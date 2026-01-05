onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Kışın Yiyen Üşümüyor! Bu Helva Sadece 4 Malzemeyle 3 Gün Boyunca Yapılıyor

Kışın Yiyen Üşümüyor! Bu Helva Sadece 4 Malzemeyle 3 Gün Boyunca Yapılıyor

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
05.01.2026 - 18:14

Soğuk kış günlerinde vücudu sıcak tuttuğuna inanılan bu yöresel lezzet, hem yapım süresi hem de sade içeriğiyle dikkat çekiyor. Ordu’nun Perşembe ilçesine özgü cevizli helva yalnızca dört malzemeyle hazırlanmasına rağmen üç gün süren zahmetli bir üretim sürecinden geçiyor. Coğrafi işaretle tescillenen helva, özellikle kış aylarında vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

Kaynak: İHA

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ordu’nun Perşembe ilçesine özgü cevizli helva, az malzemeyle hazırlanmasına rağmen zahmetli yapımı ve kış aylarında vücudu sıcak tuttuğuna inanılan etkisiyle dikkat çekiyor.

Ordu’nun Perşembe ilçesine özgü cevizli helva, az malzemeyle hazırlanmasına rağmen zahmetli yapımı ve kış aylarında vücudu sıcak tuttuğuna inanılan etkisiyle dikkat çekiyor.

Coğrafi işaretle tescillenen bu yöresel lezzet, hem yerel halkın hem de kenti ziyaret edenlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Az Malzeme, Uzun Süreli Emek

Perşembe cevizli helvası, çöven kökü, limon tuzu, şeker ve bol miktarda cevizle hazırlanıyor. Ancak işin püf noktası malzemeden çok süreçte gizli. Odun ateşinde pişirilen helvanın yapımı tam üç gün sürüyor. Bu yönüyle “kolay gibi görünen ama ustalık isteyen” lezzetler arasında yer alıyor.

“Yiyenin İçini Isıtıyor”

“Yiyenin İçini Isıtıyor”

Ordu’da uzun süredir cevizli helva üretimi yapan İbrahim Ölmez, bu ürünün özellikle kış aylarında daha fazla tercih edildiğini söylüyor. Ölmez’e göre helvanın çöven köküyle hazırlanması hem rengini hem de kendine özgü kıvamını kazandırıyor. Şeker oranının sanıldığı kadar yoğun olmadığını vurgulayan Ölmez, “İnsanlar dışarıdan bakınca çok şekerli sanıyor ama tadına bakınca dengeli olduğunu anlıyor. En önemli özelliği ise kışın tüketildiğinde insanın içini ısıtması” diyor.

Bir diğer dikkat çeken özelliği ise saklama koşulları. Buzdolabına gerek kalmadan, oda sıcaklığında yaklaşık altı ay bozulmadan muhafaza edilebiliyor.

Perşembe cevizli helvası, özellikle Ordulular için sadece bir tatlı değil, kış aylarının değişmez alışkanlıklarından biri.

Perşembe cevizli helvası, özellikle Ordulular için sadece bir tatlı değil, kış aylarının değişmez alışkanlıklarından biri.

Helvayı sık sık tükettiğini söyleyen Hasan Altınel, “Yöremize ait bir ürün. İçindeki malzemelerden dolayı kışın sıcak tuttuğuna inanılır. Biz de severek tüketiyoruz” sözleriyle bu geleneği özetliyor.

Helvayı ilk kez deneyenler ise lezzetinin beklediklerinden hafif olduğunu ve kış aylarında tüketmeye uygun bir tatlı olduğunu dile getiriyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın