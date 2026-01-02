Uçakların Balkonlardan Geçtiği Havalimanı, Şimdi Finansın Kalbi Oldu

Bölgedeki artan yolcu trafiği ve yerleşim alanlarının yarattığı gürültü sorunu, yetkilileri radikal bir adım atmaya zorladı. 6 Temmuz 1998’de Kai Tak resmen kapatıldı ve tüm uçuşlar Lantau Adası’ndaki modern Chek Lap Kok Havalimanı’na taşındı. Bu taşınma, bölgenin ekonomik ve kentsel dönüşüm sürecinin ilk adımı oldu.

Kai Tak’ın Yeni Kimliği

Eski havalimanı arazisi, bugün Hong Kong’un en değerli kentsel yenileme projelerinden biri olarak öne çıkıyor. Bölgeye kazandırılan başlıca yapılar ve alanlar şöyle:

Kai Tak Kruvaziyer Terminali: Foster + Partners tasarımıyla eski pistin ucuna inşa edilen terminal, bölgeyi deniz turizminin merkezi haline getirdi.

Kamusal Sosyal Alanlar: Pist alanlarının büyük bölümü parklar, yürüyüş yolları ve rekreasyon alanlarına dönüştürülerek halkın kullanımına sunuldu.

Gayrimenkul ve Ticaret Bölgesi: Eski terminal sahası ve çevresi lüks konutlar, ofis kuleleri ve spor kompleksleriyle kentin yeni finansal merkezlerinden biri oldu.

Kai Tak, bir zamanlar pilotların korkulu rüyasıyken, bugün Hong Kong’un modern ve stratejik bir yatırım alanına dönüşmüş haliyle dikkat çekiyor.