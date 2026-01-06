onedio
Yüksek Kolesterolü Düşürmek İçin Haftada 2 Kez Tüketmeniz Gereken 7 Besin Açıklandı

Yüksek Kolesterolü Düşürmek İçin Haftada 2 Kez Tüketmeniz Gereken 7 Besin Açıklandı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
06.01.2026 - 13:22

Yüksek kolesterol, çoğu zaman belirti göstermeden ilerleyen ve fark edilmediğinde kalp sağlığı üzerinde ciddi riskler oluşturabilen bir durum. Ancak doğru beslenme alışkanlıkları ve bazı özel gıdaların düzenli tüketimi, kolesterol seviyelerini dengede tutmaya yardımcı olabiliyor. Beslenme uzmanı Anita Wong, yüksek kolesterolü düşürmek isteyenler için haftada en az iki kez tüketilmesi gereken 7 önemli gıdayı paylaştı. İşte sağlıklı bir kalp için menünüze ekleyebileceğiniz o besinler…

Yüksek kolesterol, genellikle belirti vermeden ilerleyen ve kan damarlarını tıkayarak kalp hastalıkları veya felç riskini artırabilen bir durum.

Yüksek kolesterol, genellikle belirti vermeden ilerleyen ve kan damarlarını tıkayarak kalp hastalıkları veya felç riskini artırabilen bir durum.

NHS’ye göre tek tespit yöntemi kan testi. Bu nedenle beslenme alışkanlıkları, kolesterol kontrolünde büyük önem taşıyor. Beslenme uzmanı Anita Wong, yüksek kolesterolü düşürmek isteyenler için haftada iki kez tüketilmesi gereken 7 gıdayı paylaştı.

İşte Uzmanlara Göre Kolesterolü Düşürmek İçin Yenilmesi Gerekenler

İşte Uzmanlara Göre Kolesterolü Düşürmek İçin Yenilmesi Gerekenler

1. Somon

Somon, sağlıklı yağlar ve Omega-3 bakımından zengin bir protein kaynağı. Sağlıklı yağ ve protein kombinasyonu, kolesterol yönetimi ve genel kalp sağlığı için önemli. Bütçe dostu alternatifler olarak uskumru ve sardalya da öneriliyor.

2. Turpgiller (Brokoli, Karnabahar, Kara Lahana)

Bu sebzeler lif açısından oldukça zengin. Hem çözünür hem çözünmez lif içermeleri, bağırsak florasını destekler ve sindirimi düzenler.

3. Avokado

Bitkisel kaynaklı sağlıklı yağlar ve lif açısından zengin olan avokado, kolesterolü dengelemeye yardımcı.

4. Tatlı Patates

Normal patatese göre daha fazla lif içerir, şekeri düşüktür ve karbonhidratı yavaş salar. Tatlı patates, hem tok tutar hem de kolesterol kontrolüne katkı sağlar.

5. Meyveler

Lif açısından zengin meyveler de önemli. Özellikle kivi (kabuklu tüketildiğinde) ve böğürtlen, vücut için faydalı bitki kimyasalları olan fitonütrientler içerir.

6. Yulaf

Haftada birkaç kez yulaf tüketmek öneriliyor. Yulafın beta-glukan adlı lifi, fazla kolesterolün bağlanıp sindirim yoluyla atılmasına yardımcı olur. Özellikle geceye hazırlanan “overnight oats” öneriliyor.

7. Yoğurt

Bağırsak sağlığı, kolesterol yönetiminde kritik bir rol oynar. Kefir veya probiyotik yoğurt, haftada en az iki kez tüketildiğinde faydalı bağırsak bakterilerini vücuda kazandırır.

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
