AKOM’dan İstanbul’a Kar Yağışı Uyarısı: “Hafif Şekilde Başlayıp Kuvvetlenecek”

AKOM'un resmi X hesabından yapılan kar yağışı açıklaması şöyle oldu:

'İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun tamamına yakın bölümünde soğuk ve yağışlı hava etkili olmaya devam ediyor. Gece saatlerinden itibaren hafif şekilde başlaması beklenen yağışların perşembe sabahı saatlerinden itibaren etkisini artıracağı Avrupa Yakası kuzeyi ve Boğaz çevresi ile Anadolu Yakası genelinde aralıklarla kuvvetli şekilde etkili olması bekleniyor.

Beklenen kar yağışının İstanbul'un kuzey ve yüksek bölgelerinde 1-5 cm, şehir merkezinde ise yol kenarları ile çatıları beyazlatacak kadar bir örtü oluşturabileceği ve yağışlı havanın ardından yaşanacak soğuma ile don olayları ve yollarda gizli buzlanma hadiselerinin yaşanabileceği tahmin ediliyor. Vatandaşlarımızın hazırlıklı ve tedbirli olması önem arz etmektedir.'