Bu Gece Ücretler Değişecek! 1 Ocak 2026'dan İtibaren Değişen Ücretler

Resmi evrakların pek çoğunun ücreti artırıldı. Pasaport bedeli 2026 yılında 1351 TL olacak. Ehliyet ücreti ise 1420 liradan 1690 TL'ye; kimlik ise 220 TL'ye yükseltildi.

EFT ve Havale İşlemlerinde Açıklama Yazma Zorunluluğu

EFT ve havale işlemlerinde belli bir oran üzerine 'açıklama zorunluluğu' getirildi. 100 bin TL ile 2 milyon TL arasındaki nakit işlemlerde 20 karakter uzunluğunda açıklama talep edilecek.