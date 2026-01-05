onedio
Geçtiğimiz Hafta Sosyal Medyada Yaşanmış En Acayip Olaylar

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
05.01.2026 - 17:42

Yeni yıla bomba gibi bir giriş yaptık. 2026, kendisiyle birlikte birçok sosyal medya olayını da beraberinde getirdi.

O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümünde Lvbel C5'in yer almasından tutun da Donald Trump'ın kızı olduğunu iddia eden Necla Özmen'e kadar birbirinden farklı olaya şahit olduk bile.

2026'ya gümbür gümbür girmişken geçtiğimiz hafta sosyal medyada neler yaşandı?

Buyurun beraber bakalım...

Geçen haftaki içeriğimize de göz atmayı unutmayın!

Geçen haftanın en çok konuşulan olayı hiç şüphesiz ki Necla Özmen'di.

Donald Trump'ın kızı olduğunu iddia eden hatta ABD Başkanını mahkemeye veren Necla Özmen gündemi epey meşgul etmişti. Sadece Türkiye'nin değil, küresel sosyal medyanın da en çok konuşulan olayıydı.

Yapay zeka tam da dünyayı fethedecek derken X'in yapay zekası Grok, 'soyundurma' özelliğiyle çok konuşuldu.

Bir kısmımız tedirgin olmadı değil tabi...

Sosyal medya denilince akla gelen siyasi isimlerden birisi de Mustafa Sarıgül.

Son zamanlarda ünlü isimlere operasyon yapılmasının ardından kendisine ilginç bir soru yöneltildi.

Mustafa Sarıgül'ün asistanı kendisine 'Saçınızdan numune alsak ne çıkar?' sorusunu sordu. 'Yüzde 50 tulum peyniri, yüzde 25 üzüm, yüzde 25 de çay çıkar' diyen Sarıgül'ün o anları çok konuşuldu.

Kiracısının gazabına uğrayan ev sahibi...

Bir sosyal medya kullanıcısı kadın da kiracısının teslim ettiği evin son halini görünce ağlamaya başladı. O anlar hepimize 'vicdan' kavramını bir kez daha sorgulattı.

"Para kazanmak cidden bu kadar kolay mı?" dedirten bir başka olay...

10 saatlik şömine videosunun izlenmesi ayrı, aylık geliri ise dudağımızı uçuklatmıştı.

9 yıl önce yüklenen bu videonun şimdiye kadar 150 ve 300 bin dolar arası bir gelir elde ettiği hesaplandı.

1994 Dünya Kupası'nda Kolombiya Milli Takımı'nda oynadığı oyundla ve ikonik saçlarıyla dikkat çeken dünyaca ünlü eski futbolcu Carlos Valderrama geçtiğimiz gün Diyarbakır'daydı.

Amedspor'un golcüsü olan damadı Daniel Moreno'yu canlı izlemek için kente gelen Kolombiyalı yıldız maçtan mutlu ayrıldı.

Kasap et derdinde, koyun can!

Bir X kullanıcısı, 'Bugün annemi kaybettim! Acımı yaşarken gecenin 4ünde birde cenaze pidesi, ayranıyla uğraşıyorum!' diyerek isyan etmişti. O menünün fiyatı da bu isyana hak verdirdi.

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümüyle yine hepimizi ekrana kilitledi.

Geceye damga vuran isimlerden bir tanesi de Lvbel C5 oldu. Başarılı rapçi, gece boyunca ilginç bakışlara maruz kaldı. TikTok gibi platformlarda o anlar gündem oldu.

Kaçıranlar için:

Hangi akla hizmet yıllarca tüketttiğimiz Mevlana şekeri artık satılmıyor!

Şekeri üreten firmanın batması üzerine bu şekerin artık satılmayacağını öğrenen kullanıcılar şaşkınlığını gizleyemedi.

Bu ülkenin taklacı güvercin hayranlığını fazla hafife alıyorsunuz!

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
