6 İlde Motokuryelere Trafik Yasağı Geldi: Hangi İllerde Uygulanacak?

6 İlde Motokuryelere Trafik Yasağı Geldi: Hangi İllerde Uygulanacak?

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
02.01.2026 - 07:53

Türkiye’yi etkisi altına alan dondurucu soğuklar ve kar yağışı, bazı illerde motokurye ve motosiklet trafiğini durma noktasına getirdi. Valilikler, buzlanma ve kaygan yollar nedeniyle can ve mal güvenliğini riske atmamak için trafik kısıtlaması kararı aldı. Vatandaşlara, bireysel motosiklet ve skuter kullanmak yerine toplu taşıma araçlarını tercih etmeleri tavsiye edildi. Karayolu ekipleri ise 24 saat boyunca görev başında bulunuyor, acil durumlar için 112 hattının kullanılması hatırlatılıyor.

Türkiye genelinde etkili olan dondurucu soğuklar, kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle birçok ilde motosiklet ve motokurye trafiğine kısıtlama getirildi.

Valilikler, olumsuz hava şartlarının can ve mal güvenliğini tehlikeye atabileceği gerekçesiyle bu önlemleri aldı. Vatandaşlara, bireysel motosiklet veya skuter kullanmak yerine toplu taşıma tercih etmeleri önerildi. Karayolu ekipleri ise buzlanmaya karşı 24 saat esasına göre görev başında bulunuyor, acil durumlar için 112 hattının kullanılması hatırlatılıyor.

Hangi İllerde Motokuryelere Trafik Yasağı Geldi?

Gaziantep’te hava sıcaklıklarının sıfırın altında 8 dereceye kadar düşmesi nedeniyle motokuryelerin 2 Ocak Cuma günü trafiğe çıkışı yasaklandı. Valilik, trafik ve can güvenliğinin sağlanmasının öncelikli olduğunu vurguladı.

Yalova’da gece saat 22.00’den itibaren başlayan kısıtlama, 2 Ocak sabah 08.00’e kadar sürecek ve motosiklet, skuter ile elektrikli kurye araçlarını kapsayacak.

Samsun Valiliği de kar yağışı ve don riski sebebiyle motosiklet trafiğini ikinci bir duyuruya kadar durdurdu. Yetkililer, vatandaşları özellikle buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Bolu’da 22.00–23.59 saatleri arasında motosiklet, motokurye, skuter ve bisiklet kullanıcıları için geniş kapsamlı bir yasak uygulanacak.

Bartın’da kar yağışının şiddeti nedeniyle kısıtlama iki gün olarak, 2–4 Ocak tarihleri arasında geçerli olacak.

Malatya Valiliği ise 2 Ocak Cuma günü il genelinde motokurye ve motosiklet faaliyetlerini durdurdu. Yetkililer, vatandaşların zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamalarını ve duyuruları takip etmelerini istedi.

