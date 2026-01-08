onedio
Bunları Yapmayın: Sizi Farkında Olmadan Mutsuz Eden 8 Akşam Alışkanlığı

Bunları Yapmayın: Sizi Farkında Olmadan Mutsuz Eden 8 Akşam Alışkanlığı

Metehan Bozkurt
08.01.2026 - 12:32
08.01.2026 - 12:34

Günlük yaşam temposu, stres ve yoğun ekran kullanımı derken birçok kişi sabahları neden yorgun ve huzursuz uyandığını sorguluyor. Oysa sorun çoğu zaman gecenin kendisinde değil, yatmadan önce farkında olmadan yapılan alışkanlıklarda gizli. Uzmanlara göre akşam saatlerinde tekrarlanan bazı davranışlar, uyku kalitesini düşürmekle kalmıyor ertesi günkü ruh halini ve genel yaşam memnuniyetini de olumsuz etkiliyor. İşte sizi fark etmeden mutsuzluğa sürükleyebilen ve gözden geçirilmesi gereken akşam alışkanlıkları...

Sağlıklı ve dengeli bir yaşamın temel taşlarından biri kaliteli uykudur.

Uyku yalnızca fiziksel dinlenme sağlamaz; ruh hâlini, zihinsel performansı, ilişkileri ve genel yaşam memnuniyetini de doğrudan etkiler. Buna rağmen birçok kişi, uyku kalitesini düşüren akşam alışkanlıklarını fark etmeden sürdürür.

Uzmanlara göre, günün nasıl geçtiğinden çok, yatmadan önceki son saat ertesi günkü ruh halini belirler. Yapılan araştırmalar, mutsuzluk hissi yaşayan bireylerin büyük bölümünde benzer akşam alışkanlıklarının tekrarlandığını ortaya koymaktadır.

İşte uyku düzenini ve dolayısıyla yaşam kalitesini olumsuz etkileyen sekiz yaygın hata...

1. Yatmadan Önce Yoğun Egzersiz Yapmak

Fiziksel aktivite genel sağlık için önemlidir ancak zamanlama büyük fark yaratır. Yatmadan kısa süre önce yapılan yoğun egzersizler vücut ısısını yükseltir, kalp ritmini hızlandırır ve uykuya geçişi zorlaştırır.

Yaklaşık 15 bin kişi üzerinde yapılan bilimsel gözlemler, yatmadan önceki dört saat içinde spor yapan bireylerde uykuya dalma süresinin uzadığını ve uyku kalitesinin düştüğünü göstermektedir. Bu nedenle egzersizin sabah veya öğleden sonra saatlerinde yapılması önerilir.

2. Yatmadan Önce Ekran Kullanımını Sürdürmek

Televizyon, telefon ve bilgisayar ekranlarından yayılan ışık, melatonin hormonunun salgılanmasını baskılar. Bu durum, vücudun uykuya hazırlanmasını geciktirir.

Ayrıca izlenen içerik de önemlidir. Haberler, sosyal medya tartışmaları veya tempolu programlar zihni uyarır ve sakinleşmesi gereken beyni aktif tutar. Uzmanlar, ekranların yatmadan en az bir saat önce kapatılmasını tavsiye etmektedir.

3. Yatmadan Hemen Önce Sıcak Duş veya Banyo Yapmak

Sıcak su gevşetici etki yaratabilir ancak yatmadan hemen önce alındığında vücudun doğal soğuma sürecini engelleyebilir. Uykuya geçiş için vücut ısısının düşmesi gerekir.

Araştırmacılar, duş veya banyonun yatmadan yaklaşık 1–1,5 saat önce alınmasının, uykuya dalmayı kolaylaştırdığını belirtmektedir.

4. Akşam Saatlerinde Aşırı Sıvı Tüketmek

Kafein ve alkolün uyku üzerindeki olumsuz etkileri bilinse de, yatmadan önce fazla miktarda su içmek de gece boyunca uykunun bölünmesine yol açabilir.

Uzmanlar, susuz kalmadan ancak aşırıya kaçmadan, yatmadan 1–2 saat önce sıvı tüketiminin sınırlandırılmasını önermektedir.

5. Yatmadan Önce Zihinsel Olarak Yoğun İşlerle Meşgul Olmak

Gece saatlerinde çalışmak, ders çalışmak veya planlama yapmak beyni aktif hâlde tutar ve stres düzeyini artırır. Bu durum, uykuya geçişi zorlaştırır.

Araştırmalar, yatmadan önce yapılan yoğun zihinsel faaliyetlerin beynin “uyarı modunda” kalmasına neden olduğunu ortaya koymaktadır. Bu tür işlerin gündüz saatlerine bırakılması daha sağlıklıdır.

6. Sürükleyici ve Duygusal Okumalar Yapmak

Okumak faydalı bir alışkanlıktır; ancak yatmadan önce aşırı sürükleyici, duygusal açıdan yoğun kitaplar okumak, zihnin sakinleşmesini engelleyebilir.

Uzmanlara göre sorun okumanın kendisi değil, beynin gevşemesine izin vermeyen zihinsel uyarılmadır.

7. Evcil Hayvanlarla Aynı Yatakta Uyumak

Evcil hayvanlarla uyumak güven verici hissettirebilir ancak gece boyunca yaşanan hareketlilik uykunun sık sık bölünmesine neden olabilir.

Araştırmalar, evcil hayvanlarla uyuyan bireylerin uykuya daha geç daldığını ve sabah yorgun uyanma olasılıklarının daha yüksek olduğunu göstermektedir.

8. Yatmadan Önce Ciddi ve Duygusal Konuşmalar Yapmak

Gerginlik yaratan konuşmalar ve çözümlenmemiş tartışmalar, beden tarafından bir tehdit algısı olarak yorumlanır. Bu durum, uykuya geçişi zorlaştırır ve gece boyunca huzursuzluğa yol açar.

Uzmanlar, önemli ve duygusal açıdan zor konuşmaların yatmadan önce yapılmamasını, mümkünse daha sakin bir zamana bırakılmasını önermektedir.

