bu mücadelede kendin için ve en sevdiklerin için varsın. Sevdiklerin için her şeyi göze alabileceğini gösteriyor ve bunu yaparken de hiçbir pişmanlık duymuyorsun. Senin pişman olacağın şey ise seni yarı yolda bırakacak kişilere çok fazla güvenmiş olmak. Ne kadar birinden nefret etsende o kişinin en küçük bir sorununda yanında olmayı ihmal etmezsin. Senin sevgin, nefretinden de öfkenden de her zaman daha büyük olmuştur. Hatalarının bedelini ödemekten gocunmazsın ama hatayı yaparken yanında olan insanların şimdi seni yalnız bırakmasını affedemezsin.