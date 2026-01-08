Dışarıdan Yemek Söylemeyi Bıraktı, Kısa Zamanda 50 Kilo Verdi: Bu Sayede 13 Bin TL Tasarruf Etti
Kaynak: https://www.thesun.co.uk/fabulous/378...
Pandemiyle birlikte hayatına hızla giren düzensiz beslenme ve dışarıdan yemek alışkanlığı, iki çocuk annesi bir kadının hem kilosunu hem de bütçesini zorlamaya başladı. Haftada neredeyse her gün paket servis söyleyen kadın, zamanla bu rutinin sadece tartıdaki rakamları değil, günlük yaşamını da olumsuz etkilediğini fark etti. Aldığı radikal bir kararla dışarıdan yemek söylemeyi bırakıp beslenme düzenini tamamen değiştiren kadın, kısa sürede yaklaşık 50 kilo verdi. Üstelik bu değişim yalnızca fiziksel değil, maddi olarak da ciddi bir fark yarattı. Ayda yaptığı harcamalar azaldıkça toplamda 13 bin TL’ye varan bir tasarruf sağladı.
İki çocuk annesi Lynsay Brannan, yıllarca fast food’a dayalı beslenme alışkanlıklarını terk ederek neredeyse vücut ağırlığının yarısını verdi.
Pandemi döneminde kontrolden çıkan yeme alışkanlıkları, Glasgow’da yaşayan iki çocuk annesi Lynsay Brannan’ın hayatını bambaşka bir noktaya sürükledi.
Zamanla bu alışkanlıkların hem kilosuna hem de günlük yaşamına ağır geldiğini fark eden Brannan, beslenme düzenini baştan aşağı değiştirdi.
“Artık ayda en fazla bir kez dışarıdan yemek söylüyorum” diyen Brannan, bu sürecin kendisine sağlıklı yeme alışkanlıkları kazandırdığını ve eskisi kadar büyük porsiyonlara ihtiyaç duymadığını söylüyor.
