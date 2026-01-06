Psikolojiye Göre Göz Devirmek Ne Anlama Geliyor?

Bu, öfkeyi veya rahatsızlığı doğrudan söylemek yerine dolaylı yollardan ortaya koyma eğilimi olarak görülür. Böylece kişi, açık bir çatışma yerine mimiklerle duygu aktarır; ancak bu iletişim tarzı genellikle karşı tarafta savunma veya geri çekilme tepkisi uyandırabilir.

İlişkiler bağlamında göz devirmek önemli bir işaret olabilir. Beden dili uzmanları ve ilişki psikologları, tekrarlanan göz devirmelerin saygı eksikliği ve küçümseme hissini güçlendirdiğini, uzun vadede iletişim sorunlarına ve duygusal uzaklaşmaya yol açabileceğini vurgularlar. Bir partner, arkadaş ya da meslektaş sık göz devirmeye başlarsa, bu genellikle çiftler veya ekipler arasında çatışmanın derinleşmesine neden olabilir.