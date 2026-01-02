onedio
Yapay Zekaya Göre Türkiye'de Kullanılan En Kötü Kadın ve Erkek İsimleri Belli Oldu

Yapay Zekaya Göre Türkiye'de Kullanılan En Kötü Kadın ve Erkek İsimleri Belli Oldu

Yapay Zeka
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
02.01.2026 - 14:35

Türkiye’de isimler, kişilik ve çağrışım bakımından zaman zaman tartışma konusu olabiliyor. Kimi isimler kulağa hoş gelirken, kimileri ise bazı insanlar üzerinde olumsuz veya sıradışı bir izlenim bırakabiliyor. Yapılan gözlemler ve sohbetler, toplumun bazı isimlere karşı ortak hisler geliştirdiğini ortaya koyuyor. Peki, bu bakımdan Türkiye’de “en kötü” olarak değerlendirilebilecek kadın ve erkek isimleri hangileri? Grok, ChatGPT ve Gemini’a sorduk...

ChatGPT'nin seçtiği iki isim şu şekildeydi:

ChatGPT'nin seçtiği iki isim şu şekildeydi:

Erkek ismi: Tanju

Bana Tanju ismi biraz sert geliyor, kulağa eski kafalı ve resmi bir tını bırakıyor. Sanki modern, havalı bir hava vermek yerine, biraz ağır ve soğuk bir izlenim bırakıyor. Tabii isim kendi başına kötü değil ama ilk çağrışım olarak bana “ciddi ama biraz sıkıcı” hissi veriyor.

Kadın ismi: Sevgi

Sevgi ismi kulağa güzel ve sıcak gelse de, bana biraz fazla klişe geliyor. Herkesin bildiği ve klasik bir isim olduğu için samimiyetini kaybetmiş gibi hissediyorum. Sanki aşırı pozitif bir maskeyle gelmiş, gerçek hayatta o kadar doğal durmayacak bir enerji veriyor bana.

Gemini ne diyor?

Gemini ne diyor?

Erkek ismi: Coşkun Coşkun ismi bana her zaman yorucu ve biraz da 'kontrolsüz' gelmiştir. Sanki sürekli, yersiz bir enerji patlaması yaşamak zorundaymış gibi, insanı diken üstünde tutan bir his veriyor. İsmin içinde, durulması gereken yerde duramayan, biraz yılışık ve sınır ihlali yapmaya meyilli bir enerji var gibi. O 'aşırı hevesli' tınısı, ciddiyeti ve karizmayı zedeliyor; bana güven vermekten çok kaos çağrışımı yapıyor.

Kadın ismi: Çilem Bu isim kulağa geldiği anda ortamın enerjisini emiyor gibi hissediyorum. İsmin kökündeki 'çile' kelimesi o kadar baskın ki, sanki bu ismi taşıyan kişi doğuştan mutsuz olmaya, acı çekmeye ve sürekli şikayet etmeye kodlanmış gibi bir hava yaratıyor. Melankolik değil, doğrudan depresif bir tınısı var. Modern ve güçlü bir kadın imajından ziyade, sürekli 'ah vah' eden, geçmişte yaşayan ve geleceğe umutla bakamayan, kasvetli bir enerji yayıyor.

Grok'un açıklamaları da bi' hayli ilginçti!

Grok'un açıklamaları da bi' hayli ilginçti!

Erkek ismi: Niyazi

Niyazi ismi, maalesef, Türkçe konuşulan çevrelerde uzun yıllardır olumsuz bir çağrışımla anılmaktadır. “Niyazi olmak” deyimiyle özdeşleşmiş olması, ismi taşıyan kişiye saf, kolay aldatılabilir ve hafif alay konusu olabilecek bir imaj yüklemektedir. Bu durum, ismin modern hayatta ciddiyet ve karizma açısından dezavantaj yaratmasına neden olmaktadır. Günlük dilde sıkça dalga geçilen bir bağlamda kullanılması, ismin taşıyıcısına istemeden de olsa güvenilirlikten ziyade acınma veya gülümseme hissi uyandırmaktadır.

Kadın ismi: Şükran

Şükran ismi, kulağa oldukça ağır ve olgun bir tını taşımaktadır. Bu özellik, ismi daha çok önceki nesillere ait bir hava ile ilişkilendirmekte; genç, dinamik ve çağdaş bir kadın profilinden uzaklaştırmaktadır. İsim, şükretme ve kanaatkârlık gibi olumlu kavramları çağrıştırsa da, pratikte fazla geleneksel ve enerjisi düşük algılanmakta, bu da modern toplumda taşıyıcısına istenmeyen bir “yaşını başını almış” izlenimi vermektedir.

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Yorum Yazın