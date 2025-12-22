onedio
article/comments
Doğal Gaz Faturalarında Yeni Dönem Başlıyor! Sınırı Aşanlara Destek Verilmeyecek

Doğal Gaz Faturalarında Yeni Dönem Başlıyor! Sınırı Aşanlara Destek Verilmeyecek

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
22.12.2025 - 12:22

Kademeli tarife uygulamasına bir yenisi eklendi. Elektrik faturalarında uygulanan bu sistem yeni yıldan itibaren doğal gaz faturalarında uygulanmaya başlanacak. Belirlenen harcama limitini aşan vatandaşlar iki katı faturayla karşılaşacak. Yeni düzenlemeyle tüketim miktarına göre fatura artacak. Her kent için ise farklı fiyatlandırma modeli uygulanacak.

Doğal gaz faturalarında yeni dönem başlıyor.

Doğal gaz faturalarında yeni dönem başlıyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, elektrik faturalarında uyguladığı kademeli tarife uygulamasını doğal gaza da uygulayacak. Doğal gaz faturalarında yeni dönem 2026 itibarıyla geçerli olacak. Bu sistemle faturalar tüketim miktarına göre artacak. Koş aylarının sert geçtiği bölgelerde daha yüksek kullanım kotası olacak. İklimin daha ılıman olduğu bölgelerde ise düşük kota uygulaması uygulanacak. 

Doğal gaz faturaları nasıl olacak?

Örneğin elektrik kullanımında kota yıllık 5 bin kilovatsaat olarak belirlenmişti. Bu yıllık kullanımı aşan haneler iki katı faturayla karşılaşıyor. Aynı sistem doğal gaz faturalarında da geçerli olacak. Belirlenen kotayı aşanlar daha yüksek fatura ödemek zorunda kalacak.

"Abonelerin yüzde 16'sı yüzde 50'nin üzerinde tüketim yapıyor."

"Abonelerin yüzde 16'sı yüzde 50'nin üzerinde tüketim yapıyor."

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, geçen aylarda doğal gazda kademeli tarife uygulamasına dair şu açıklamaları yapmıştı:

'Doğalgazda her ilde farklı tüketimin yapılıyor. Erzurum farklı, Ankara farklı, İzmir, İstanbul farklı. Doğalgazda aylık bazda şehir bazlı bir ortalamaya bakacağız. Mesela, bu Ankara’da 180 metreküp diyelim. Erzurum’da 200’lerin üzerinde. Diyelim ki yüzde 50 belirledik. Ankara’da siz 275 metreküp tükettiniz, yani Ankara’daki ortalama insanın tüketiminin yüzde 50’sinden daha fazla tükettiniz. 

Diyeceğiz ki, sizi destek grubunun dışına alıyoruz. Uygulamada bir hesap hatası olması durumunda da ihtiyaç sahibi Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na başvuru yapabilecek. Toplam abonelerin yüzde 16’sı yüzde 50’nin üzerinde tüketim yapıyor. Yani biz böyle bir düzenleme yaparsak, yüzde 84 insanımızın hayatında bir şey değişmiyor. Toplam gazın neredeyse yarısını o yüzde 16’lık kesim kullanıyor.”

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
