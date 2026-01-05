Kimse Giremiyor: Bu Ada Her 6 Ayda Bir Ülke Değiştiriyor

Haritada küçük bir nokta gibi görünen Pheasant Adası, her yıl iki farklı ülkenin yönetiminde oluyor. Takvimler 1 Şubat’ı gösterdiğinde ada İspanya’ya, 1 Ağustos geldiğinde ise Fransa’ya ait hale geliyor.

Bidasoa Nehri’nin tam ortasında yer alan bu minik ada, ne tamamen İspanya’nın ne de tamamen Fransa’nın toprakları arasında. 1659 yılında imzalanan Pireneler Antlaşması ile belirlenen bu durum, Pheasant Adası’nı “değişken egemenlikli” tek kara parçası hâline getiriyor.