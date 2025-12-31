İstanbul’da Kar Yağacak İlçeler Açıklandı! Valilik Yoğun Kar Yağışı İçin Saat Verdi
İstanbul'a beklenen kar yağışı geldi. Yeni yılı kar yağışıyla karşılayan İstanbul için Valilik son dakika uyarısı geçti. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada kar yağışı için saat verildi. Uyarıya göre İstanbul'da kar yağacak ilçeler de açıklandı. Valiliğin açıklamasında 'Meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır' denildi.
İstanbul’da kar yağışı etkili oldu.
İstanbul'da kar yağacak ilçeler açıklandı.
