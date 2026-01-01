Bu Kentte Binlerce Kişinin Doğum Günü 1 Ocak! Pastanelerde Kuyruk Oluştu

Bölgede doğum günü yoğunluğunun her yıl tekrarlandığını belirten bir diğer pastane personeli İsmail Cengül, kimlikte neden 1 Ocak yazıldığını anlattı. Cengül, şu ifadeleri kullandı:

'Bu durum tamamen nüfus kayıtlarından kaynaklanıyor. O dönemlerde memurlar, gelen giden herkesin doğum tarihini 1 Ocak olarak yazmış. Bu da bizim işlerimize olumlu yansıyor. Pasta siparişlerimiz bugün oldukça yoğun. Özellikle 45-50 yaş aralığındaki birçok kişinin doğum günü bugün.'