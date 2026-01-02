onedio
Satürn Büyüklüğünde "Başıboş" Gezegen Keşfedildi

Satürn Büyüklüğünde “Başıboş” Gezegen Keşfedildi

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
02.01.2026 - 12:32

Galakside tek başına sürüklenen, Satürn büyüklüğünde yeni bir gezegen keşfedildi. Uzay ve Dünya’daki gözlemlerin eş zamanlı olarak kullanıldığı bu çalışma, bilim insanlarının daha önce ulaşamadığı ayrıntıları ortaya çıkarmasını sağladı. Yıldızlararası uzaya fırlatılmadan önce bir yıldızın etrafında oluştuğu düşünülen bu “başıboş” gezegen, galaksimizdeki yalnız gezegenlerin sırlarını çözme yolunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: https://www.miragenews.com/ground-spa...
Gökbilim dünyası, galakside tek başına sürüklenen yeni bir "öksüz" gezegen keşfiyle sarsıldı.

Gökbilim dünyası, galakside tek başına sürüklenen yeni bir “öksüz” gezegen keşfiyle sarsıldı.

Satürn büyüklüğündeki bu gezegen, dramatik bir sistem kopuşunun ardından yıldızlararası uzaya fırlamış ve şimdiye kadar ilk kez doğrudan kütlesi ölçülebildi.

Serbest Dolaşan Gezegenler: Yalnız Yolcular

Çoğu gezegen yıldızlarının etrafında dönerken, bazıları bağımsız şekilde galakside yol alıyor. “Serbest dolaşan” ya da “başıboş” olarak adlandırılan bu gezegenler, neredeyse hiç ışık yaymadıkları için tespit edilmeleri son derece zor. Genellikle yalnızca arka plan yıldızlarının ışığını kısa süreliğine büken yerçekimsel mikro mercekleme etkisiyle fark edilebiliyorlar. Ancak mikro mercekle gözlemlerin en büyük kısıtı, gezegenin uzaklığını ve dolayısıyla kütlesini tek başına belirlemenin güç olması.

Araştırmayı yürüten Subo Dong ve ekibi, bu gezegeni farklı kılan unsurun, mikro mercekleme olayını eş zamanlı olarak hem yer tabanlı teleskoplar hem de Gaia uzay teleskobu ile gözlemlemeleri olduğunu belirtiyor.

Araştırmayı yürüten Subo Dong ve ekibi, bu gezegeni farklı kılan unsurun, mikro mercekleme olayını eş zamanlı olarak hem yer tabanlı teleskoplar hem de Gaia uzay teleskobu ile gözlemlemeleri olduğunu belirtiyor.

Farklı konumlardan gelen ışık sinyallerindeki küçük zaman farkları, gezegenin galaksideki konumunu ve kütlesini net şekilde ölçmeyi mümkün kıldı.

Kökeni ve Gelecek Keşifler

Jüpiter’in kütlesinin yaklaşık %22’sine sahip olan bu başıboş gezegen, Samanyolu’nun merkezinden 3 bin parsek uzaklıkta bulunuyor. Araştırmacılar, Satürn benzeri kütlesi nedeniyle gezegenin küçük bir yıldız gibi kendi başına oluşmadığını, bir gezegen sisteminin parçası olarak doğduğunu ve sonradan yörüngesinden fırlatıldığını düşünüyor.

NASA’nın 2027’de fırlatmayı planladığı Nancy Grace Roman Uzay Teleskobu ile bu tür keşiflerin hızlanması ve galaksi genelindeki gezegen oluşum süreçlerinin daha detaylı anlaşılması bekleniyor.

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
