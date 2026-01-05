onedio
Bilim İnsanları Uyardı: Sağlık Riskleri Vücut Kitle Endeksiyle Değil Bel Çevresinden Anlaşılıyor

Bilim İnsanları Uyardı: Sağlık Riskleri Vücut Kitle Endeksiyle Değil Bel Çevresinden Anlaşılıyor

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
05.01.2026 - 21:20

Uzun yıllardır sağlık ölçütü olarak kullanılan vücut kitle endeksi (BMI), yeni araştırmalarla birlikte tartışmaya açıldı. Kilo ve boy üzerinden yapılan bu hesaplamanın, vücuttaki yağ dağılımını yeterince yansıtmadığı belirtiliyor. Bilim insanlarına göre bel çevresinin boya oranı, özellikle sağlık risklerini değerlendirmede çok daha güvenilir sonuçlar sunuyor. Gelin, hep birlikte bakalım...

Uzun yıllardır sağlık değerlendirmelerinde temel ölçütlerden biri olarak kullanılan vücut kitle endeksi (BMI), yeni bir araştırmayla yeniden tartışmaya açıldı.

Bilim insanlarına göre, özellikle yaşlı bireylerde BMI tek başına yeterli bir gösterge değil. Bunun yerine bel çevresinin boya oranlanması, kişinin gerçek sağlık risklerini daha net ortaya koyuyor.

International Journal of Obesity dergisinde yayımlanan çalışmada, Sheffield Üniversitesi ve Nottingham Üniversitesi’nden araştırmacılar 2005–2021 yılları arasında toplanan geniş kapsamlı verileri analiz etti.

Elde edilen bulgular, vücuttaki yağ dağılımının sağlık üzerindeki etkisini ölçmede BMI’ın sınırlı kaldığını gösterdi.

Araştırmaya göre bel çevresi ölçümü, hayati organların etrafında biriken yağ miktarını daha doğru yansıtıyor. Bu yağlanma türü ise kalp krizi ve inme gibi ciddi sağlık sorunlarıyla doğrudan ilişkilendiriliyor. Oysa BMI hesaplamasında kas kütlesi ile yağ kütlesi arasında ayrım yapılmıyor, bu da sonuçların yanıltıcı olmasına neden olabiliyor.

Çalışmada görüşlerine yer verilen Sheffield Üniversitesi’nden Dr. Laura Gray, bu duruma dikkat çekerek şunları söyledi:

'Genellikle vücut kitle endeksi 30'un üzerinde olan sporcular görüyoruz ve bunların obez olmadığını biliyoruz çünkü onlarda fazla kilo yok, kas oranı yoğun. Bu araştırma durumun farklı bir boyutunu gözler önüne seriyor.'

Dr. Gray’e göre asıl risk, vücudun orta bölgesinde biriken yağda gizli. 'Beldeki yağlanma hayati organlarımıza daha çok etki ediyor' diyen Gray, bel çevresinin ölçülmesinin hem pratik hem de ekonomik bir yöntem olduğunun altını çiziyor: 'Bel çevresini ölçmek daha basit ve ucuz bir yöntem.'

