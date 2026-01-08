Dışarıdan Yemek Söylemeyi Bıraktı, Kısa Zamanda 50 Kilo Verdi: Bu Sayede 13 Bin TL Tasarruf Etti

Verdiği kilolar sayesinde çocuklarıyla daha aktif vakit geçirebildiğini belirten Brannan, merdiven çıkarken bile zorlandığı günlerin geride kaldığını anlatıyor. Daha önce çekindiği aktiviteleri artık rahatça yapabildiğini, bunun da özgüvenini ciddi şekilde artırdığını vurguluyor.

Brannan’a göre en çarpıcı değişimlerden biri de insanların yaklaşımı. “Kilo verdikten sonra insanların daha nazik davrandığını fark ediyorsunuz” diyen Brannan, bu durumun toplumdaki beden algısına dair düşündürücü bir tablo sunduğunu söylüyor.

“Keşke bu farkındalığı daha gençken kazansaydım” diyen Brannan, yıllarını kilosu yüzünden kendini kısıtlayarak geçirdiğini, şimdi ise hayatı daha az düşünerek, daha çok yaşayarak sürdürdüğünü ifade ediyor.