Avrupalı Çiftçiler Eylemde: Avrupa Parlamentosu Önü Savaş Alanına Döndü

Avrupalı Çiftçiler Eylemde: Avrupa Parlamentosu Önü Savaş Alanına Döndü

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
21.12.2025 - 15:56

Avrupalı çiftçiler, AB ile Brezilya, Arjantin, Paraguay ve Uruguay’dan oluşan Güney Amerika bloğu Mercosur arasındaki serbest ticaret anlaşmasını protesto etmek için sokaklara indi. Fransa’da yol kapatma ile başlayan eylemler genişledi ve Avrupa Parlamentosu’nun bulunduğu Belçika’nın Brüksel kentinde zirveye ulaştı. Eylemdeki çiftçiler ile polis sık sık karşıya geldi. Bir çiftçi, traktörü ile Avrupa Parlamentosu’na bağlı bir binaya girmeye çalıştı.

Avrupa’daki çiftçiler, AB politikalarına tepki için traktörleri ile sokaklara çıktı.

Avrupa’daki çiftçiler, AB politikalarına tepki için traktörleri ile sokaklara çıktı.

Çiftçiler, AB’nin geniş çaplı çiftlik hayvanı katliamlarını ve 'Mercosur Bloğu' ile yapılan serbest ticaret anlaşmasını protesto ediyor. 'Mercosur Bloğu' içerisinde Brezilya, Arjantin, Paraguay ve Uruguay gibi ülkeler bulunuyor. Anlaşmanın yürürlüğe girmesi ile birlikte bu ülkelerden ucuza tarım ürünleri ithal edilebilecek.

5 gün önce Fransa’da yol kesme ile başlayan çiftçi protestoları artarak sürdü. Eylemler, AB’nin yönetim merkezi Belçika’nın Brüksel kentine de sıçradı.

Avrupa Parlamentosu önünü dolduran çiftçilerle polisler karşı karşıya geldi.

Olaylardan görüntüler 👇

