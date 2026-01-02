Satürn Büyüklüğünde “Başıboş” Gezegen Keşfedildi
Galakside tek başına sürüklenen, Satürn büyüklüğünde yeni bir gezegen keşfedildi. Uzay ve Dünya’daki gözlemlerin eş zamanlı olarak kullanıldığı bu çalışma, bilim insanlarının daha önce ulaşamadığı ayrıntıları ortaya çıkarmasını sağladı. Yıldızlararası uzaya fırlatılmadan önce bir yıldızın etrafında oluştuğu düşünülen bu “başıboş” gezegen, galaksimizdeki yalnız gezegenlerin sırlarını çözme yolunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.
Gökbilim dünyası, galakside tek başına sürüklenen yeni bir “öksüz” gezegen keşfiyle sarsıldı.
Araştırmayı yürüten Subo Dong ve ekibi, bu gezegeni farklı kılan unsurun, mikro mercekleme olayını eş zamanlı olarak hem yer tabanlı teleskoplar hem de Gaia uzay teleskobu ile gözlemlemeleri olduğunu belirtiyor.
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
