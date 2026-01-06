onedio
Bir Devrin Sonu Geldi: Bir Zamanların Teknoloji Devi Artık Cep Telefonu Üretmeyecek!

Dilara Bağcı Peker
06.01.2026 - 08:29

Asus, özellikle bilgisayarlarıyla tüm dünyada sevilen bir marka olmuştu. Ünlü marka, daha sonra telefon pazarına da giriş yaptı. Fakat artan maliyetler nedeniyle Asus, cep telefonu sektöründen çekilme kararı aldı. Markanın Zenfone ve ROG Phone modelleri artık üretilmeyecek.

Peki Asus telefon sahiplerine ne olacak?

Bilgisayar sektörünün devi, cep telefon sektöründe tutunamadı.

Asus, bir süre önce cep telefonu sektörüne de hızlı bir giriş yapmış ve kendine has bir kitle edinmişti. Özellikle oyunculara özel tasarlanan ROG Phone, meraklılarının ilgisini çekmeyi başarmıştı. Fakat Asus, cep telefonu sektöründe daha fazla dayanamadı ve radikal bir karar aldı.

Yıllardır Zenfone ve ROG Phone serileriyle aramızda olan Asus, telefon sektöründen çekilme kararı aldı. Asus, 2026 yılında herhangi bir akıllı telefon modeli piyasaya sürmeyecek. Bu kararın arkasındaki ana neden, şirketin rekabet gücünü olumsuz etkileyen yükselen üretim maliyetleri oldu. Meşhur marka, kârlılığını korumakta zorlandığı için akıllı telefon birimini durdurdu.

Ayrıca şirketin bu kararı  tedarik zinciri ortaklarına ve ilgili iş ortaklarına da bildirdiği öğrenildi.

Peki Asus cep telefonu kullanıcılarına ne olacak?

Marka, üretim yapmasa dahi mevcut telefon kullanıcılarına desteğini sürdüreceğini açıkladı. Piyasada hali hazırda satılmış olan tüm cihazlar için teknik destek ve yazılım güncellemelerinin devam edeceğini belirtildi. Asus marka telefonu olanlar, telefonlarını gönül rahatlığıyla kullanmaya devam edecek.

2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
