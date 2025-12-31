onedio
İstanbul’da Kar Yağacak İlçeler Açıklandı! Valilik Yoğun Kar Yağışı İçin Saat Verdi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
31.12.2025 - 14:01

İstanbul'a beklenen kar yağışı geldi. Yeni yılı kar yağışıyla karşılayan İstanbul için Valilik son dakika uyarısı geçti. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada kar yağışı için saat verildi. Uyarıya göre İstanbul'da kar yağacak ilçeler de açıklandı. Valiliğin açıklamasında 'Meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır' denildi.

İstanbul’da kar yağışı etkili oldu.

Yılın sonlarına doğru vatandaşın merak ettiği soruların başında “İstanbul’a ne zaman kar yağacak?” geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve uzmanların uyarılarının ardından İstanbul’da 30 Aralık Salı akşamı sulu kar yağdı. Kentin yüksek kesimleri beyaza büründü. Kar yağışını gören vatandaşlar soluğu dışarıda aldı. Peki, kar yağışı devam edecek mi?

İstanbul'da kar yağacak ilçeler açıklandı.

İstanbul Valiliği, X hesabından kar yağışı uyarısı paylaştı. Akşam saatlerinde kar yağışının etkili olacağını belirten Valilik, İstanbul'da kar yağacak ilçeleri açıkladı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, 'Kar yağışı özellikle Şile, Beykoz, Ümraniye, Çekmeköy, Sultanbeyli, Sancaktepe, Pendik İlçelerinin yüksek ve kuzey kesimleri, Sarıyer’in Kuzeyi, Arnavutköy ve çevresinde, yerde örtü oluşturacak şekilde etkili olması tahmin edilmektedir' denildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

'İstanbul’da akşam saatlerinden sonra meydana gelebilecek kar yağışına dikkat.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre;

İstanbul’da etkili olan soğuk ve yağışlı havanın, bugün akşam saatlerine kadar yağışa ara vereceği; akşam saatlerinden sonra ise kar yağışı şeklinde yeniden başlayacağı tahmin edilmektedir.

Kar yağışının sabaha karşı yoğunluğunu artırarak öğle saatlerine kadar zaman zaman  kuvvetli şekilde etkili olması beklenmektedir. 

Meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.'

