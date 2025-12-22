Türkiye’de 37 Yıldır Hizmet Veren Hastane Konkordato İlan Etti
Ekonomik kriz sektöre ve yıllara bakmadan işletmeleri vuruyor. Son olarak Adana’da 1988 yılından bu yana hizmet veren hastane konkordato ilan etti. Türkiye’nin 37 yıllık hastanesi konkordato sebebi olarak ekonomik sorunları gerekçe gösterdi. Konkordato Takip'te yer alan bilgilere göre mahkemenin vereceği kararla iflas edip etmeyeceği belli olacak.
Türkiye’nin 37 yıllık hastanesi konkordato ilan etti.
"3 ay süre ile geçici mühlet kararı verildi."
