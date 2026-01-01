Kar Tatili Haberleri Gelmeye Başladı: İstanbul’da Okullar Tatil Olur mu?
Türkiye, Kuzey Kutbu kaynaklı kar yağışlı sisteminin etkisi altında. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre bugün ülke genelinde 60’tan fazla ilde kar yağışı etkili oluyor. İstanbul’da da öğle saatlerinden sonra başlayan kar yağışıyla birlikte kent kısa sürede beyaza büründü. 2 Ocak Cuma günü bazı illerde eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye’de uzun süredir merakla beklenen kar yağışları hafta başından bu yana etkisini sürdürüyor.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın