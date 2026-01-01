onedio
Bu Kentte Binlerce Kişinin Doğum Günü 1 Ocak! Pastanelerde Kuyruk Oluştu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
01.01.2026 - 15:20

Van’da nüfus kayıtlarında doğum tarihi 1 Ocak olan vatandaşların sayısı epey fazla. Bu nedenle kentin pastanelerinde doğum günü pastası için kuyruk oluştu. Pastanede çalışan İsmail Cengül ise kimlikte doğum tarihi 1 Ocak görünenlerin sayısının neden fazla olduğunu anlattı. Cengül, “O dönemlerde memurlar, gelen giden herkesin doğum tarihini 1 Ocak olarak yazmış” dedi.

Van'da 1 Ocak doğum günü telaşı pastanelerin işini olumlu etkiledi.

Van’da nüfus kayıtlarında doğum tarihi 1 Ocak olarak yazılan kişilerin sayısı epey fazla. Bu durum ise geçmiş zamandaki nüfus kayıt sistemlerindeki imkansızlıklardan kaynaklanıyor. Özellikle 40-50 yaş aralığındaki birçok vatandaşın doğum tarihi 1 Ocak olarak yazılmış.

Van’da 1 Ocak doğum günü telaşı yaşandı. Binlerce kişinin aynı tarihte doğum günü olması nedeniyle pastanelerde yoğunluk oluştu. Pastaneler talebi karşılamak için mesai yapmaya başladı.

Çoğu kişinin doğum günü neden 1 Ocak?

Bölgede doğum günü yoğunluğunun her yıl tekrarlandığını belirten bir diğer pastane personeli İsmail Cengül, kimlikte neden 1 Ocak yazıldığını anlattı. Cengül, şu ifadeleri kullandı:

'Bu durum tamamen nüfus kayıtlarından kaynaklanıyor. O dönemlerde memurlar, gelen giden herkesin doğum tarihini 1 Ocak olarak yazmış. Bu da bizim işlerimize olumlu yansıyor. Pasta siparişlerimiz bugün oldukça yoğun. Özellikle 45-50 yaş aralığındaki birçok kişinin doğum günü bugün.'

Buradan izleyebilirsiniz:

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
