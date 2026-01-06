Bir Devrin Sonu Geldi: Bir Zamanların Teknoloji Devi Artık Cep Telefonu Üretmeyecek!

Asus, bir süre önce cep telefonu sektörüne de hızlı bir giriş yapmış ve kendine has bir kitle edinmişti. Özellikle oyunculara özel tasarlanan ROG Phone, meraklılarının ilgisini çekmeyi başarmıştı. Fakat Asus, cep telefonu sektöründe daha fazla dayanamadı ve radikal bir karar aldı.

Yıllardır Zenfone ve ROG Phone serileriyle aramızda olan Asus, telefon sektöründen çekilme kararı aldı. Asus, 2026 yılında herhangi bir akıllı telefon modeli piyasaya sürmeyecek. Bu kararın arkasındaki ana neden, şirketin rekabet gücünü olumsuz etkileyen yükselen üretim maliyetleri oldu. Meşhur marka, kârlılığını korumakta zorlandığı için akıllı telefon birimini durdurdu.

Ayrıca şirketin bu kararı tedarik zinciri ortaklarına ve ilgili iş ortaklarına da bildirdiği öğrenildi.