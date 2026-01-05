Bilim İnsanları Uyardı: Sağlık Riskleri Vücut Kitle Endeksiyle Değil Bel Çevresinden Anlaşılıyor

'Genellikle vücut kitle endeksi 30'un üzerinde olan sporcular görüyoruz ve bunların obez olmadığını biliyoruz çünkü onlarda fazla kilo yok, kas oranı yoğun. Bu araştırma durumun farklı bir boyutunu gözler önüne seriyor.'

Dr. Gray’e göre asıl risk, vücudun orta bölgesinde biriken yağda gizli. 'Beldeki yağlanma hayati organlarımıza daha çok etki ediyor' diyen Gray, bel çevresinin ölçülmesinin hem pratik hem de ekonomik bir yöntem olduğunun altını çiziyor: 'Bel çevresini ölçmek daha basit ve ucuz bir yöntem.'