Kışın Yiyen Üşümüyor! Bu Helva Sadece 4 Malzemeyle 3 Gün Boyunca Yapılıyor

Ordu’da uzun süredir cevizli helva üretimi yapan İbrahim Ölmez, bu ürünün özellikle kış aylarında daha fazla tercih edildiğini söylüyor. Ölmez’e göre helvanın çöven köküyle hazırlanması hem rengini hem de kendine özgü kıvamını kazandırıyor. Şeker oranının sanıldığı kadar yoğun olmadığını vurgulayan Ölmez, “İnsanlar dışarıdan bakınca çok şekerli sanıyor ama tadına bakınca dengeli olduğunu anlıyor. En önemli özelliği ise kışın tüketildiğinde insanın içini ısıtması” diyor.

Bir diğer dikkat çeken özelliği ise saklama koşulları. Buzdolabına gerek kalmadan, oda sıcaklığında yaklaşık altı ay bozulmadan muhafaza edilebiliyor.