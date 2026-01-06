Ankara Metrosunun 15 Yaşındaki Meşhur Köpeği Matmazel'in Acı Ölümü: Metro Çalışanları Görevden Alındı
Ankara Demetevler metrosunun simgesi haline gelen ve çevredekilerin 'Matmazel' adını verdiği 15 yaşındaki sokak köpeği, iddialara göre personelin sopalı kovalamacası sonucu yürüyen merdivene sıkışarak can verdi. Büyük tepki çeken olayın ardından ilgili personel görevden uzaklaştırıldı.
Ankara’nın Yenimahalle ilçesindeki Demetevler metro istasyonunda meydana gelen olay, hayvanseverleri ve bölge halkını yasa boğdu.
Bir sosyal medya hesabı konuya dair şu açıklamayı yaptı:
Bir diğer sosyal medya hesabı ise şunları söyledi:
EGO Genel Müdürlüğü'nden soruşturmaya ilişkin yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
