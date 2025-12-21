Avrupalı Çiftçiler Eylemde: Avrupa Parlamentosu Önü Savaş Alanına Döndü
Avrupalı çiftçiler, AB ile Brezilya, Arjantin, Paraguay ve Uruguay’dan oluşan Güney Amerika bloğu Mercosur arasındaki serbest ticaret anlaşmasını protesto etmek için sokaklara indi. Fransa’da yol kapatma ile başlayan eylemler genişledi ve Avrupa Parlamentosu’nun bulunduğu Belçika’nın Brüksel kentinde zirveye ulaştı. Eylemdeki çiftçiler ile polis sık sık karşıya geldi. Bir çiftçi, traktörü ile Avrupa Parlamentosu’na bağlı bir binaya girmeye çalıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Avrupa’daki çiftçiler, AB politikalarına tepki için traktörleri ile sokaklara çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Olaylardan görüntüler 👇
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın