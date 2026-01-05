Geçtiğimiz Hafta Sosyal Medyada Yaşanmış En Acayip Olaylar
Yeni yıla bomba gibi bir giriş yaptık. 2026, kendisiyle birlikte birçok sosyal medya olayını da beraberinde getirdi.
O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümünde Lvbel C5'in yer almasından tutun da Donald Trump'ın kızı olduğunu iddia eden Necla Özmen'e kadar birbirinden farklı olaya şahit olduk bile.
2026'ya gümbür gümbür girmişken geçtiğimiz hafta sosyal medyada neler yaşandı?
Buyurun beraber bakalım...
Geçen haftanın en çok konuşulan olayı hiç şüphesiz ki Necla Özmen'di.
Yapay zeka tam da dünyayı fethedecek derken X'in yapay zekası Grok, 'soyundurma' özelliğiyle çok konuşuldu.
Sosyal medya denilince akla gelen siyasi isimlerden birisi de Mustafa Sarıgül.
Kiracısının gazabına uğrayan ev sahibi...
"Para kazanmak cidden bu kadar kolay mı?" dedirten bir başka olay...
1994 Dünya Kupası'nda Kolombiya Milli Takımı'nda oynadığı oyundla ve ikonik saçlarıyla dikkat çeken dünyaca ünlü eski futbolcu Carlos Valderrama geçtiğimiz gün Diyarbakır'daydı.
Kasap et derdinde, koyun can!
O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümüyle yine hepimizi ekrana kilitledi.
Hangi akla hizmet yıllarca tüketttiğimiz Mevlana şekeri artık satılmıyor!
