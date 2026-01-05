WhatsApp'a Kısa Süreli Kaybolan Mesajlar Geliyor: 1 Saat ve 12 Saatlik Yeni Zamanlayıcı Ayarlanabilecek
WhatsApp, kullanıcıların sohbetlerde paylaştığı bilgileri daha kontrollü şekilde yönetebilmesi için kaybolan mesajlar özelliğini geliştirmeye hazırlanıyor. Platform özellikle kısa süreli ve geçici bilgiler için 1 saat ve 12 saatlik yeni zamanlayıcı seçeneklerini devreye almayı planlıyor. Test aşamasındaki bu yenilikle birlikte mesajların gereğinden uzun süre sohbet geçmişinde kalmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.
WhatsApp, kaybolan mesajlar özelliğini web sürümünde genişletmeye hazırlanıyor.
WhatsApp Web’e 1 saat ve 12 saatlik kaybolan mesajlar geliyor!
Arayüzde büyük değişiklik yok
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio'da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, "Yaşam" kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
