Geçtiğimiz Hafta Sosyal Medyada Yaşanmış En Acayip Olaylar

Geçtiğimiz Hafta Sosyal Medyada Yaşanmış En Acayip Olaylar

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
15.12.2025 - 17:03

Gün geçmiyor ki ülkemizde garip olaylar yaşanmasın. Tıpkı Türkiye gündemi gibi sosyal medya da her hafta farklı konularla çalkalanıyor. Geçtiğimiz hafta da durum pek farklı değildi.

Bu hafta da birbirinden ilginç olaylar viral oldu. X platformu hareketlenirken, birçok kullanıcı da olayları adeta yorum yağmuruna tuttu.

Geçen hafta sosyal medyada neler konuşulmuş, gelin birlikte bakalım…

Geçtiğimiz hafta sosyal medyada en çok konuşulan konulardan bir tanesi hiç şüphesiz Danla Bilic'in dolgularını erittikten sonra vücudundan çıkanlardı.

“Böbreklerime ulaşmışlardı. Cahil cesaretinden başka bir şey değil.” diyerek bu tarz operasyonlar için bıçak altına yatmak isteyenleri uyarmıştı.

Danla'nın ikinci el çanta alması da epey konuşuldu.

İşyerinde aldığı mektupla 'sarsılan' X kullanıcısı...

Mektubu alan kadın bunu 'Çalıştığım yerden 60 yaşındaki adamın bana verdiği mektup' başlığıyla paylaştı.

Çantadan konu açılmışken Safiye Soyman'ın 'bohça'yı andıran çantasından da bahsetmeden olmaz.

Soyman'ın çantasına birbirinden farklı yorumlar gelmişti.

Şartlar malumunuz...

Yunanistan'da Türk mutfağı lezzetlerini görmeye tam alışmışken...

Arjantin'de kurulan 'Fernebahce' takımı şampiyon oldu. Fenerbahçe'den ilham aldığı bariz belli olan takım 'Yazım hatası mı yapılmış?' diye uzun uzun düşündürttü.

Bir kullanıcının da yanlışlıkla taksit yapması çok konuşulmuştu.

Ne yapacağını bilmeyen kullanıcıya birbirinden farklı yorumlar da geldi tabii.

Marty Supreme’in Los Angeles galasına yan yana katılan Kylie Jenner ve Timothee Chalamet'in fotoğrafları da gündeme oturdu.

Çiftin aynı renk paletinden oluşan iddialı turuncu görünümlerle birlikte kameraların karşısına çıkması ve filmin tanıtımındaki kombinleri X halkının diline düştü. Çifti iPhone 17 Pro Max'e bile benzettiler!

X kullanıcıları şaşırtmaya devam ediyor.

Bir başka kullanıcı da ablasını yanlış anladığı için epey dumura uğradı...

Kenan Yıldız'ın gol sonrası yaptığı hareket de farklı bulundu, viral oldu.

Öyle ki bazılarımız 2009'a bile ışınlandı.

Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
