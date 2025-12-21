Gemide 4. Kaptan Olarak Çalışıyordu: BAE’de Tutuklanan Ali Yol’un Ailesi Yetkililerden Yardım Bekliyor
Genç kaptan Ali Yol, çalıştığı gemideki demir parçasının Kızıldeniz’i geçerken suya düşmesi sonrasında su altındaki internet kablolarına zarar verdiği gerekçesiyle geminin kaptanı ile birlikte tutuklandı. Türk denizcinin ailesi yetkililerden yardım bekliyor. Aile, Ali Yol’un cezaevinde 20 kilo verdiğini ve olumsuz şartlar nedeniyle hastalığının kötüye gittiğini açıkladı.
Ali Yol’un 4. kaptan olduğu gemi, Kızıldeniz’de denize bir demir parçası düşürdü.
“Abim bu süreçte 20 kilodan fazla verdi”
“Oğlum artık orada boğuluyor”
