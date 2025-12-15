Geçtiğimiz Hafta Sosyal Medyada Yaşanmış En Acayip Olaylar

Gün geçmiyor ki ülkemizde garip olaylar yaşanmasın. Tıpkı Türkiye gündemi gibi sosyal medya da her hafta farklı konularla çalkalanıyor. Geçtiğimiz hafta da durum pek farklı değildi.

Bu hafta da birbirinden ilginç olaylar viral oldu. X platformu hareketlenirken, birçok kullanıcı da olayları adeta yorum yağmuruna tuttu.

Geçen hafta sosyal medyada neler konuşulmuş, gelin birlikte bakalım…