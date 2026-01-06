Psikolojiye Göre Göz Devirmek Ne Anlama Geliyor?
Kaynak: https://www.understandbodylanguage.co...
Göz devirmek çoğu zaman küçük ve önemsiz bir hareket gibi görünse de, aslında insanların duygu ve düşüncelerini sessizce ifade etmenin güçlü bir yolu olarak karşımıza çıkabiliyor. Karşımızdakinin sözlerini veya davranışlarını onaylamadığımızda, hoşnutsuz olduğumuzda ya da sabırsızlandığımızda, bu basit jestle tepkimizi gösterebiliriz. Peki psikolojiye göre göz devirmek tam anlamıyla ne demek?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Göz devirmek, sözlü iletişimden bağımsız olarak bir kişinin gözlerini üst tarafa veya hafifçe yanlara doğru çevirdiği bir sözsüz iletişim davranışıdır.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu jest, çoğu bağlamda hoşnutsuzluk, küçümseme ve memnuniyetsizlik gibi duyguları gösteriyor.
Psikolojik araştırmalar, göz devirmeyi özellikle pasif-agresif bir davranış biçimi olarak tanımlıyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın