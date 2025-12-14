onedio
Tıpta Yeni Dönem Başlıyor: İnsan Vücudunda Seyahat Edebilen Mikrorobot Geliştirildi

Tıpta Yeni Dönem Başlıyor: İnsan Vücudunda Seyahat Edebilen Mikrorobot Geliştirildi

Metehan Bozkurt
14.12.2025 - 16:01
14.12.2025 - 16:01

ABD’li bilim insanları, insan vücudu içinde hareket edebilecek kadar küçük bir mikrorobot geliştirdi. Milimetrenin altında boyuta sahip bu robot, sensörleri, motorları ve işlemcisiyle çevresini algılayıp hareket edebiliyor. Araştırmacılar, mikrorobotun gelecekte cerrahların ulaşmakta zorlandığı bölgelere ilaç taşıma ve doku onarımı gibi görevlerde kullanılabileceğini belirtiyor.

Kaynak: Washington Post

İçeriğin Devamı Aşağıda
ABD’deki araştırmacılar, insan vücudu içinde hareket edebilecek kadar küçük bir robot tasarlayarak tıp dünyasında çığır açabilecek bir adım attı.

ABD’deki araştırmacılar, insan vücudu içinde hareket edebilecek kadar küçük bir robot tasarlayarak tıp dünyasında çığır açabilecek bir adım attı.

Pennsylvania ve Michigan üniversitelerinin ortak çalışmasıyla geliştirilen bu mikrorobot, milimetrenin altında boyutu ve içine sığdırılan motor, sensör ve bilgisayar işlemcisiyle dikkat çekiyor.

Science Robotics dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, tuz tanesinden küçük olan bu mikrorobot, çevresini algılayabiliyor, karar verebiliyor ve hareket edebiliyor.

Science Robotics dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, tuz tanesinden küçük olan bu mikrorobot, çevresini algılayabiliyor, karar verebiliyor ve hareket edebiliyor.

Araştırmacılar robotun doku onarımı ve ilaç taşıma gibi görevlerde cerrahların ulaşmakta zorlandığı bölgelere erişebileceğini belirtiyor.

Marc Miskin, bu boyutta robotların daha önce çevresel tepkiler verecek şekilde tasarlanamadığını vurgularken David Blaauw mevcut prototipin hala deney aşamasında olduğunu söylüyor. Blaauw, önümüzdeki on yıl içinde bu teknolojinin gerçek tıbbi uygulamalarda kullanılabileceğini öngörüyor.

Mikrorobot, silikon, platin ve titanyum gibi yarı iletken malzemelerden üretilirken dış yüzeyi sıvılara karşı cam benzeri bir kaplama ile korunuyor. Güneş hücreleri sayesinde enerji üreten robot, elektrot sistemiyle çevresindeki su parçacıklarını hareket ettirerek ilerliyor. Ayrıca bilgisayar aracılığıyla operatörlerle iletişim kurabiliyor ve topladığı verileri geri iletebiliyor. Araştırmacılar, bir sonraki adımın mikrorobotların kendi aralarında iletişim kurabilmesini sağlamak olduğunu belirtiyor.

