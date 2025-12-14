Tıpta Yeni Dönem Başlıyor: İnsan Vücudunda Seyahat Edebilen Mikrorobot Geliştirildi

Araştırmacılar robotun doku onarımı ve ilaç taşıma gibi görevlerde cerrahların ulaşmakta zorlandığı bölgelere erişebileceğini belirtiyor.

Marc Miskin, bu boyutta robotların daha önce çevresel tepkiler verecek şekilde tasarlanamadığını vurgularken David Blaauw mevcut prototipin hala deney aşamasında olduğunu söylüyor. Blaauw, önümüzdeki on yıl içinde bu teknolojinin gerçek tıbbi uygulamalarda kullanılabileceğini öngörüyor.

Mikrorobot, silikon, platin ve titanyum gibi yarı iletken malzemelerden üretilirken dış yüzeyi sıvılara karşı cam benzeri bir kaplama ile korunuyor. Güneş hücreleri sayesinde enerji üreten robot, elektrot sistemiyle çevresindeki su parçacıklarını hareket ettirerek ilerliyor. Ayrıca bilgisayar aracılığıyla operatörlerle iletişim kurabiliyor ve topladığı verileri geri iletebiliyor. Araştırmacılar, bir sonraki adımın mikrorobotların kendi aralarında iletişim kurabilmesini sağlamak olduğunu belirtiyor.