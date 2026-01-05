Şarkıcı Alya Kimdir, Kaç Yaşında? Alya Şahinler Neden Gözaltına Alındı?

Sanat eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda tamamlayan Alya Şahinler, profesyonel kariyerine 2015 yılında katıldığı Rising Star Türkiye yarışmasıyla adım attı. Yarışmadaki performansı sayesinde geniş bir izleyici kitlesi tarafından tanındı.

Eğitimini uluslararası alana da taşıyarak ABD’de, Los Angeles’ta ses mühendisliği ve müzik prodüksiyonu üzerine çalışmalar yaptı. Bu süreç, müzik kariyerinin teknik ve yaratıcı yönünü güçlendirdi.

Alya Şahinler’in Özel Hayatı

Alya Şahinler özel hayatını kamuoyundan uzak yaşamayı tercih eden isimler arasında yer alıyor. Sosyal medyada aktif olsa da kişisel ilişkileri ve aile yaşamı hakkında sınırlı paylaşım yapıyor. Zaman zaman magazin gündeminde yer alsa da genel olarak kariyer odaklı bir duruş sergiliyor.