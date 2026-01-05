WhatsApp'a Kısa Süreli Kaybolan Mesajlar Geliyor: 1 Saat ve 12 Saatlik Yeni Zamanlayıcı Ayarlanabilecek

Aktarılanlara göre WhatsApp Web’de kaybolan mesajlar için 1 saat ve 12 saat olmak üzere iki yeni süre seçeneği sunulacak. Bu seçenekler, yalnızca kısa bir süre geçerli olan bilgilerin sohbet geçmişinde gereksiz yere kalmasının önüne geçmeyi amaçlıyor.

1 saatlik süre hassas bilgiler için

1 saatlik kaybolan mesaj seçeneğinin tek kullanımlık şifreler, geçici erişim bilgileri veya kısa süreli talimatlar gibi hassas içerikler için tasarlandığı belirtiliyor. Mesaj teslim edildiği anda geri sayım başlıyor ve kullanıcılar, mesajın kısa sürede silineceği konusunda açık uyarılarla bilgilendiriliyor.

12 saatlik seçenek günlük planlara uygun

Test edilen bir diğer süre olan 12 saatlik zamanlayıcı ise aynı gün içinde geçerliliğini yitiren bilgiler için öne çıkıyor. İş güncellemeleri, teslimat detayları veya plan paylaşımları bu kapsama giriyor. Bu sayede mesajlar okunup işlevini tamamladıktan sonra otomatik olarak sohbetten kaldırılıyor.