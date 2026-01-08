onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Dışarıdan Yemek Söylemeyi Bıraktı, Kısa Zamanda 50 Kilo Verdi: Bu Sayede 13 Bin TL Tasarruf Etti

Dışarıdan Yemek Söylemeyi Bıraktı, Kısa Zamanda 50 Kilo Verdi: Bu Sayede 13 Bin TL Tasarruf Etti

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
08.01.2026 - 14:35

Pandemiyle birlikte hayatına hızla giren düzensiz beslenme ve dışarıdan yemek alışkanlığı, iki çocuk annesi bir kadının hem kilosunu hem de bütçesini zorlamaya başladı. Haftada neredeyse her gün paket servis söyleyen kadın, zamanla bu rutinin sadece tartıdaki rakamları değil, günlük yaşamını da olumsuz etkilediğini fark etti. Aldığı radikal bir kararla dışarıdan yemek söylemeyi bırakıp beslenme düzenini tamamen değiştiren kadın, kısa sürede yaklaşık 50 kilo verdi. Üstelik bu değişim yalnızca fiziksel değil, maddi olarak da ciddi bir fark yarattı. Ayda yaptığı harcamalar azaldıkça toplamda 13 bin TL’ye varan bir tasarruf sağladı.

Kaynak: https://www.thesun.co.uk/fabulous/378...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İki çocuk annesi Lynsay Brannan, yıllarca fast food’a dayalı beslenme alışkanlıklarını terk ederek neredeyse vücut ağırlığının yarısını verdi.

İki çocuk annesi Lynsay Brannan, yıllarca fast food’a dayalı beslenme alışkanlıklarını terk ederek neredeyse vücut ağırlığının yarısını verdi.

Sağlıklı beslenmeye geçince sadece kilosu değil, aylık harcamaları da ciddi şekilde azaldı.

Pandemi döneminde kontrolden çıkan yeme alışkanlıkları, Glasgow’da yaşayan iki çocuk annesi Lynsay Brannan’ın hayatını bambaşka bir noktaya sürükledi.

Pandemi döneminde kontrolden çıkan yeme alışkanlıkları, Glasgow’da yaşayan iki çocuk annesi Lynsay Brannan’ın hayatını bambaşka bir noktaya sürükledi.

Haftada beş kez paket servis söyleyen Brannan, ayda yaklaşık 400 sterlini fast food’a harcadığını söylüyor.

39 yaşındaki Brannan, düzensiz beslenme ve hazır gıdaya dayalı bir rutinin içinde olduğunu belirterek, bisküti, cipsi ve paket servisleri neredeyse ana öğün haline getirdiğini anlatıyor. Özellikle çocuklar uyuduktan sonra geç saatlerde yenilen yemekler bu döngüyü iyice pekiştirmiş.

Zamanla bu alışkanlıkların hem kilosuna hem de günlük yaşamına ağır geldiğini fark eden Brannan, beslenme düzenini baştan aşağı değiştirdi.

Zamanla bu alışkanlıkların hem kilosuna hem de günlük yaşamına ağır geldiğini fark eden Brannan, beslenme düzenini baştan aşağı değiştirdi.

Porsiyonlarını küçülttü, öğünlerini planlamaya başladı ve “can sıkıntısından yemek” alışkanlığını terk etti.

Bu değişimle birlikte neredeyse 50 kilo veren Brannan, beden ölçüsünde yedi beden birden küçüldü. Ancak değişim sadece fiziksel olmadı. Eskiden ayda 400 sterlin harcadığı paket servisler hayatından çıkınca, aylık gıda masrafı da yaklaşık 240 sterlin azaldı.

“Artık ayda en fazla bir kez dışarıdan yemek söylüyorum” diyen Brannan, bu sürecin kendisine sağlıklı yeme alışkanlıkları kazandırdığını ve eskisi kadar büyük porsiyonlara ihtiyaç duymadığını söylüyor.

“Artık ayda en fazla bir kez dışarıdan yemek söylüyorum” diyen Brannan, bu sürecin kendisine sağlıklı yeme alışkanlıkları kazandırdığını ve eskisi kadar büyük porsiyonlara ihtiyaç duymadığını söylüyor.

Verdiği kilolar sayesinde çocuklarıyla daha aktif vakit geçirebildiğini belirten Brannan, merdiven çıkarken bile zorlandığı günlerin geride kaldığını anlatıyor. Daha önce çekindiği aktiviteleri artık rahatça yapabildiğini, bunun da özgüvenini ciddi şekilde artırdığını vurguluyor.

Brannan’a göre en çarpıcı değişimlerden biri de insanların yaklaşımı. “Kilo verdikten sonra insanların daha nazik davrandığını fark ediyorsunuz” diyen Brannan, bu durumun toplumdaki beden algısına dair düşündürücü bir tablo sunduğunu söylüyor.

“Keşke bu farkındalığı daha gençken kazansaydım” diyen Brannan, yıllarını kilosu yüzünden kendini kısıtlayarak geçirdiğini, şimdi ise hayatı daha az düşünerek, daha çok yaşayarak sürdürdüğünü ifade ediyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
ikigai

Ve parayı estetik ameliyatlarına, dövmeler, kozmetik ürünlere harcadı fıkra bu kadar

ömer

Tasarruf edemiyorsun ama kilo veriyorsun şu hijyen skandallarından sonra dışarıdan yemiyorum 10 kilo öle gitti 10 kiloda ekmek kolayı bıraktım gitti ee yeter... Devamını Gör