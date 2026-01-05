Bilim İnsanları Uyardı: Sağlık Riskleri Vücut Kitle Endeksiyle Değil Bel Çevresinden Anlaşılıyor
Kaynak: https://sheffield.ac.uk/news/waist-he...
Uzun yıllardır sağlık ölçütü olarak kullanılan vücut kitle endeksi (BMI), yeni araştırmalarla birlikte tartışmaya açıldı. Kilo ve boy üzerinden yapılan bu hesaplamanın, vücuttaki yağ dağılımını yeterince yansıtmadığı belirtiliyor. Bilim insanlarına göre bel çevresinin boya oranı, özellikle sağlık risklerini değerlendirmede çok daha güvenilir sonuçlar sunuyor. Gelin, hep birlikte bakalım...
Uzun yıllardır sağlık değerlendirmelerinde temel ölçütlerden biri olarak kullanılan vücut kitle endeksi (BMI), yeni bir araştırmayla yeniden tartışmaya açıldı.
International Journal of Obesity dergisinde yayımlanan çalışmada, Sheffield Üniversitesi ve Nottingham Üniversitesi’nden araştırmacılar 2005–2021 yılları arasında toplanan geniş kapsamlı verileri analiz etti.
Çalışmada görüşlerine yer verilen Sheffield Üniversitesi’nden Dr. Laura Gray, bu duruma dikkat çekerek şunları söyledi:
