Yüksek Kolesterolü Düşürmek İçin Haftada 2 Kez Tüketmeniz Gereken 7 Besin Açıklandı

1. Somon

Somon, sağlıklı yağlar ve Omega-3 bakımından zengin bir protein kaynağı. Sağlıklı yağ ve protein kombinasyonu, kolesterol yönetimi ve genel kalp sağlığı için önemli. Bütçe dostu alternatifler olarak uskumru ve sardalya da öneriliyor.

2. Turpgiller (Brokoli, Karnabahar, Kara Lahana)

Bu sebzeler lif açısından oldukça zengin. Hem çözünür hem çözünmez lif içermeleri, bağırsak florasını destekler ve sindirimi düzenler.

3. Avokado

Bitkisel kaynaklı sağlıklı yağlar ve lif açısından zengin olan avokado, kolesterolü dengelemeye yardımcı.

4. Tatlı Patates

Normal patatese göre daha fazla lif içerir, şekeri düşüktür ve karbonhidratı yavaş salar. Tatlı patates, hem tok tutar hem de kolesterol kontrolüne katkı sağlar.

5. Meyveler

Lif açısından zengin meyveler de önemli. Özellikle kivi (kabuklu tüketildiğinde) ve böğürtlen, vücut için faydalı bitki kimyasalları olan fitonütrientler içerir.

6. Yulaf

Haftada birkaç kez yulaf tüketmek öneriliyor. Yulafın beta-glukan adlı lifi, fazla kolesterolün bağlanıp sindirim yoluyla atılmasına yardımcı olur. Özellikle geceye hazırlanan “overnight oats” öneriliyor.

7. Yoğurt

Bağırsak sağlığı, kolesterol yönetiminde kritik bir rol oynar. Kefir veya probiyotik yoğurt, haftada en az iki kez tüketildiğinde faydalı bağırsak bakterilerini vücuda kazandırır.