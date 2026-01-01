onedio
Kar Tatili Haberleri Gelmeye Başladı: İstanbul’da Okullar Tatil Olur mu?

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
01.01.2026 - 15:26

Türkiye, Kuzey Kutbu kaynaklı kar yağışlı sisteminin etkisi altında. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre bugün ülke genelinde 60’tan fazla ilde kar yağışı etkili oluyor. İstanbul’da da öğle saatlerinden sonra başlayan kar yağışıyla birlikte kent kısa sürede beyaza büründü. 2 Ocak Cuma günü bazı illerde eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.

Türkiye’de uzun süredir merakla beklenen kar yağışları hafta başından bu yana etkisini sürdürüyor.

Özellikle Batı Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki kentlerde yoğun kar yağışı nedeniyle ciddi kar kalınlıkları oluştu.

Kar yağışının yarın ülke genelinde etkisini azaltması beklenirken, soğuk hava dalgası etkisini sürdürecek. Birçok ilde hava sıcaklıklarının eksi derecelerde seyretmesi öngörülüyor.

2 Ocak Cuma günü kar tatili olan iller şöyle:

İstanbul’da okullar tatil mi?

İstanbul Valiliği’nden okulların tatil edildiğine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. İstanbul Valisi Davut Gül, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada kentte etkili olan kar yağışının kısa süreli olacağını ve bu nedenle okulların tatil edilmesine gerek olmadığını belirtmişti. Uzmanlar da meteorolojik verilerin okulları tatil edecek kadar kar yağışı göstermediğini belirtiyor.

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü'nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım.
