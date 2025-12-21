onedio
Dev Şirketler Yapay Zeka Sebebiyle Binlerce Çalışanını İşten Çıkardı

Dev Şirketler Yapay Zeka Sebebiyle Binlerce Çalışanını İşten Çıkardı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
21.12.2025 - 20:33

2025, dünya genelinde iş gücü piyasalarında kitlesel işten çıkarmaların öne çıktığı bir yıl olarak kayıtlara geçti. Çok sayıda büyük ölçekli şirket, binlerce çalışanını işten çıkarırken, bu kararların önemli bir bölümü yapay zekâya yapılan yatırımlar ve otomasyon süreçleriyle ilişkilendirildi.

Danışmanlık firması Challenger, Gray & Christmas’ın verilerine göre, ABD’de yalnızca yapay zekâ odaklı işten çıkarmaların sayısı 2025’te yaklaşık 55 bine ulaştı. Yıl boyunca duyurulan toplam işten çıkarma sayısı ise 1 milyon 170 bin olarak hesaplandı. Bu seviye, Covid-19 pandemisinin en yoğun hissedildiği 2020’den bu yana kaydedilen en yüksek rakam oldu.

Kaynak - Gazete Oksijen

Şirketler tasarruf için yapay zekaya yöneliyor.

Şirketler tasarruf için yapay zekaya yöneliyor.

ABD’de işten çıkarmalar sonbahar aylarında da hız kesmedi. Ekim ayında işverenler yaklaşık 153 bin kişiyi işten çıkaracaklarını duyururken, kasım ayında bu sayı 71 binin üzerine çıktı. Kasım ayındaki işten çıkarmaların 6 binden fazlasının doğrudan yapay zekâ uygulamalarıyla ilişkilendirildiği belirtildi.

Enflasyonun maliyetleri artırdığı, gümrük tarifelerinin şirketler üzerindeki baskıyı yükselttiği bir dönemde, firmalar tasarruf yollarını daha agresif biçimde aramaya başladı. Bu süreçte yapay zekâ, birçok yönetici için kısa vadede giderleri azaltan cazip bir seçenek olarak öne çıktı. MIT tarafından kasım ayında yayımlanan bir araştırmaya göre, yapay zekâ hâlihazırda ABD’deki işlerin yüzde 11,7’sini yerine getirebilecek kapasiteye sahip. Araştırma, özellikle finans, sağlık ve profesyonel hizmetler alanlarında toplamda 1,2 trilyon dolara ulaşabilecek bir ücret tasarrufu potansiyeline işaret ediyor.

Kimi uzmanlar artık yapay zekanın "kolay işten çıkarma bahanesi" haline geldiğini söylüyor.

Kimi uzmanlar artık yapay zekanın "kolay işten çıkarma bahanesi" haline geldiğini söylüyor.

Ancak bu gelişmeler herkes tarafından aynı şekilde yorumlanmıyor. Oxford Internet Institute’ta yapay zekâ ve çalışma yaşamı üzerine çalışan Fabian Stephany, CNBC’ye yaptığı değerlendirmede, yapay zekânın işten çıkarmalar için “kolay bir gerekçe” olarak kullanılabildiğini dile getirdi. Stephany, pandemi döneminde şirketlerin aşırı istihdama yöneldiğini, bugün yaşanan sürecin ise esasen bir “piyasa düzeltmesi” olduğunu belirterek, firmaların geçmişteki hatalı planlamalarını kabul etmek yerine sorumluluğu yapay zekâya yüklediğini savundu.

Buna karşın 2025 yılı boyunca pek çok büyük şirket, yeniden yapılanma ve toplu işten çıkarma kararlarını duyururken yapay zekâ yatırımlarını ve otomasyonu doğrudan gerekçe olarak göstermeye devam etti.

Hangi şirket ne kadar işçi çıkardı?

Hangi şirket ne kadar işçi çıkardı?

Amazon

Amazon, ekim ayında 14 bin kurumsal pozisyonu kapatarak tarihindeki en büyük işten çıkarma dalgasını açıkladı. Şirket, kaynaklarını yapay zekâ odaklı büyük yatırımlara yöneltmeyi hedeflediğini duyurdu.

Microsoft

Microsoft, 2025 boyunca yaklaşık 15 bin çalışanla yollarını ayırdı. CEO Satya Nadella, yapay zekâ merkezli dönüşümle şirketin bir “zekâ motoruna” evrilmesini amaçladıklarını belirtti.

Salesforce

Salesforce’ta yapay zekâ destekli otomasyon sayesinde 4 bin müşteri destek çalışanı işten çıkarıldı. CEO Marc Benioff, yapay zekânın şirket içindeki işlerin yaklaşık yarısını üstlendiğini söyledi.

IBM

IBM, yapay zekâ sohbet botlarının yüzlerce İK çalışanının görevini devraldığını açıkladı. Buna karşın şirket, eleştirel düşünme gerektiren alanlarda işe alımları artırdı.

CrowdStrike

CrowdStrike, yapay zekâ kullanımını gerekçe göstererek iş gücünün yüzde 5’ini oluşturan yaklaşık 500 çalışanı işten çıkardı. Şirket, bu sayede verimliliğin arttığını savundu.

Workday

Workday, yapay zekâ yatırımlarına kaynak yaratmak amacıyla yaklaşık 1.750 kişiyi kapsayan bir küçülmeye gitti. Şirket, önceliğini yapay zekâ tabanlı ürünlere kaydırdı.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
