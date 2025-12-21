Avrupalı Çiftçiler Eylemde: Avrupa Parlamentosu Önü Savaş Alanına Döndü

Avrupalı çiftçiler, AB ile Brezilya, Arjantin, Paraguay ve Uruguay’dan oluşan Güney Amerika bloğu Mercosur arasındaki serbest ticaret anlaşmasını protesto etmek için sokaklara indi. Fransa’da yol kapatma ile başlayan eylemler genişledi ve Avrupa Parlamentosu’nun bulunduğu Belçika’nın Brüksel kentinde zirveye ulaştı. Eylemdeki çiftçiler ile polis sık sık karşıya geldi. Bir çiftçi, traktörü ile Avrupa Parlamentosu’na bağlı bir binaya girmeye çalıştı.