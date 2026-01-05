onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Biyografi
Şarkıcı Alya Kimdir, Kaç Yaşında? Alya Şahinler Neden Gözaltına Alındı?

Şarkıcı Alya Kimdir, Kaç Yaşında? Alya Şahinler Neden Gözaltına Alındı?

Kimdir
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
05.01.2026 - 18:34

Şarkıcı Alya olarak tanınan Alya Şahinler, hem müzik kariyeri hem de televizyon projeleriyle son yıllarda adından sıkça söz ettiren isimler arasında yer alıyor. Güçlü sesiyle geniş kitlelerce tanınan Alya Şahinler’in yaşı, memleketi ve kariyer geçmişi kadar, son dönemde neden gözaltına alındığı da merak konusu oldu.

Peki şarkıcı Alya kimdir, neden gözaltına alındı?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Alya Şahinler Kimdir?

Alya Şahinler Kimdir?

Alya Şahinler müzik ve oyunculuk alanlarında üretim yapan, sahne performansı ve güçlü sesiyle tanınan Türk sanatçıdır. Geniş kitleler tarafından bir ses yarışmasıyla tanınmış, sonrasında hem müzik projeleri hem de televizyon dizilerindeki rolleriyle adını duyurmuştur. Ayrıca kendisi, 'Şarkıcı Alya' olarak da bilinmekte.

Alya Şahinler Kaç Yaşında?

Alya Şahinler, 13 Temmuz 1990 doğumludur. 2026 yılı itibarıyla 35 yaşındadır.

Alya Şahinler Nereli?

İstanbul Şişli doğumludur. Eğitim ve kariyer hayatının büyük bölümünü İstanbul’da sürdürmüştür.

Alya Şahinler Kariyer Başlangıcı

Alya Şahinler Kariyer Başlangıcı

Sanat eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda tamamlayan Alya Şahinler, profesyonel kariyerine 2015 yılında katıldığı Rising Star Türkiye yarışmasıyla adım attı. Yarışmadaki performansı sayesinde geniş bir izleyici kitlesi tarafından tanındı.

Eğitimini uluslararası alana da taşıyarak ABD’de, Los Angeles’ta ses mühendisliği ve müzik prodüksiyonu üzerine çalışmalar yaptı. Bu süreç, müzik kariyerinin teknik ve yaratıcı yönünü güçlendirdi.

Alya Şahinler’in Özel Hayatı

Alya Şahinler özel hayatını kamuoyundan uzak yaşamayı tercih eden isimler arasında yer alıyor. Sosyal medyada aktif olsa da kişisel ilişkileri ve aile yaşamı hakkında sınırlı paylaşım yapıyor. Zaman zaman magazin gündeminde yer alsa da genel olarak kariyer odaklı bir duruş sergiliyor.

Şarkıcı Alya Şahinler Neden Gözaltına Alındı?

Şarkıcı Alya Şahinler Neden Gözaltına Alındı?

Alya Şahinler, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu madde soruşturması kapsamında, dosyada adı geçtiği gerekçesiyle gözaltına alındı. Soruşturma çerçevesinde teknik ve fiziki takip yapıldığı, Şahinler’in de bu kapsamda ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürüldüğü bildirildi. KKTC’den dönüşü sırasında gözaltına alındığı belirtilirken, olayla ilgili kesinleşmiş bir suçlama ya da mahkeme kararı bulunmuyor. Süreç soruşturma aşamasında ilerliyor ve resmi adli açıklamalar bekleniyor.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın