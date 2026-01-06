onedio
TÜVTÜRK Muayene Ücreti Ne Kadar Oldu? Yeni Yılla Birlikte TÜVTÜRK Muayene Ücretleri Değişti

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
06.01.2026 - 08:55

Yeni yılın gelmesiyle birlikte milyonlarca sürücüyü ilgilendiren araç muayene ücretleri de zamlandı. Yeniden Değerleme Oranı doğrultusunda güncellenen fiyat listesine göre, otomobil sahipleri egzoz ölçümüyle birlikte rekor bir ödeme yapacak. İşte kuruşu kuruşuna 2026 yılı araç muayene tablosu.

Yeni yılın ilk günleriyle birlikte araç sahiplerinin en önemli gider kalemlerinden biri olan muayene ücretlerinde beklenen artış resmiyet kazandı.

Yeniden Değerleme Oranı'nın belirleyici olduğu 2026 yılı tarifesi, istisnasız tüm araç gruplarında fiyatları yukarı çekti. TÜVTÜRK istasyonlarında uygulanacak yeni listeye göre, trafikte en yoğun bulunan binek otomobiller için muayene bedeli 3 bin 288 liraya yükseldi. Bu rakam, zorunlu egzoz emisyon ölçümü ve diğer giderlerle birleştiğinde vatandaşın cebinden çıkacak toplam tutarı ciddi oranda artırıyor.

Güncellenen fiyat listesi, aracın cinsine ve kullanım amacına göre değişkenlik gösteriyor. Yapılan düzenlemeyle birlikte otobüs, kamyon, çekici ve tanker gibi ağır vasıta sınıfındaki araçların muayene bedeli 4 bin 446 lira olarak belirlendi. 

Daha küçük motor hacmine sahip motosiklet, motorlu bisiklet ve traktör sahipleri ise istasyonlarda 1.674 liralık bir faturayla karşılaşacak. Binek otomobillerin yanı sıra minibüs, kamyonet ve SUV tipi araçlar da 3 bin 288 liralık standart tarife üzerinden işlem görecek. Ayrıca muayene sürecinin olmazsa olmazı egzoz gazı emisyon ölçümü için belirlenen 460 liralık sabit ücret, tüm bu rakamların üzerine eklenecek.

Özellikle ticari faaliyet gösteren araç sahipleri için maliyet tablosu daha da kabarıyor. Yola elverişlilik muayenesi de hesaba katıldığında, ağır vasıtalar için ödenecek toplam tutar 5 bin 557 lirayı aşıyor. Benzer şekilde otomobil ve hafif ticari araçlarda bu kapsamdaki toplam maliyet 4 bin 110 lira seviyesine ulaşıyor. Yetkililer, belirlenen süreler içerisinde muayenesini yaptırmayan sürücülerin, trafik kontrollerinde tespit edilmeleri halinde yüksek para cezalarıyla ve gecikme faizleriyle karşı karşıya kalacağı konusunda uyarılarda bulunuyor.

