80 Yaş Üstü Sağlıklı Kalmanın Formülü Ne? Dünyaca Ünlü Kardiyolog Sırrını Açıkladı
Kaynak: https://edu24news.com/health/longevit...
Uzun ve sağlıklı bir yaşamın mümkün olup olmadığı sorusu, özellikle ileri yaşlarda hala dinç kalan bireyler üzerinden yeniden gündeme geliyor. 80 yaşını aşmasına rağmen ciddi kronik hastalıklarla karşılaşmadan yaşamını sürdüren bu kişiler bilim dünyasında “süper yaşlı” olarak tanımlanıyor. Kardiyolog ve yazar Eric Topol ise yıllara yayılan araştırmalarıyla, bu grubun ortak noktalarının genetikten çok günlük alışkanlıklarda saklı olduğunu dile getiriyor.. Topol’a göre düzenli hareketten beslenme tercihine, uyku düzeninden sosyal ilişkilere kadar birçok unsur ileri yaşta sağlıklı kalmanın temelini oluşturuyor.
İşte detaylar...
Uzun ve sağlıklı yaşamın nasıl mümkün olduğu, bilim dünyasında hala en çok tartışılan başlıklardan biri.
80–105 Yaş Arası 1400 Sağlıklı Birey İncelendi
Akdeniz Diyeti Öne Çıkıyor
Günlük Beslenme Rutini Nasıl?
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
