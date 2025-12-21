Depremde Yakınlarını Kaybeden Aileler Deprem Suçlularının Affedilmemesi İçin Eylem Yaptı

Hatay’daki Rana Apartmanı’nda anne ve babasını kaybeden avukat Eren Can, TBMM Dikmen Kapısı önünde yapılan açıklamada yaşananlara sert tepki gösterdi. Enkazdan annesine ait yalnızca bir fular bulabildiğini söyleyen Can, aradan geçen üç yıla rağmen Rana Apartmanı’yla ilgili tek bir dava dahi açılmadığını belirtti.

11.Yargı Paketi’nde yer alan 27. maddeyle suçlulara af ve infaz indirimi getirilmek istendiğini dile getiren Can, “Biz bugün üç sene sonra adaletin sağlanması için buradayız. Ama yaralarımız sarılmadı, adalet sağlanmadı” dedi. Hukukçu kimliğiyle yaşananlardan utanç duyduğunu ifade eden Can, Türkiye’de adaletin işlemediğini savundu.

Söz konusu düzenlemenin yalnızca deprem suçlarını değil, topluma karşı işlenen birçok ağır suçu da kapsadığını belirten Can, “Bu yargı paketinin 27. maddesi topyekun kabul edilemez” diye konuştu. Milletvekillerine çağrıda bulunan Can, “Biz intikam istemiyoruz. Biz adalet istiyoruz” ifadelerini kullandı.