onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Bu Gece Ücretler Değişecek! 1 Ocak 2026'dan İtibaren Değişen Ücretler

Bu Gece Ücretler Değişecek! 1 Ocak 2026'dan İtibaren Değişen Ücretler

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
31.12.2025 - 13:10

Yeni yılda ekonomi alanında pek çok yenilik gerçekleştirilecek. Neredeyse A'dan Z'ye her kalemde ücretler değişecek. Asgari ücretten emekli maaşına kredi kartı faizlerinden pasaport ücretlerine kadar birden fazla tutarda artış meydana gelecek. Bu gece hangi ücretler değişecek? İşte 1 Ocak 2026'dan itibaren değişen ücretler ve yenilikler.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1 Ocak 2026'dan itibaren pek çok ücrette değişiklik meydana gelecek.

1 Ocak 2026'dan itibaren pek çok ücrette değişiklik meydana gelecek.

2025'in sonlarına doğru pek çok kalemde fiyat artışlarının olacağı açıklanan verilerle belli oldu. Değişen ücretlerden ilki asgari ücret oldu. 

Asgari ücret ne kadar?

2025 yılında 22 bin 104 TL olan asgari ücret 2026'da değişti. Asgari ücret 2026'da 28 bin 75 TL oldu. Asgari ücrete yüzde 27 oranında zam yapıldı. 

Emekli maaşı ne kadar olacak?

5 Ocak Pazartesi günü Aralık ayı enflasyon verileri açıklanacak. Bu verilerle emekli ve memurun maaşı belli olacak.

Pasaport, kimlik, ehliyet ücretleri değişecek.

Pasaport, kimlik, ehliyet ücretleri değişecek.

Resmi evrakların pek çoğunun ücreti artırıldı. Pasaport bedeli 2026 yılında 1351 TL olacak. Ehliyet ücreti ise 1420 liradan 1690 TL'ye; kimlik ise 220 TL'ye yükseltildi.

EFT ve Havale İşlemlerinde Açıklama Yazma Zorunluluğu

EFT ve havale işlemlerinde belli bir oran üzerine 'açıklama zorunluluğu' getirildi. 100 bin TL ile 2 milyon TL arasındaki nakit işlemlerde 20 karakter uzunluğunda açıklama talep edilecek.

Köprü ve otoyol ücretleri ne kadar 2026?

Köprü ve otoyol ücretleri ne kadar 2026?

Köprü ve otoyollar ücretleri 2026’da zamlandı. İşte 2026 ücretleri:

Kredi kartı faizlerinde 2026’da indirim.

Kredi kartı faizlerinde 2026’da indirim.

2026 yılında kredi kartı faizlerinde yaklaşık 0.25 oranında indirim uygulanacak. 30 bin TL ve altındaki borçlarda azami faiz oranı yüzde 3.75 uygulanacak. 30 bin-180 bin TL arasında borçlarda indirim oranı yüzde 3.75 olarak belirlendi.  Öte yandan nakit avanslarda faiz oranı yüzde 4.25 olacak açıklandı.

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ne kadar oldu 2026?

MTV oranları yüzde 18.95 olarak açıklandı. Karar Resmi Gazete’de yayınlandı.

Elektrik ve doğal gaz faturalarında kademeli tarife.

Elektrik ve doğal gaz faturalarında kademeli tarife.

Elektrik faturalarında kademeli tarife oranında değişiklik olacak. Devlet 2025 yılında elektrik faturalarına uygulanan destek sınırını 5 bin kilovatsaat olarak açıklamıştı. Bu oran 4 bin kilovatsaate düşürülecek. Faturası 984 TL üzerinde olanlar destekten yararlanmayacak. 

Öte yandan doğal gaz faturalarında da kademeli tarifenin uygulanması planlanıyor. Doğal gaz faturalarında uygulanacak desteğin 2026 yılında başlayacağı ileri sürülürken tarihle ilgili resmi bir açıklama henüz bulunmuyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Trafik cezaları ne kadar oldu?

Trafik cezaları ne kadar oldu?

2026'da değişen ücretlerden biri de trafik cezaları. Trafik cezaları yeni yılda artırıldı. Zam oranı yüzde 25.49 olarak açıklandı. Plakasız araç kullanma cezası 19 bin 719 TL, ehliyet kemeri takmama 1245 TL, plakasız araç kullanma 19 bin 719 TL oldu.

Market poşeti ne kadar?

Market poşeti 2026'da 1 TL olacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
2
1
1
1
1
1
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın