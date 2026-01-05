Kışın Yiyen Üşümüyor! Bu Helva Sadece 4 Malzemeyle 3 Gün Boyunca Yapılıyor
Soğuk kış günlerinde vücudu sıcak tuttuğuna inanılan bu yöresel lezzet, hem yapım süresi hem de sade içeriğiyle dikkat çekiyor. Ordu’nun Perşembe ilçesine özgü cevizli helva yalnızca dört malzemeyle hazırlanmasına rağmen üç gün süren zahmetli bir üretim sürecinden geçiyor. Coğrafi işaretle tescillenen helva, özellikle kış aylarında vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.
Kaynak: İHA
Ordu’nun Perşembe ilçesine özgü cevizli helva, az malzemeyle hazırlanmasına rağmen zahmetli yapımı ve kış aylarında vücudu sıcak tuttuğuna inanılan etkisiyle dikkat çekiyor.
“Yiyenin İçini Isıtıyor”
Perşembe cevizli helvası, özellikle Ordulular için sadece bir tatlı değil, kış aylarının değişmez alışkanlıklarından biri.
