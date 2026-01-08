onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Yaşlanmayı Yavaşlatıyor, Ruh Halini İyileştiriyor: Hepimizin Tükettiği O Besinin Faydaları Kanıtlandı

Yaşlanmayı Yavaşlatıyor, Ruh Halini İyileştiriyor: Hepimizin Tükettiği O Besinin Faydaları Kanıtlandı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
08.01.2026 - 08:52

Tatlı isteği çoğu zaman masum bir kaçamak gibi görülse de bazı besinler var ki doğru tüketildiğinde vücut üzerinde şaşırtıcı etkiler yaratabiliyor. Günlük hayatta sıkça tüketilen ve çoğu zaman sadece keyif veren bir lezzet olarak görülen bu besin bilimsel araştırmalara göre yaşlanma sürecini yavaşlatabiliyor ve ruh halini olumlu yönde etkileyebiliyor.

İşte detaylar...

Kaynak: İHA

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Düzenli ve kontrollü şekilde tüketilen bitter çikolatanın yalnızca damak tadına değil, genel sağlığa da ciddi katkılar sunduğu bilimsel çalışmalarla ortaya konmuş durumda.

Düzenli ve kontrollü şekilde tüketilen bitter çikolatanın yalnızca damak tadına değil, genel sağlığa da ciddi katkılar sunduğu bilimsel çalışmalarla ortaya konmuş durumda.

Özellikle yüksek kakao oranına sahip bitter çikolatanın, yaşlanma sürecini yavaşlatabildiği ve ruh halini olumlu yönde etkileyebildiği belirtiliyor.

Uzmanlara göre bitter çikolatayı diğer çikolata türlerinden ayıran temel unsur, içeriğindeki yoğun kakao miktarı. Kakao, flavonoid ve polifenol gibi güçlü antioksidanlar bakımından zengin. Bu maddeler, vücutta oksidatif stresi azaltarak hücrelerin zarar görmesini sınırlıyor ve damarların iç yüzeyinin daha sağlıklı çalışmasına katkı sağlıyor.

Yapılan araştırmalar, 3–4 hafta boyunca düzenli fakat ölçülü miktarda bitter çikolata tüketiminin, özellikle hipertansiyon riski bulunan bireylerde tansiyon değerlerinde hafif ama anlamlı düşüşler sağlayabildiğini gösteriyor.

Yapılan araştırmalar, 3–4 hafta boyunca düzenli fakat ölçülü miktarda bitter çikolata tüketiminin, özellikle hipertansiyon riski bulunan bireylerde tansiyon değerlerinde hafif ama anlamlı düşüşler sağlayabildiğini gösteriyor.

Aynı zamanda damar sertliğini azaltabileceği ve kalp-damar hastalıkları riskini düşürebileceği de ifade ediliyor.

Bitter çikolatanın etkileri bununla sınırlı değil. İçerdiği bazı bileşenlerin serotonin ve endorfin salgılanmasını desteklediği, bu sayede ruh halini iyileştirmeye yardımcı olduğu belirtiliyor. Yani moral bozukluğu yaşadığınızda uzandığınız o küçük parça, sandığınızdan daha fazla işe yarıyor olabilir.

Öte yandan uzmanlar, her sağlıklı besinde olduğu gibi bitter çikolata tüketiminde de ölçünün önemli olduğuna dikkat çekiyor. Aşırı tüketim, fark edilmeden yüksek kalori alımına neden olabiliyor. Kısacası mesele “ne kadar” sorusunda düğümleniyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın