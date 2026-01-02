6 İlde Motokuryelere Trafik Yasağı Geldi: Hangi İllerde Uygulanacak?

Gaziantep’te hava sıcaklıklarının sıfırın altında 8 dereceye kadar düşmesi nedeniyle motokuryelerin 2 Ocak Cuma günü trafiğe çıkışı yasaklandı. Valilik, trafik ve can güvenliğinin sağlanmasının öncelikli olduğunu vurguladı.

Yalova’da gece saat 22.00’den itibaren başlayan kısıtlama, 2 Ocak sabah 08.00’e kadar sürecek ve motosiklet, skuter ile elektrikli kurye araçlarını kapsayacak.

Samsun Valiliği de kar yağışı ve don riski sebebiyle motosiklet trafiğini ikinci bir duyuruya kadar durdurdu. Yetkililer, vatandaşları özellikle buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Bolu’da 22.00–23.59 saatleri arasında motosiklet, motokurye, skuter ve bisiklet kullanıcıları için geniş kapsamlı bir yasak uygulanacak.

Bartın’da kar yağışının şiddeti nedeniyle kısıtlama iki gün olarak, 2–4 Ocak tarihleri arasında geçerli olacak.

Malatya Valiliği ise 2 Ocak Cuma günü il genelinde motokurye ve motosiklet faaliyetlerini durdurdu. Yetkililer, vatandaşların zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamalarını ve duyuruları takip etmelerini istedi.