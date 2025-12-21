Dev Şirketler Yapay Zeka Sebebiyle Binlerce Çalışanını İşten Çıkardı

2025, dünya genelinde iş gücü piyasalarında kitlesel işten çıkarmaların öne çıktığı bir yıl olarak kayıtlara geçti. Çok sayıda büyük ölçekli şirket, binlerce çalışanını işten çıkarırken, bu kararların önemli bir bölümü yapay zekâya yapılan yatırımlar ve otomasyon süreçleriyle ilişkilendirildi.

Danışmanlık firması Challenger, Gray & Christmas’ın verilerine göre, ABD’de yalnızca yapay zekâ odaklı işten çıkarmaların sayısı 2025’te yaklaşık 55 bine ulaştı. Yıl boyunca duyurulan toplam işten çıkarma sayısı ise 1 milyon 170 bin olarak hesaplandı. Bu seviye, Covid-19 pandemisinin en yoğun hissedildiği 2020’den bu yana kaydedilen en yüksek rakam oldu.

