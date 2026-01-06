onedio
Ankara Metrosunun 15 Yaşındaki Meşhur Köpeği Matmazel'in Acı Ölümü: Metro Çalışanları Görevden Alındı

Ankara Metrosunun 15 Yaşındaki Meşhur Köpeği Matmazel'in Acı Ölümü: Metro Çalışanları Görevden Alındı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
06.01.2026 - 09:31

Ankara Demetevler metrosunun simgesi haline gelen ve çevredekilerin 'Matmazel' adını verdiği 15 yaşındaki sokak köpeği, iddialara göre personelin sopalı kovalamacası sonucu yürüyen merdivene sıkışarak can verdi. Büyük tepki çeken olayın ardından ilgili personel görevden uzaklaştırıldı.

Ankara’nın Yenimahalle ilçesindeki Demetevler metro istasyonunda meydana gelen olay, hayvanseverleri ve bölge halkını yasa boğdu.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Demetevler metro istasyonunda meydana gelen olay, hayvanseverleri ve bölge halkını yasa boğdu.

İstasyon çevresini mesken tutan ve mahalleli tarafından yıllardır bakılan 'Matmazel' isimli yaşlı köpeğin, metro personelinin müdahalesi sırasında yaşamını yitirdiği öne sürüldü. İddialara göre, istasyonun içine giren köpeği dışarı çıkarmak isteyen temizlik amiri ve güvenlik görevlileri, ellerindeki sopalarla hayvanı kovalamaya başladı. Korkuyla kaçmaya çalışan köpeğin, panik halinde hareket halindeki yürüyen merdivenlere yöneldiği ve mekanizmaya sıkışarak feci şekilde hayatını kaybettiği belirtildi.

Bölge sakinlerinin 'Kirli' ya da 'İnek' gibi lakaplarla da çağırdığı ve yaklaşık 15 yaşında olduğu öğrenilen köpeğin ölümü, sosyal medyada ve kamuoyunda büyük tepki topladı. Olayın duyulmasının ardından harekete geçen yetkililer, köpeğin ölümünde ihmali ve kastı bulunduğu iddia edilen çalışanların görevden alındığını duyurdu. Konuyla ilgili kapsamlı bir idari soruşturma başlatıldığı da gelen bilgiler arasında yer aldı.

Bir sosyal medya hesabı konuya dair şu açıklamayı yaptı:

Bir sosyal medya hesabı konuya dair şu açıklamayı yaptı:

'Yaşadığı Ankara Demetevler metrosu mezarı oldu. Yıllardır binbir emekle büyüttüğümüz baktığımız 15 yaşındaki matmazel isimli köpeğimizi demetevler metrosu güvenlik görevlileri temizlik amiri metrodan aşağı indiği için zorla yürüyen merdivenlere sürüklemiş köpeği merdivene sıkıştırmış ve eziyet etmiştir 15 yaşındaki yaşlı köpeğimizi veterinere yetiştirdik ama maalesef ki kaybettik'

Bir diğer sosyal medya hesabı ise şunları söyledi:

Bir diğer sosyal medya hesabı ise şunları söyledi:

'İsmi kimine göre Matmazel, kimine göre Kirli, kimine göreyse İnek’ti. Yaklaşık 15 yaşındaydı. Ankara Demetevler Metrosu'nana ısınmak için giren sokak köpeği, iddiaya göre Belediye görevlileri tarafından sopalarla dövüldü. Kaçarken yürüyen merdivene sıkıştı. Hayvanseverler veterinere götürdü, ama iç kanama nedeniyle hayatını kaybetti'

EGO Genel Müdürlüğü'nden soruşturmaya ilişkin yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

EGO Genel Müdürlüğü'nden soruşturmaya ilişkin yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

'Ankara Demetevler Metro İstasyonu'nda bir köpeğin, belediye görevlileri tarafından darbedildiği yönündeki iddialar üzerine Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından derhal inceleme ve soruşturma süreci başlatılmıştır. Olayla ilgili ilk ihbar, 3 Ocak 2026 tarihinde 153 Çağrı Merkezimize ulaşmış; EGO Genel Müdürlüğü tarafından teftiş süreci başlatılmıştır. Bu kapsamda; iddiaya konu alanlardaki kamera kayıtları saniye saniye incelenmiş, gerekli tüm görüntüler depolanmıştır. Hayvanseverler tarafından köpeğin götürüldüğü veteriner hekimle iletişime geçilmiştir ve konu hakkında detaylı bilgi alınmıştır. Kamuoyunda hiçbir soru işaretine yer bırakmamak adına süreç burada bırakılmamıştır. Hayvanseverlerle yeniden iletişime geçilmiş; 15 yaşındaki 'Matmazel' isimli köpeğin, gömüldüğü yerden alınarak, bağımsız ve uzman bir kurum tarafından tekrar ve kapsamlı şekilde incelemek istediğimiz söylenmiştir. Ankara Barosu yetkilileri de sürece dahil olmak adına köpeği gömüldüğü yerden alarak; köpeğin darbedilip edilmediğinin tespiti amacıyla Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ne götürmüştür. Buradaki yetkililer tarafından sürecin yaklaşık 15 gün sürebileceği bilgisi baro avukatlarına verilmiştir. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak bu sürenin kısaltılması ve incelemeye öncelik verilmesi resmi olarak talep edilmiştir. Ayrıca köpek herhangi bir vatandaşın adına kayıtlı olmadığı için resmi süreç gereği Tarım ve Orman Bakanlığınca adli işlem başlatılması adına bakanlık yetkililerine de talep yazısı iletilmiş, konuya müdahil olmaları istenmiştir. 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu 28/A maddesi gereğince de bakanlık yetkilileri tarafından işlem başlatılmıştır. Öte yandan, soruşturmanın selameti açısından, iddiaya konu olan kişiler geçici olarak görevlerinden uzaklaştırılmıştır.'

