Psikolojiye Göre Göz Devirmek Ne Anlama Geliyor?

Psikolojiye Göre Göz Devirmek Ne Anlama Geliyor?

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
06.01.2026 - 09:08

Göz devirmek çoğu zaman küçük ve önemsiz bir hareket gibi görünse de, aslında insanların duygu ve düşüncelerini sessizce ifade etmenin güçlü bir yolu olarak karşımıza çıkabiliyor. Karşımızdakinin sözlerini veya davranışlarını onaylamadığımızda, hoşnutsuz olduğumuzda ya da sabırsızlandığımızda, bu basit jestle tepkimizi gösterebiliriz. Peki psikolojiye göre göz devirmek tam anlamıyla ne demek?

Göz devirmek, sözlü iletişimden bağımsız olarak bir kişinin gözlerini üst tarafa veya hafifçe yanlara doğru çevirdiği bir sözsüz iletişim davranışıdır.

Göz devirmek, sözlü iletişimden bağımsız olarak bir kişinin gözlerini üst tarafa veya hafifçe yanlara doğru çevirdiği bir sözsüz iletişim davranışıdır.

Psikoloji literatüründe ve beden dili çalışmalarında bu davranış, bir duygunun ya da tutumun açıkça ifade edilmediği ama güçlü biçimde iletildiği bir jest olarak ele alınır. Göz devirmek basit bir göz hareketi değildir. Bunu yapan kişi genellikle karşısındakinin söylediklerine ya da davranışına olumsuz bir değerlendirme yükler.

Bu jest, çoğu bağlamda hoşnutsuzluk, küçümseme ve memnuniyetsizlik gibi duyguları gösteriyor.

Bu jest, çoğu bağlamda hoşnutsuzluk, küçümseme ve memnuniyetsizlik gibi duyguları gösteriyor.

Gözlerini devirmek şöyle bir mesaj taşır: “Bunu ciddiye almıyorum,” ya da “Senin sözlerin değersiz.” Bu tür bir ifade, doğrudan söylenmese bile karşı taraf üzerinde değer düşürücü bir etki yaratabilir ve iletişimde gerginliğe yol açabilir.

Psikolojik araştırmalar, göz devirmeyi özellikle pasif-agresif bir davranış biçimi olarak tanımlıyor.

Psikolojik araştırmalar, göz devirmeyi özellikle pasif-agresif bir davranış biçimi olarak tanımlıyor.

Bu, öfkeyi veya rahatsızlığı doğrudan söylemek yerine dolaylı yollardan ortaya koyma eğilimi olarak görülür. Böylece kişi, açık bir çatışma yerine mimiklerle duygu aktarır; ancak bu iletişim tarzı genellikle karşı tarafta savunma veya geri çekilme tepkisi uyandırabilir.

İlişkiler bağlamında göz devirmek önemli bir işaret olabilir. Beden dili uzmanları ve ilişki psikologları, tekrarlanan göz devirmelerin saygı eksikliği ve küçümseme hissini güçlendirdiğini, uzun vadede iletişim sorunlarına ve duygusal uzaklaşmaya yol açabileceğini vurgularlar. Bir partner, arkadaş ya da meslektaş sık göz devirmeye başlarsa, bu genellikle çiftler veya ekipler arasında çatışmanın derinleşmesine neden olabilir.

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
