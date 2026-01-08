Masumiyet Müzesi: Orhan Pamuk’un Hafızası, İstanbul’un Sessiz Sokakları ve Netflix’in Açtığı Yeni Kapı

Bir roman olarak başladı.

Sonra bir müzeye dönüştü.

Şimdi ise Netflix’te, dünyanın dört bir yanına açılmaya hazırlanıyor.

Ama bu sadece bir “dizi uyarlaması” değil.

Bu, bir şehrin hafızasının yeniden anlatılması.

Belki de dünyada ilk defa.

Orhan Pamuk Türkiye’de en çok tartışılan, dünya çapında bir yazarımız.

Orhan Pamuk, Nobel Edebiyat Ödülü’nü aldığında dünya onu “İstanbul’un yazarı” olarak tanıdı.

Ama Pamuk’un asıl meselesi hiçbir zaman sadece İstanbul’un güzelliği olmadı.

Onun derdi: Hatırlamak, Kaybetmek, Beklemek, Susmak