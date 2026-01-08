Yaşlanmayı Yavaşlatıyor, Ruh Halini İyileştiriyor: Hepimizin Tükettiği O Besinin Faydaları Kanıtlandı

Aynı zamanda damar sertliğini azaltabileceği ve kalp-damar hastalıkları riskini düşürebileceği de ifade ediliyor.

Bitter çikolatanın etkileri bununla sınırlı değil. İçerdiği bazı bileşenlerin serotonin ve endorfin salgılanmasını desteklediği, bu sayede ruh halini iyileştirmeye yardımcı olduğu belirtiliyor. Yani moral bozukluğu yaşadığınızda uzandığınız o küçük parça, sandığınızdan daha fazla işe yarıyor olabilir.

Öte yandan uzmanlar, her sağlıklı besinde olduğu gibi bitter çikolata tüketiminde de ölçünün önemli olduğuna dikkat çekiyor. Aşırı tüketim, fark edilmeden yüksek kalori alımına neden olabiliyor. Kısacası mesele “ne kadar” sorusunda düğümleniyor.