Depremde Yakınlarını Kaybeden Aileler Deprem Suçlularının Affedilmemesi İçin Eylem Yaptı
6 Şubat depremi ülkemizde geri dönülemez acılar yaşattı. Şehirlerde hayat durma noktasına gelirken acılı aileler halen ilk günkü gibi bu acıları içinde hissediyor. Bugün aileler yine kaybettikleri yakınları için bir aradaydı.
6 Şubat depremlerinde yakınlarını kaybedenlerin kurduğu Adalet Peşinde Aileleri Platformu, depremle ilgili sanıkların 11. Yargı Paketi’ndeki 27. madde kapsamında denetimli serbestlikten muaf tutulmasını talep ederek TBMM Dikmen Kapısı önünde basın açıklaması gerçekleştirdi.
Deprem sanıklarının affedilmesine yönelik düzenlemelere aileler tepk
Aileler 27.madde için nöbet tutacaklar.
Ailelerin talebi, deprem suçlarının denetimli serbestliğin dışında bırakılması...
Avukat Eren Can, ailesini kaybettiği apartman için bir dava bile açılmadığını söyledi.
