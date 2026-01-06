Bir Devrin Sonu Geldi: Bir Zamanların Teknoloji Devi Artık Cep Telefonu Üretmeyecek!
Asus, özellikle bilgisayarlarıyla tüm dünyada sevilen bir marka olmuştu. Ünlü marka, daha sonra telefon pazarına da giriş yaptı. Fakat artan maliyetler nedeniyle Asus, cep telefonu sektöründen çekilme kararı aldı. Markanın Zenfone ve ROG Phone modelleri artık üretilmeyecek.
Peki Asus telefon sahiplerine ne olacak?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bilgisayar sektörünün devi, cep telefon sektöründe tutunamadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Peki Asus cep telefonu kullanıcılarına ne olacak?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın