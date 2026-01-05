onedio
Türkiye'nin En Zeki Bölgesi Belli Oldu! Bölge Bazında IQ Ortalamaları Açıklandı

Türkiye’nin En Zeki Bölgesi Belli Oldu! Bölge Bazında IQ Ortalamaları Açıklandı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
05.01.2026 - 19:20

Türkiye’de zeka dağılımı tartışmaları çoğunlukla şehirler üzerinden yürütülse de bölgesel veriler daha geniş bir tablo sunuyor. Çevrim içi IQ testlerine dayanan istatistikler, bazı bölgelerin eğitim düzeyi, testlere katılım oranı ve sosyoekonomik yapı sayesinde diğerlerinden ayrıştığını ortaya koyuyor. ZekaTestiMerkezi'nin yaptığı araştırmaya göre en zeki bölgeler belirlendi.

Öğrenmek isterseniz, hep birlikte bakalım...

Kaynak: https://www.zekatestimerkezi.com/ista...
IQ'yü belirleyen birbirinden farklı etkenler var sizler de takdir edersiniz ki.

IQ'yü belirleyen birbirinden farklı etkenler var sizler de takdir edersiniz ki.

Genetik büyük bir faktör olsa da eğitim düzeyi de genel IQ ortalamasını etkileyebiliyor.

Peki Türkiye'de en zeki bölgeler hangisi?

İşte Türkiye'nin En Zeki Bölgeleri

İşte Türkiye'nin En Zeki Bölgeleri

Verilere göre özellikle Marmara Bölgesi, Ege kıyıları ve İç Anadolu’nun belirli merkezleri ortalamanın üzerinde yer alıyor.

İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Eskişehir ve Ankara gibi şehirler, yüksek eğitim kurumlarının yoğunluğu, üniversiteleşme oranı ve testlere katılım alışkanlığı sayesinde öne çıkıyor.

Bu illerde yaşayan nüfusun eğitim seviyesi ve dijital okuryazarlık oranı, çevrim içi testlere katılımı artıran temel faktörler arasında gösteriliyor.

En Yüksek IQ'ya Sahip Bölgelerin Ortalamaları

  • Marmara: ~102.47

  • Ege: ~102.28

  • İç Anadolu: ~101.06

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
