Hangi Kadın Dizi Karakteri Senin Ruh İkizin?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Test Editörü
02.12.2025 - 15:01

Eğlenceye ve biraz da gizeme hazır mısın? O zaman seninle birlikte, televizyon dünyasının en ikonik kadın karakterlerinden hangisinin senin ruh ikizin olduğunu söylüyoruz.

1. Söyle bakalım, aşık olduğun kişinin mutlu olması için onun bir başkasıyla evlenmesine göz yumar mısın?

2. Senin hayallerini çalan kişiyle yıllar sonra karşılaştın daha sonra aynı şeyi ona yapmak için, o kişiyi yanına çeker misin?

3. Peki sana çok güvenen biri senden imkansız bir şey istiyor. İstediği şeyi yapmak için kendini riske atacak şeyler yapar mısın?

4. Sevgilinden birkaç yıl uzak kalacaksın. Bu süreçte onu aldatır mısın?

5. İlerde çok zengin olacaksın ama şu an en yakın arkadaşına büyük bir kazık atman gerekecek. Yapar mısın?

6. İntikam almak için bir başkasının hayatını mahveder misin?

7. Peki ailenden biri kendi çıkarları için herkesi kandırdı ve seni de ortak etmek istedi. Bu kişiyle işbirliği yapar mısın?

8. Sinirlenince eline geçen her şeyi fırlatır mısın?

9. Yıllar sonra sevdiğin kişiye kavuşacaksın ama şu an ona zarar verecek bir şey yapacaksın. Yapar mısın?

10. Son olarak seni aldatan kişiyi çok sevdiğin için affedeceksin ama bir süre sonra sen de onu aldatmak zorundasın. Yapar mısın?

Hürrem Sultan senin ruh ikizin!

Sen Hürrem Sultan'sın. Saf ve iyi niyetli duyguların ile insanlara yaklaşsanda aslında kimsenin o kadar iyi olmadığını anlaman çok uzun sürmedi. Bu hayatta tek olduğunu ve tek başına mücadele etmen gerektiğini anladığında artık oyunu kurallarına göre oynadın ve hatta belki oyunun kurallarını sen yazdın. Güçlü karakterinin altında kimi zaman sevdiklerine sığınan bir kedi kimi zaman ise sevdiklerine bile tırnaklarını gösteren bir aslan yatıyor. Hem çevrendeki kötülüklerden hem de en yakınındaki düşmanlarından kendini koruman gerek. Bunlarla savaşırken yoruluyorsun belki ama gün sonunda elde ettiğin başarı ve sevgi senin bütün yorgunluğunu alıyor. Sen Hürrem Sultan gibi gücün bir kere tadına bakınca bırakmak istemeyen ve bu gücün peşinden ne olursa olsun giden birisin.

Bihter Ziyagil senin ruh ikizin!

Sen Bihter Ziyagil'sin. Senin gözün bir kere dönerse bir daha hiçbir şey eskisi gibi olmaz. Bazı insanları içinde affedemiyor ve onlarla savaşın hiçbir zaman bitmiyor. Sen bu mücadelede kendin için ve en sevdiklerin için varsın. Sevdiklerin için her şeyi göze alabileceğini gösteriyor ve bunu yaparken de hiçbir pişmanlık duymuyorsun. Senin pişman olacağın şey ise seni yarı yolda bırakacak kişilere çok fazla güvenmiş olmak. Ne kadar birinden nefret etsende o kişinin en küçük bir sorununda yanında olmayı ihmal etmezsin. Senin sevgin, nefretinden de öfkenden de her zaman daha büyük olmuştur. Hatalarının bedelini ödemekten gocunmazsın ama hatayı yaparken yanında olan insanların şimdi seni yalnız bırakmasını affedemezsin.

Duru Durulay senin ruh ikizin!

Sen Duru Durulay'sın. Sen bu hayatta bir şeyleri başarmış olmak için varsın. Bütün gücünle bunun için çalışıyor ve bunun için kendini harcıyorsun. Diğer insanların ne yaptığıyla ilgilenmiyorsun sadece kendi önüne bakıyorsun. Başarıya giden yolda her şey mübah düşüncesiyle ilerleyen birisin. Kimseye öncelik tanımaz, hakkını alır, hakkını vermeyenden de intikamını alırsın. Sen istersen bütün kurulmuş düzeni değiştirebilirsin. Hırsın bazen senin mantıklı düşünmeni engelliyor. Bütün sevginin de iyi niyetli duygularının da körelmesine neden olan hırsın belki de hata yapmandaki en büyük etken. Kurduğun hayalleri ve önüne koyduğun hedefleri gerçekleştirmek için her şeyi yapabilirsin. Hatta en sevdiklerini bile bu uğurda harcayabilirsin. Çünkü sen Duru gibi kolay pes etmeyen birisin.

Asya Yılmaz senin ruh ikizin!

Sen Asya Yılmaz'sın. Sen en dibe de düşsen ve çaresiz de kalsan sesini çıkarmayan birisin. Oradan bir şekilde çıkmayı bilirsin. En sevdiklerin tarafından ihanete uğradığın an aslında hayatın çok da senin gördüğün kadar iyi ve mükemmel olmadığını anladın. Sen her şeyin güzel ve olması gerektiği gibi gittiğini düşünüyordun ama arkandan çevrilen işler öyle olmadığını sana gösterdi. Sen sana yapılanı unutmaz, yeri gelince dostuna düşman, düşmanına dost olarak gözükebilirsin. Kim ne hak ediyorsa ona onu vermekten çekinecek biri değilsin. Kimseden Korkmaz ve aynı zaman da intikam alınması gerekiyorsa bunu en layığıyla sen yaparsın. Yaşadığın her şey sana en yakınlarına bile güvenmemen gerektiğini göstermiş. Asya gibi sırtından vurulsan da kendi yaranı kendin temizleyebilen birisin.

Merve Aksak senin ruh ikizin!

Sen Merve Aksak'sın. Hayatta bazı kuralların ve hatta senin koyduğun herkesin de uyması gerektiği kuralların var. Hayatını adım adım tamamlamış ve en başından sonuna kadar her şeyi programlamış birisin. Bunun dışına birinin çıktığını gördüğün an tırnaklarını gösterebiliyorsun. Kendi oluşturduğun hayatını bir başkasının gelip dağıtmasına müsaade edecek biri değilsin. Herkesle sonuna kadar mücadele edebilir ve yine yaptığın bir planla her şeyi eski haline getirebilirsin. Başkalarının düşündüğünü sen çok önceden düşünmüşsündür zaten. Senin karşında dik durmak kolay değil. İnsanları zaaflarından vurabilirsin. Hak edene her zaman karşılığını veren birisin. Senin hayatında senden başka kimsenin söz hakkı yok. Gerektiği zaman başkalarının hayatlarına da müdahale edebiliyorsun. Kontrolcü ve lider ruhlu birisin.

Ceylin Erguvan senin ruh ikizin!

Sen Ceylin Erguvan'sın. Senin bu hayatta bir amacın varsa bu da adaletten geçiyor. Ne kadar naif ve kırılgan biri olsanda canın yandığında bütün kırılganlığını bir kenara bırakabiliyorsun. Bazen canın çok yansada dimdik ayakta durman gerektiğini biliyorsun. Belki zor belki de dayanamayacak kadar kötü günlerden geçiyorsun ama yine de pes etmiyorsun. Sen mücadele ruhu fazla olan birisin. Yanında seni destekleyen ve seven biri varsa onun gücüyle daha da güçleniyorsun. Gözünden yaş eksik olmuyor belki ama bu yaşların hepsi sana ne için burada olduğunu hatırlatıyor. İnsanlardan çabuk vazgeçebilirsin belki ama doğrulardan asla. Ceylin gibi birçok duyguyu aynı anda yaşayabiliyorsun.

2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım.
