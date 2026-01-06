onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Bu da mı Sınıfsal? Buzdolabınızın İçindeki Detaylar Sosyal Sınıfınızı Açığa Çıkarıyor

Bu da mı Sınıfsal? Buzdolabınızın İçindeki Detaylar Sosyal Sınıfınızı Açığa Çıkarıyor

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
06.01.2026 - 15:25

Günlük hayatımızda fark etmeden yaptığımız küçük seçimler, aslında kim olduğumuzu ele verebiliyor. Buzdolabınızın raflarına göz attığınızda sadece ne yiyeceğinizi görmekle kalmaz, aynı zamanda yaşam tarzınız, alışkanlıklarınız ve sosyal statünüz hakkında da ipuçları yakalayabilirsiniz. Uzmanlar, soslardan saklama kaplarına, içecek tercihlerinden son kullanma tarihine kadar pek çok detayın, gizli birer sosyal gösterge niteliğinde olduğunu söylüyor. Buzdolabınızın içi, farkında olmadan size ait bir “sosyal harita” sunuyor.

Kaynak: https://academic.oup.com/ije/article-...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buzdolabının kapağını açmak, sadece bir atıştırmalık almak ya da içecek bulmak için yapılan sıradan bir eylem gibi görünse de, sosyologlara göre rafların içeriği çok daha fazlasını anlatıyor.

Buzdolabının kapağını açmak, sadece bir atıştırmalık almak ya da içecek bulmak için yapılan sıradan bir eylem gibi görünse de, sosyologlara göre rafların içeriği çok daha fazlasını anlatıyor.

Global English Editing’in analizleri, buzdolabının aslında bir “gizli sosyal harita” gibi işlev gördüğünü ortaya koyuyor.

Soslarda Saklı Mesajlar Var

Soslarda Saklı Mesajlar Var

Uzmanlar, sosyal farklılıkların en net görüldüğü alanlardan birinin sos rafları olduğunu söylüyor. Dar gelirli evlerde genellikle temel soslar bulunur: ketçap, mayonez veya ana yemeğe eşlik eden standart seçenekler. Gelir seviyesi arttıkça bu raf bir çeşit “lezzet keşif alanı”na dönüşür. Egzotik acı soslar, özel hardallar ya da sadece bir kerelik kullanım için alınan pesto kavanozları, yemek yemenin artık bir zorunluluk değil, keyif ve hobiye dönüştüğünün işareti.

İçecekler de sınıf farkını ele veren bir başka detay.

İçecekler de sınıf farkını ele veren bir başka detay.

Mütevazı hanelerde içecekler çoğunlukla susuzluğu gidermek veya enerji sağlamak amacına hizmet eder. Oysa “sadece canı istediği için” buzdolabında bulunan cam şişe maden suyu veya bitkisel süt, ekonomik özgürlüğün ve tercihlerde söz sahibi olmanın sembolü haline gelir.

Son Kullanma Tarihi de Göstergelerden Birisi

Son Kullanma Tarihi de Göstergelerden Birisi

Gelir düzeyi yüksek ailelerde son kullanma tarihi geçmiş ürünler çoğunlukla hiç düşünülmeden çöpe gider. Daha kısıtlı imkanlarla büyüyenler ise tarih konusunda esnektir: koklar, bakar, “hafif eskimiş” ile “bozulmuş” arasındaki farkı sezgisel olarak ayırt eder. Bu, nesiller boyunca aktarılan bir kaynak yönetimi refleksi olarak tanımlanabilir.

Saklama Kapları da Hikaye Anlatıyor

Buzdolabındaki yiyeceklerin saklanma biçimi de sosyal bir ipucu sunuyor. Yıllardır biriktirilmiş cam kaplarda düzenli olarak saklanan ev yemekleri, “hiçbir şeyi boşa harcamama” refleksiyle şekillenir. Öte yandan unutulmuş restoran paketleri veya düzensiz saklama yöntemleri, farklı bir yaşam tarzının göstergesi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın