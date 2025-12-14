Tıpta Yeni Dönem Başlıyor: İnsan Vücudunda Seyahat Edebilen Mikrorobot Geliştirildi
ABD’li bilim insanları, insan vücudu içinde hareket edebilecek kadar küçük bir mikrorobot geliştirdi. Milimetrenin altında boyuta sahip bu robot, sensörleri, motorları ve işlemcisiyle çevresini algılayıp hareket edebiliyor. Araştırmacılar, mikrorobotun gelecekte cerrahların ulaşmakta zorlandığı bölgelere ilaç taşıma ve doku onarımı gibi görevlerde kullanılabileceğini belirtiyor.
Kaynak: Washington Post
ABD’deki araştırmacılar, insan vücudu içinde hareket edebilecek kadar küçük bir robot tasarlayarak tıp dünyasında çığır açabilecek bir adım attı.
Science Robotics dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, tuz tanesinden küçük olan bu mikrorobot, çevresini algılayabiliyor, karar verebiliyor ve hareket edebiliyor.
