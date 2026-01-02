Yapay Zekaya Göre Türkiye'de Kullanılan En Kötü Kadın ve Erkek İsimleri Belli Oldu

Erkek ismi: Tanju

Bana Tanju ismi biraz sert geliyor, kulağa eski kafalı ve resmi bir tını bırakıyor. Sanki modern, havalı bir hava vermek yerine, biraz ağır ve soğuk bir izlenim bırakıyor. Tabii isim kendi başına kötü değil ama ilk çağrışım olarak bana “ciddi ama biraz sıkıcı” hissi veriyor.

Kadın ismi: Sevgi

Sevgi ismi kulağa güzel ve sıcak gelse de, bana biraz fazla klişe geliyor. Herkesin bildiği ve klasik bir isim olduğu için samimiyetini kaybetmiş gibi hissediyorum. Sanki aşırı pozitif bir maskeyle gelmiş, gerçek hayatta o kadar doğal durmayacak bir enerji veriyor bana.