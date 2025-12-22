Doğal Gaz Faturalarında Yeni Dönem Başlıyor! Sınırı Aşanlara Destek Verilmeyecek
Kademeli tarife uygulamasına bir yenisi eklendi. Elektrik faturalarında uygulanan bu sistem yeni yıldan itibaren doğal gaz faturalarında uygulanmaya başlanacak. Belirlenen harcama limitini aşan vatandaşlar iki katı faturayla karşılaşacak. Yeni düzenlemeyle tüketim miktarına göre fatura artacak. Her kent için ise farklı fiyatlandırma modeli uygulanacak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Doğal gaz faturalarında yeni dönem başlıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Abonelerin yüzde 16'sı yüzde 50'nin üzerinde tüketim yapıyor."
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın