İstanbul’da Kar Yağacak İlçeler Açıklandı! Valilik Yoğun Kar Yağışı İçin Saat Verdi

İstanbul Valiliği, X hesabından kar yağışı uyarısı paylaştı. Akşam saatlerinde kar yağışının etkili olacağını belirten Valilik, İstanbul'da kar yağacak ilçeleri açıkladı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, 'Kar yağışı özellikle Şile, Beykoz, Ümraniye, Çekmeköy, Sultanbeyli, Sancaktepe, Pendik İlçelerinin yüksek ve kuzey kesimleri, Sarıyer’in Kuzeyi, Arnavutköy ve çevresinde, yerde örtü oluşturacak şekilde etkili olması tahmin edilmektedir' denildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

'İstanbul’da akşam saatlerinden sonra meydana gelebilecek kar yağışına dikkat.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre;

İstanbul’da etkili olan soğuk ve yağışlı havanın, bugün akşam saatlerine kadar yağışa ara vereceği; akşam saatlerinden sonra ise kar yağışı şeklinde yeniden başlayacağı tahmin edilmektedir.

Kar yağışının sabaha karşı yoğunluğunu artırarak öğle saatlerine kadar zaman zaman kuvvetli şekilde etkili olması beklenmektedir.

Meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.'