Depremde Yakınlarını Kaybeden Aileler Deprem Suçlularının Affedilmemesi İçin Eylem Yaptı

21.12.2025 - 19:55

6 Şubat depremi ülkemizde geri dönülemez acılar yaşattı. Şehirlerde hayat durma noktasına gelirken acılı aileler halen ilk günkü gibi bu acıları içinde hissediyor. Bugün aileler yine kaybettikleri yakınları için bir aradaydı. 

6 Şubat depremlerinde yakınlarını kaybedenlerin kurduğu Adalet Peşinde Aileleri Platformu, depremle ilgili sanıkların 11. Yargı Paketi’ndeki 27. madde kapsamında denetimli serbestlikten muaf tutulmasını talep ederek TBMM Dikmen Kapısı önünde basın açıklaması gerçekleştirdi.

Deprem sanıklarının affedilmesine yönelik düzenlemelere aileler tepk

Adıyaman’da 6 Şubat depremlerinde ağabeyini kamu binasında kaybeden Celal Gezer, TBMM’de milletvekillerine sert sözlerle seslendi. TBMM Dikmen Kapısı önünde yaptığı açıklamada Gezer, deprem sanıklarının affedilmesine yönelik düzenlemelere tepki göstererek, bunun kabul edilemez olduğunu belirtti.

Gezer, 11. Yargı Paketi’nde yer alan ve denetimli serbestliği düzenleyen 27. maddenin geri çekilmesini talep ederek, “Bu katiller elini kolunu sallaya sallaya gözümüzün önünde dolaşsın mı?” dedi. Depremde hayatını kaybeden on binlerce kişinin sorumlularının cezasız kalmaması gerektiğini vurgulayan Gezer, milletvekillerine “Halkı dinleyin” çağrısında bulundu.

Gezer, benzer acıların başka şehirlerde de yaşanabileceğine dikkat çekerek, adalet sağlanmadığı takdirde yeni kayıpların önüne geçilemeyeceğini söyledi.

Aileler 27.madde için nöbet tutacaklar.

Ebrar Sitesi’nde ailesini kaybeden Tuğçe Demir de TBMM Dikmen Kapısı önünde yapılan açıklamada söz alarak milletvekillerine duygusal bir çağrıda bulundu. Polis kızı olduğunu hatırlatan Demir, babasının yıllarca devlete hizmet ettiğini belirterek adalet talebini dile getirdi.

Demir, konuşmasında, “Bu devletin benim babama vermek zorunda olduğu bir adalet borcu var” diyerek, 27. maddeye karşı olduklarını vurguladı. Milletvekillerine empati çağrısı yapan Demir, “Eğer sizin anneniz, babanız o enkazın altında kalsaydı ne hissederdiniz?” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Tuğçe Demir, depremde hayatını kaybedenlerin yakınları olarak adalet nöbetini sürdüreceklerini belirterek, 27. maddenin geri çekilmesi talebinde ısrarcı olacaklarını ifade etti.

Ailelerin talebi, deprem suçlarının denetimli serbestliğin dışında bırakılması...

6 Şubat depremlerinde yakınlarını kaybeden ailelerin adalet çağrıları TBMM önünde devam etti. Hatay’daki Kupik Apartmanı’nda oğlunu yitiren Hasan Karagöz, Cumhurbaşkanı’na seslenerek deprem sanıkları için adalet istedi.

Adıyaman’daki İsias Otel’de oğlunu kaybeden Ali Ekber Tan, 11. Yargı Paketi’nde yer alan 27. maddeye tepki göstererek suçluların affedilmesine karşı olduklarını vurguladı. Aynı otelde kızını kaybeden Ruşen Yücesoylu Karakaya da, depremde sorumluluğu bulunanların affedilmesini kabul etmediklerini belirterek adalet talebini yineledi.

Adıyaman Hasoğlu Apartmanı’nda kardeşi ve yengesini kaybeden Hüseyin Göksu ise üç yıldır adalet beklediklerini dile getirerek, deprem suçlularının denetimli serbestlik kapsamı dışında bırakılmasını istedi. Göksu, bu düzenlemenin hayata geçmesi halinde vicdanen büyük bir yük altında kalacaklarını ifade etti.

Avukat Eren Can, ailesini kaybettiği apartman için bir dava bile açılmadığını söyledi.

Hatay’daki Rana Apartmanı’nda anne ve babasını kaybeden avukat Eren Can, TBMM Dikmen Kapısı önünde yapılan açıklamada yaşananlara sert tepki gösterdi. Enkazdan annesine ait yalnızca bir fular bulabildiğini söyleyen Can, aradan geçen üç yıla rağmen Rana Apartmanı’yla ilgili tek bir dava dahi açılmadığını belirtti.

11.Yargı Paketi’nde yer alan 27. maddeyle suçlulara af ve infaz indirimi getirilmek istendiğini dile getiren Can, “Biz bugün üç sene sonra adaletin sağlanması için buradayız. Ama yaralarımız sarılmadı, adalet sağlanmadı” dedi. Hukukçu kimliğiyle yaşananlardan utanç duyduğunu ifade eden Can, Türkiye’de adaletin işlemediğini savundu.

Söz konusu düzenlemenin yalnızca deprem suçlarını değil, topluma karşı işlenen birçok ağır suçu da kapsadığını belirten Can, “Bu yargı paketinin 27. maddesi topyekun kabul edilemez” diye konuştu. Milletvekillerine çağrıda bulunan Can, “Biz intikam istemiyoruz. Biz adalet istiyoruz” ifadelerini kullandı.

