AKOM’dan İstanbul’a Kar Yağışı Uyarısı: “Hafif Şekilde Başlayıp Kuvvetlenecek”
Yaklaşık 10 yıldır yılbaşını kar yağışsız geçiren İstanbul'da hasret, geçen günlerde son buldu. 2025'in son günlerinde megakentte kar yağışı etkili oldu. 2026'nın ilk dakikalarında pek çok kentte lapa lapa kar yağdı. İstanbul'da kar yağışı devam edecek mi? AKOM'dan İstanbul için kar yağışı uyarısı geldi.
İstanbul'un yüksek kesimleri 2026'ya kar yağışıyla girdi.
İstanbul'da kar devam edecek mi? AKOM’dan İstanbul’a kar yağışı uyarısı: “Hafif şekilde başlayıp kuvvetlenecek.”
