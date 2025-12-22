Doğal Gaz Faturalarında Yeni Dönem Başlıyor! Sınırı Aşanlara Destek Verilmeyecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, elektrik faturalarında uyguladığı kademeli tarife uygulamasını doğal gaza da uygulayacak. Doğal gaz faturalarında yeni dönem 2026 itibarıyla geçerli olacak. Bu sistemle faturalar tüketim miktarına göre artacak. Koş aylarının sert geçtiği bölgelerde daha yüksek kullanım kotası olacak. İklimin daha ılıman olduğu bölgelerde ise düşük kota uygulaması uygulanacak.

Doğal gaz faturaları nasıl olacak?

Örneğin elektrik kullanımında kota yıllık 5 bin kilovatsaat olarak belirlenmişti. Bu yıllık kullanımı aşan haneler iki katı faturayla karşılaşıyor. Aynı sistem doğal gaz faturalarında da geçerli olacak. Belirlenen kotayı aşanlar daha yüksek fatura ödemek zorunda kalacak.