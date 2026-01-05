onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Kimse Giremiyor: Bu Ada Her 6 Ayda Bir Ülke Değiştiriyor

Kimse Giremiyor: Bu Ada Her 6 Ayda Bir Ülke Değiştiriyor

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
06.01.2026 - 00:01

Dünya üzerinde benzeri olmayan bir diplomatik gelenek Pheasant Adası’nda yüzyıllardır sürüyor. Sadece 200 metre uzunluğundaki bu küçük kara parçası, her yıl iki kez ülke değiştiriyor. Takvimler 1 Şubat’ı gösterdiğinde İspanya’ya, 1 Ağustos geldiğinde ise Fransa’ya ait hale geliyor.

İşte detaylar...

Kaynak: https://euroweeklynews.com/2023/09/24...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dünya üzerinde benzeri olmayan bir diplomatik gelenek, yüzyıllardır kesintisiz sürüyor.

Dünya üzerinde benzeri olmayan bir diplomatik gelenek, yüzyıllardır kesintisiz sürüyor.

Haritada küçük bir nokta gibi görünen Pheasant Adası, her yıl iki farklı ülkenin yönetiminde oluyor. Takvimler 1 Şubat’ı gösterdiğinde ada İspanya’ya, 1 Ağustos geldiğinde ise Fransa’ya ait hale geliyor.

Bidasoa Nehri’nin tam ortasında yer alan bu minik ada, ne tamamen İspanya’nın ne de tamamen Fransa’nın toprakları arasında. 1659 yılında imzalanan Pireneler Antlaşması ile belirlenen bu durum, Pheasant Adası’nı “değişken egemenlikli” tek kara parçası hâline getiriyor.

Altı Ayda Bir Bayrak Değişiyor

Altı Ayda Bir Bayrak Değişiyor

Ada, 1 Şubat ile 31 Temmuz tarihleri arasında İspanya’nın, 1 Ağustos ile 31 Ocak tarihleri arasında ise Fransa’nın yönetiminde bulunuyor. Her altı ayda bir, iki ülkenin yerel yetkilileri ve donanma temsilcileri adada bir araya gelerek resmi bir törenle bayrak değişimini gerçekleştiriyor. Bu gelenek, iki ülke arasındaki dostluğun somut bir simgesi olarak kabul ediliyor ve tam 365 yıldır kesintisiz sürüyor.

Adaya Girmek Mümkün Değil

Pheasant Adası’nın bir diğer ilginç özelliği ise ziyaretçilere kapalı olması. Sadece 200 metre uzunluğundaki ada, ekolojik dengesini korumak ve diplomatik statüsünü sürdürmek amacıyla halka yasak. Adayı görmek isteyenler, nehrin iki yakasındaki İrun ve Hendaye kasabalarından manzarayı izleyebiliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın