onedio
article/comments
article/share
Haberler
Teknoloji
WhatsApp'a Kısa Süreli Kaybolan Mesajlar Geliyor: 1 Saat ve 12 Saatlik Yeni Zamanlayıcı Ayarlanabilecek

WhatsApp'a Kısa Süreli Kaybolan Mesajlar Geliyor: 1 Saat ve 12 Saatlik Yeni Zamanlayıcı Ayarlanabilecek

whatsapp
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
05.01.2026 - 22:07

WhatsApp, kullanıcıların sohbetlerde paylaştığı bilgileri daha kontrollü şekilde yönetebilmesi için kaybolan mesajlar özelliğini geliştirmeye hazırlanıyor. Platform özellikle kısa süreli ve geçici bilgiler için 1 saat ve 12 saatlik yeni zamanlayıcı seçeneklerini devreye almayı planlıyor. Test aşamasındaki bu yenilikle birlikte mesajların gereğinden uzun süre sohbet geçmişinde kalmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Kaynak: https://www.business-standard.com/tec...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

WhatsApp, kaybolan mesajlar özelliğini web sürümünde genişletmeye hazırlanıyor.

WhatsApp, kaybolan mesajlar özelliğini web sürümünde genişletmeye hazırlanıyor.

WABetaInfo’nun paylaştığı bilgilere göre platform, kısa süreli mesajlaşmayı kolaylaştıracak yeni zamanlayıcı seçeneklerini test etmeye başladı.

WhatsApp Web’e 1 saat ve 12 saatlik kaybolan mesajlar geliyor!

WhatsApp Web’e 1 saat ve 12 saatlik kaybolan mesajlar geliyor!

Aktarılanlara göre WhatsApp Web’de kaybolan mesajlar için 1 saat ve 12 saat olmak üzere iki yeni süre seçeneği sunulacak. Bu seçenekler, yalnızca kısa bir süre geçerli olan bilgilerin sohbet geçmişinde gereksiz yere kalmasının önüne geçmeyi amaçlıyor.

1 saatlik süre hassas bilgiler için

1 saatlik kaybolan mesaj seçeneğinin tek kullanımlık şifreler, geçici erişim bilgileri veya kısa süreli talimatlar gibi hassas içerikler için tasarlandığı belirtiliyor. Mesaj teslim edildiği anda geri sayım başlıyor ve kullanıcılar, mesajın kısa sürede silineceği konusunda açık uyarılarla bilgilendiriliyor.

12 saatlik seçenek günlük planlara uygun

Test edilen bir diğer süre olan 12 saatlik zamanlayıcı ise aynı gün içinde geçerliliğini yitiren bilgiler için öne çıkıyor. İş güncellemeleri, teslimat detayları veya plan paylaşımları bu kapsama giriyor. Bu sayede mesajlar okunup işlevini tamamladıktan sonra otomatik olarak sohbetten kaldırılıyor.

Arayüzde büyük değişiklik yok

Arayüzde büyük değişiklik yok

WhatsApp’ın, kaybolan mesajlar için kullanılan zamanlayıcı arayüzünü koruyacağı ifade ediliyor. Yeni süre seçeneklerinin mevcut zamanlayıcıların yanına eklenmesi ve kısa süreli mesajlar için bilgilendirici uyarıların gösterilmesi bekleniyor.

Özelliğin ne zaman tüm kullanıcılara sunulacağına dair ise henüz resmi bir tarih paylaşılmış değil.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın