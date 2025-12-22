Türkiye’de 37 Yıldır Hizmet Veren Hastane Konkordato İlan Etti

Adana’da 1988 yılından bu yana hizmet veren Özel Adana Ortadoğu Hastanesi’nden kötü haber geldi. Hastanenin bağlı olduğu Adana Tıp Merkezi Özel Sağlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi konkordato ilan etti. Adana 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin verdiği karara göre konkordato için verilen süre 3 ay olarak açıklandı. Mahkemenin vereceği karar, yaklaşık 40 yıldır hizmet veren hastanenin kaderini belirleyecek.