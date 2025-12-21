onedio
İstanbul’da Su Krizi Büyüyor: Baraj Doluluk Oranı Tarihe Geçti

İsmail Kahraman
21.12.2025 - 14:59

Türkiye’de yaşanan kuraklık nedeniyle birçok kent su krizi ile karşı karşıya. İSKİ’nin açıkladığı son verilere göre İstanbul’da da barajlar alarm veriyor. Megakent İstanbul’da baraj doluluk oranları yüzde 17,6’ya kadar gerilerken, bu oran Aralık ayındaki en düşük oran olarak da tarihe geçti.

Türkiye’de kurak geçen yaz ayları sonrasında kış aylarında da beklenen yağışlar bir türlü gelmiyor.

Başta İzmir, Bursa, Yalova ve Ankara olmak üzere milyonlarca vatandaşın yaşadığı kentlerde ciddi bir su krizi yaşanıyor. Planlı su kesintileri ile günlük su tüketimi azaltılmaya çalışılıyor.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nden (İSKİ) yapılan son açıklama, su krizinin derinleşmeye devam ettiğini ortaya çıkardı.

İstanbul’da bugün yapılan ölçümler sonrasında baraj doluluk oranları yüzde 17,6’ya kadar geriledi. Bu oran, Aralık ayında ölçülen en düşük oran olarak da tarihe geçti.

21 Aralık İstanbul baraj doluluk oranları

  • Ömerli: %17,19

  • Darlık: %27,84

  • Elmalı: %52,66

  • Terkos: %18,12

  • Alibey: %11,74

  • Büyükçekmece: %16,58

  • Sazlıdere: %14,98

  • Istrancalar: %24,59

  • Kazandere: %1,59

  • Pabuçdere: %2,57

