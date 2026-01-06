Bu da mı Sınıfsal? Buzdolabınızın İçindeki Detaylar Sosyal Sınıfınızı Açığa Çıkarıyor

Gelir düzeyi yüksek ailelerde son kullanma tarihi geçmiş ürünler çoğunlukla hiç düşünülmeden çöpe gider. Daha kısıtlı imkanlarla büyüyenler ise tarih konusunda esnektir: koklar, bakar, “hafif eskimiş” ile “bozulmuş” arasındaki farkı sezgisel olarak ayırt eder. Bu, nesiller boyunca aktarılan bir kaynak yönetimi refleksi olarak tanımlanabilir.

Saklama Kapları da Hikaye Anlatıyor

Buzdolabındaki yiyeceklerin saklanma biçimi de sosyal bir ipucu sunuyor. Yıllardır biriktirilmiş cam kaplarda düzenli olarak saklanan ev yemekleri, “hiçbir şeyi boşa harcamama” refleksiyle şekillenir. Öte yandan unutulmuş restoran paketleri veya düzensiz saklama yöntemleri, farklı bir yaşam tarzının göstergesi.