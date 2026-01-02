Uçakların Balkonlardan Geçtiği Havalimanı, Şimdi Finansın Kalbi Oldu
Eskiden pilotların korkulu rüyası olan Hong Kong Kai Tak Havalimanı, dar pistleri ve inişlerdeki zorluklarıyla hafızalara kazınmıştı. Uçaklar adeta binaların üzerinden geçer, pilotlar yüksek konsantrasyonla manevra yapmak zorunda kalırdı. Ancak 25 yıl içinde bu tehlikeli pist modern bir kentsel dönüşümle bambaşka bir kimliğe büründü. Şimdi bölge milyarlarca dolarlık yatırımların ve finansın yeni merkezi olarak öne çıkıyor.
Eskiden pilotların kabusu olan Hong Kong Kai Tak Havalimanı, kapanışının üzerinden 25 yıl geçtikten sonra bambaşka bir görünüme kavuştu.
Operasyonel Riskler ve Taşınma Kararı
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio'da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, "Yaşam" kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
