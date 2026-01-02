onedio
Uçakların Balkonlardan Geçtiği Havalimanı, Şimdi Finansın Kalbi Oldu

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
02.01.2026 - 08:56

Eskiden pilotların korkulu rüyası olan Hong Kong Kai Tak Havalimanı, dar pistleri ve inişlerdeki zorluklarıyla hafızalara kazınmıştı. Uçaklar adeta binaların üzerinden geçer, pilotlar yüksek konsantrasyonla manevra yapmak zorunda kalırdı. Ancak 25 yıl içinde bu tehlikeli pist modern bir kentsel dönüşümle bambaşka bir kimliğe büründü. Şimdi bölge milyarlarca dolarlık yatırımların ve finansın yeni merkezi olarak öne çıkıyor.

Eskiden pilotların kabusu olan Hong Kong Kai Tak Havalimanı, kapanışının üzerinden 25 yıl geçtikten sonra bambaşka bir görünüme kavuştu.

Dünyanın en riskli iniş parkurlarından birine sahip bu pist, artık milyarlarca dolarlık yatırımların ve küresel finansın merkezi haline geldi.

Tarihin En Zorlu Pistlerinden Biri

1925’ten 1998’e kadar hizmet veren Kai Tak, dar alanı ve çevresindeki yoğun yerleşim nedeniyle sivil havacılıkta özel bir üne sahipti. Tek pist üzerinden Victoria Limanı’na iniş yapan uçaklar, pilotlar arasında “Kai Tak Kalp Krizi” olarak anılan yüksek dikkat gerektiren bir prosedürle karşı karşıya kalıyordu.

Uçakların yerleşim alanlarının üzerinden geçerek yaptığı 47 derecelik sert dönüş, özellikle Boeing 747 gibi büyük uçaklar için ciddi riskler oluşturuyordu. Bu manevra, “Hong Kong Dönüşü” adıyla tarihe geçti.

Operasyonel Riskler ve Taşınma Kararı

Bölgedeki artan yolcu trafiği ve yerleşim alanlarının yarattığı gürültü sorunu, yetkilileri radikal bir adım atmaya zorladı. 6 Temmuz 1998’de Kai Tak resmen kapatıldı ve tüm uçuşlar Lantau Adası’ndaki modern Chek Lap Kok Havalimanı’na taşındı. Bu taşınma, bölgenin ekonomik ve kentsel dönüşüm sürecinin ilk adımı oldu.

Kai Tak’ın Yeni Kimliği

Eski havalimanı arazisi, bugün Hong Kong’un en değerli kentsel yenileme projelerinden biri olarak öne çıkıyor. Bölgeye kazandırılan başlıca yapılar ve alanlar şöyle:

  • Kai Tak Kruvaziyer Terminali: Foster + Partners tasarımıyla eski pistin ucuna inşa edilen terminal, bölgeyi deniz turizminin merkezi haline getirdi.

  • Kamusal Sosyal Alanlar: Pist alanlarının büyük bölümü parklar, yürüyüş yolları ve rekreasyon alanlarına dönüştürülerek halkın kullanımına sunuldu.

  • Gayrimenkul ve Ticaret Bölgesi: Eski terminal sahası ve çevresi lüks konutlar, ofis kuleleri ve spor kompleksleriyle kentin yeni finansal merkezlerinden biri oldu.

Kai Tak, bir zamanlar pilotların korkulu rüyasıyken, bugün Hong Kong’un modern ve stratejik bir yatırım alanına dönüşmüş haliyle dikkat çekiyor.

