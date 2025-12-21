İstanbul’da Su Krizi Büyüyor: Baraj Doluluk Oranı Tarihe Geçti

Başta İzmir, Bursa, Yalova ve Ankara olmak üzere milyonlarca vatandaşın yaşadığı kentlerde ciddi bir su krizi yaşanıyor. Planlı su kesintileri ile günlük su tüketimi azaltılmaya çalışılıyor.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nden (İSKİ) yapılan son açıklama, su krizinin derinleşmeye devam ettiğini ortaya çıkardı.

İstanbul’da bugün yapılan ölçümler sonrasında baraj doluluk oranları yüzde 17,6’ya kadar geriledi. Bu oran, Aralık ayında ölçülen en düşük oran olarak da tarihe geçti.