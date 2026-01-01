Bu Kentte Binlerce Kişinin Doğum Günü 1 Ocak! Pastanelerde Kuyruk Oluştu
Van’da nüfus kayıtlarında doğum tarihi 1 Ocak olan vatandaşların sayısı epey fazla. Bu nedenle kentin pastanelerinde doğum günü pastası için kuyruk oluştu. Pastanede çalışan İsmail Cengül ise kimlikte doğum tarihi 1 Ocak görünenlerin sayısının neden fazla olduğunu anlattı. Cengül, “O dönemlerde memurlar, gelen giden herkesin doğum tarihini 1 Ocak olarak yazmış” dedi.
Van'da 1 Ocak doğum günü telaşı pastanelerin işini olumlu etkiledi.
Çoğu kişinin doğum günü neden 1 Ocak?
