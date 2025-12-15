Geçtiğimiz Hafta Sosyal Medyada Yaşanmış En Acayip Olaylar
Gün geçmiyor ki ülkemizde garip olaylar yaşanmasın. Tıpkı Türkiye gündemi gibi sosyal medya da her hafta farklı konularla çalkalanıyor. Geçtiğimiz hafta da durum pek farklı değildi.
Bu hafta da birbirinden ilginç olaylar viral oldu. X platformu hareketlenirken, birçok kullanıcı da olayları adeta yorum yağmuruna tuttu.
Geçen hafta sosyal medyada neler konuşulmuş, gelin birlikte bakalım…
Geçtiğimiz hafta sosyal medyada en çok konuşulan konulardan bir tanesi hiç şüphesiz Danla Bilic'in dolgularını erittikten sonra vücudundan çıkanlardı.
İşyerinde aldığı mektupla 'sarsılan' X kullanıcısı...
Çantadan konu açılmışken Safiye Soyman'ın 'bohça'yı andıran çantasından da bahsetmeden olmaz.
Yunanistan'da Türk mutfağı lezzetlerini görmeye tam alışmışken...
Bir kullanıcının da yanlışlıkla taksit yapması çok konuşulmuştu.
Marty Supreme’in Los Angeles galasına yan yana katılan Kylie Jenner ve Timothee Chalamet'in fotoğrafları da gündeme oturdu.
X kullanıcıları şaşırtmaya devam ediyor.
Kenan Yıldız'ın gol sonrası yaptığı hareket de farklı bulundu, viral oldu.
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio'da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, "Yaşam" kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
