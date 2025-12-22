onedio
Türkiye’de 37 Yıldır Hizmet Veren Hastane Konkordato İlan Etti

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
22.12.2025 - 10:58

Ekonomik kriz sektöre ve yıllara bakmadan işletmeleri vuruyor. Son olarak Adana’da 1988 yılından bu yana hizmet veren hastane konkordato ilan etti. Türkiye’nin 37 yıllık hastanesi konkordato sebebi olarak ekonomik sorunları gerekçe gösterdi. Konkordato Takip'te yer alan bilgilere göre mahkemenin vereceği kararla iflas edip etmeyeceği belli olacak.

Türkiye’nin 37 yıllık hastanesi konkordato ilan etti.

Adana’da 1988 yılından bu yana hizmet veren Özel Adana Ortadoğu Hastanesi’nden kötü haber geldi. Hastanenin bağlı olduğu Adana Tıp Merkezi Özel Sağlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi konkordato ilan etti. Adana 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin verdiği karara göre konkordato için verilen süre 3 ay olarak açıklandı. Mahkemenin vereceği karar, yaklaşık 40 yıldır hizmet veren hastanenin kaderini belirleyecek.

"3 ay süre ile geçici mühlet kararı verildi."

Mahkemenin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Ortadoğu Özel Sağlık Tesisleri A.Ş. hakkında 3 ay süre ile geçici mühlet kararı verilmiş olup, itiraz etmek isteyen alacaklıların ilan tarihinden itibaren 7 günlük kesin süre içerisinde, mahkememize başvurarak konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri İİK’nun 288. maddesi gereğince ilan olunur.”

