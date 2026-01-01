Kar Tatili Haberleri Gelmeye Başladı: İstanbul’da Okullar Tatil Olur mu?

Özellikle Batı Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki kentlerde yoğun kar yağışı nedeniyle ciddi kar kalınlıkları oluştu.

Kar yağışının yarın ülke genelinde etkisini azaltması beklenirken, soğuk hava dalgası etkisini sürdürecek. Birçok ilde hava sıcaklıklarının eksi derecelerde seyretmesi öngörülüyor.

2 Ocak Cuma günü kar tatili olan iller şöyle:

İstanbul’da okullar tatil mi?

İstanbul Valiliği’nden okulların tatil edildiğine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. İstanbul Valisi Davut Gül, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada kentte etkili olan kar yağışının kısa süreli olacağını ve bu nedenle okulların tatil edilmesine gerek olmadığını belirtmişti. Uzmanlar da meteorolojik verilerin okulları tatil edecek kadar kar yağışı göstermediğini belirtiyor.