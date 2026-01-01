onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
AKOM’dan İstanbul’a Kar Yağışı Uyarısı: “Hafif Şekilde Başlayıp Kuvvetlenecek”

AKOM’dan İstanbul’a Kar Yağışı Uyarısı: “Hafif Şekilde Başlayıp Kuvvetlenecek”

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
01.01.2026 - 12:49

Yaklaşık 10 yıldır yılbaşını kar yağışsız geçiren İstanbul'da hasret, geçen günlerde son buldu. 2025'in son günlerinde megakentte kar yağışı etkili oldu. 2026'nın ilk dakikalarında pek çok kentte lapa lapa kar yağdı. İstanbul'da kar yağışı devam edecek mi? AKOM'dan İstanbul için kar yağışı uyarısı geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İstanbul'un yüksek kesimleri 2026'ya kar yağışıyla girdi.

İstanbul'un yüksek kesimleri 2026'ya kar yağışıyla girdi.

2025'in son günlerinde İstanbul'da başlayan kar yağışı yeni yılın ilk dakikalarına kadar aralıklarla devam etti. İstanbul'un yüksek kesimlerinden biri olan Üsküdar'daki Çamlıca Tepesi beyaza büründü. İstanbullunun aklında tek bir soru var 'Lapa lapa kar yağacak mı?'

Sulu kar yağışı kent genelinde ara ara devam ederken kar yağışının devam edip etmeyeceği merak edildi. AKOM'dan İstanbul'a kar yağışı uyarısı geldi.

İstanbul'da kar devam edecek mi? AKOM’dan İstanbul’a kar yağışı uyarısı: “Hafif şekilde başlayıp kuvvetlenecek.”

İstanbul'da kar devam edecek mi? AKOM’dan İstanbul’a kar yağışı uyarısı: “Hafif şekilde başlayıp kuvvetlenecek.”
twitter.com

AKOM'un resmi X hesabından yapılan kar yağışı açıklaması şöyle oldu:

'İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun tamamına yakın bölümünde soğuk ve yağışlı hava etkili olmaya devam ediyor. Gece saatlerinden itibaren hafif şekilde başlaması beklenen yağışların perşembe sabahı saatlerinden itibaren etkisini artıracağı Avrupa Yakası kuzeyi ve Boğaz çevresi ile Anadolu Yakası genelinde aralıklarla kuvvetli şekilde etkili olması bekleniyor.

Beklenen kar yağışının İstanbul'un kuzey ve yüksek bölgelerinde 1-5 cm, şehir merkezinde ise yol kenarları ile çatıları beyazlatacak kadar bir örtü oluşturabileceği ve yağışlı havanın ardından yaşanacak soğuma ile don olayları ve yollarda gizli buzlanma hadiselerinin yaşanabileceği tahmin ediliyor. Vatandaşlarımızın hazırlıklı ve tedbirli olması önem arz etmektedir.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
5
4
3
3
2
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın