6 İlde Motokuryelere Trafik Yasağı Geldi: Hangi İllerde Uygulanacak?
Türkiye’yi etkisi altına alan dondurucu soğuklar ve kar yağışı, bazı illerde motokurye ve motosiklet trafiğini durma noktasına getirdi. Valilikler, buzlanma ve kaygan yollar nedeniyle can ve mal güvenliğini riske atmamak için trafik kısıtlaması kararı aldı. Vatandaşlara, bireysel motosiklet ve skuter kullanmak yerine toplu taşıma araçlarını tercih etmeleri tavsiye edildi. Karayolu ekipleri ise 24 saat boyunca görev başında bulunuyor, acil durumlar için 112 hattının kullanılması hatırlatılıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye genelinde etkili olan dondurucu soğuklar, kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle birçok ilde motosiklet ve motokurye trafiğine kısıtlama getirildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hangi İllerde Motokuryelere Trafik Yasağı Geldi?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın