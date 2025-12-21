onedio
Gemide 4. Kaptan Olarak Çalışıyordu: BAE’de Tutuklanan Ali Yol’un Ailesi Yetkililerden Yardım Bekliyor

İsmail Kahraman
21.12.2025 - 14:25

Genç kaptan Ali Yol, çalıştığı gemideki demir parçasının Kızıldeniz’i geçerken suya düşmesi sonrasında su altındaki internet kablolarına zarar verdiği gerekçesiyle geminin kaptanı ile birlikte tutuklandı. Türk denizcinin ailesi yetkililerden yardım bekliyor. Aile, Ali Yol’un cezaevinde 20 kilo verdiğini ve olumsuz şartlar nedeniyle hastalığının kötüye gittiğini açıkladı.

Ali Yol’un 4. kaptan olduğu gemi, Kızıldeniz’de denize bir demir parçası düşürdü.

İddiaya göre denize düşen demir parçası su altından geçen internet kablolarına zarar verdi. Yaşanan olay sonrasında geminin kaptanı ile birlikte 4. kaptan olan 26 yaşındaki Ali Yol da tutuklandı.

Başlangıçta kısa sürede serbest bırakılacakları belirtilmesine rağmen, aradan geçen zamana karşın herhangi bir somut gelişme yaşanmayınca genç denizcinin ailesi yardım talebinde bulundu.

“Abim bu süreçte 20 kilodan fazla verdi”

Ali Yol'un kardeşi Selim Yol, ağabeyinin serbest bırakılması için ilgili kurumlara başvuruda bulunduklarını ancak başarılı olamadıklarını söyleyerek, “Ağabeyime yaklaşık bir ay sonra yalnızca bir kez telefon hakkı verilmiştir. Ondan önce ise içeride bulunan bir kişinin telefon hakkını rica ederek kullanması sayesinde bize ulaşabilmiştir. Ağabeyim astım hastasıdır. Bu süre zarfında 20–25 kilo verdiğini, yemek yiyemediğini ve artık uyuyamadığını söylemektedir. Gözaltına alındığında yalnızca üzerindeki kıyafetlerle alınmış, bugüne kadar üstünü değiştirebileceği bir kıyafet, duş alabileceği imkân ya da üstünü örtecek bir örtü verilmemiştir. Bulunduğu ortamın çok soğuk olduğunu ve artık durumunun çok kötü olduğunu ifade etmektedir. Vücut direncinin düşmesinden ve kendisine bir şey olmasından ciddi şekilde endişe ediyoruz. Başvurduğumuz hiçbir yerden hâlâ net bir sonuç alamıyoruz. Sürekli ‘bugün-yarın serbest bırakılacak’ denmesine rağmen somut bir gelişme yaşanmıyor. Bizim tek talebimiz; soruşturma tamamlanana kadar ağabeyimin gemiye geri bırakılması ya da Türkiye’ye dönmesine izin verilmesidir. Allah korusun, başına kötü bir şey gelmesinden korkuyoruz. Artık sesimizin duyulmasını istiyoruz” dedi.

“Oğlum artık orada boğuluyor”

Yol'un annesi Yıldız Yol ise, “Çocuğum 2 aydır hasta ve artık dayanacak gücü kalmadı. Bunalıma girdi. ‘Anne, ne olur beni buradan çıkarın’ diye yalvarıyor. Elimizden hiçbir şey gelmiyor. Burada ilgilenen, destek olan herkesten Allah razı olsun. Herkes elinden geleni yaptı, yardımcı oldu. Ancak oradan hiçbir şekilde bir şey yapamıyoruz, elimiz uzanmıyor. Bu şekilde çocuğum hâlâ çıkarılamadı. Artık orada boğuluyor. Lütfen sesimizi duysunlar. Tek isteği, ‘Beni bari yemeğe çıkarın, nefes alayım’ demek oldu; bunu bile yaptıramadık. İki aydır şirketinden tek kuruş para gelmedi. Orada ne yaşandığını bilmiyoruz. Yanına gidecek gücümüz de yok, yapabileceğimiz hiçbir şey kalmadı. Maddi olarak da tükenmiş durumdayız. Tek ricam, oğlumun oradan çıkarılmasıdır. Yetkili kurumların elinden ne geliyorsa yapmasını istiyorum. Başka hiçbir şey istemiyorum. Oğlumu sağ salim geri getirin. Çok çaresiz durumdayız” diye konuştu.

