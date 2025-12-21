Gemide 4. Kaptan Olarak Çalışıyordu: BAE’de Tutuklanan Ali Yol’un Ailesi Yetkililerden Yardım Bekliyor

Ali Yol'un kardeşi Selim Yol, ağabeyinin serbest bırakılması için ilgili kurumlara başvuruda bulunduklarını ancak başarılı olamadıklarını söyleyerek, “Ağabeyime yaklaşık bir ay sonra yalnızca bir kez telefon hakkı verilmiştir. Ondan önce ise içeride bulunan bir kişinin telefon hakkını rica ederek kullanması sayesinde bize ulaşabilmiştir. Ağabeyim astım hastasıdır. Bu süre zarfında 20–25 kilo verdiğini, yemek yiyemediğini ve artık uyuyamadığını söylemektedir. Gözaltına alındığında yalnızca üzerindeki kıyafetlerle alınmış, bugüne kadar üstünü değiştirebileceği bir kıyafet, duş alabileceği imkân ya da üstünü örtecek bir örtü verilmemiştir. Bulunduğu ortamın çok soğuk olduğunu ve artık durumunun çok kötü olduğunu ifade etmektedir. Vücut direncinin düşmesinden ve kendisine bir şey olmasından ciddi şekilde endişe ediyoruz. Başvurduğumuz hiçbir yerden hâlâ net bir sonuç alamıyoruz. Sürekli ‘bugün-yarın serbest bırakılacak’ denmesine rağmen somut bir gelişme yaşanmıyor. Bizim tek talebimiz; soruşturma tamamlanana kadar ağabeyimin gemiye geri bırakılması ya da Türkiye’ye dönmesine izin verilmesidir. Allah korusun, başına kötü bir şey gelmesinden korkuyoruz. Artık sesimizin duyulmasını istiyoruz” dedi.