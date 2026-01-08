Masumiyet Müzesi: Orhan Pamuk’un Hafızası, İstanbul’un Sessiz Sokakları ve Netflix’in Açtığı Yeni Kapı
Netflix yaşam tarzımızı değiştirdi ve vazgeçilmezlerimiz arasına girdi.
İşte yine Netflix ve yine muhteşem bir eser.
Bazı hikâyeler vardır.
Zamanla eskimezler.
Tam tersine… zaman geçtikçe derinleşirler.
Masumiyet Müzesi tam olarak böyle bir hikâye.
Masumiyet Müzesi, Pamuk’un bu derdinin belki de en çıplak hâli.
İnsanlar fısıltıyla konuşur. Çünkü burası bir sergi salonundan çok, birinin hatıra defteri gibidir.
Senelerdir arzu ettiğim ve olması için çalıştığım yeni turizm türü “Duygusal Turizm”
“MASUMİYET MÜZESİ – İSTANBUL YÜRÜYÜŞ ROTASI”
