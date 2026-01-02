Satürn Büyüklüğünde “Başıboş” Gezegen Keşfedildi

Farklı konumlardan gelen ışık sinyallerindeki küçük zaman farkları, gezegenin galaksideki konumunu ve kütlesini net şekilde ölçmeyi mümkün kıldı.

Kökeni ve Gelecek Keşifler

Jüpiter’in kütlesinin yaklaşık %22’sine sahip olan bu başıboş gezegen, Samanyolu’nun merkezinden 3 bin parsek uzaklıkta bulunuyor. Araştırmacılar, Satürn benzeri kütlesi nedeniyle gezegenin küçük bir yıldız gibi kendi başına oluşmadığını, bir gezegen sisteminin parçası olarak doğduğunu ve sonradan yörüngesinden fırlatıldığını düşünüyor.

NASA’nın 2027’de fırlatmayı planladığı Nancy Grace Roman Uzay Teleskobu ile bu tür keşiflerin hızlanması ve galaksi genelindeki gezegen oluşum süreçlerinin daha detaylı anlaşılması bekleniyor.