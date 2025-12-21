onedio
ÖTV'siz İlk Araç Teşvik Paketi İçin Çalışmalar Başladı: Hangi Araçlar Alınabilecek?

ÖTV'siz İlk Araç Teşvik Paketi İçin Çalışmalar Başladı: Hangi Araçlar Alınabilecek?

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
21.12.2025 - 13:38

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın trafikteki 25 yaşın üstündeki araçları piyasadan çekmek için yeni bir yasa tasarısı hazırladığı iddia edildi. Hükümet, “İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı” kapsamında dar gelirli vatandaşlarla birlikte en az 3 çocuklu aileler için ÖTV’siz araç alımının önünü açacak. Uzun vadeli ödeme planlarının uygulanacağı sıfır araç teşviği ile Türkiye’de üretilen ve en az yüzde 40 yerlilik oranına sahip araçlar alınabilecek. Düzenlemenin yakın zamanda TBMM gündemine gelerek yasalaşması bekleniyor.

Kaynak: Yeni Şafak

Türkiye'de Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) nedeniyle sıfır araç almak her zamankinden zor hale geldi.

Türkiye’de Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) nedeniyle sıfır araç almak her zamankinden zor hale geldi.

Yeni Şafak’ta yer alan habere göre, hükümet sıfır araç alımını kolaylaştıracak bir düzenleme üzerinde çalışıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 25 yaşını doldurmuş araçlar için hurda teşviği ile birlikte şartları sağlayan vatandaşlar için ÖTV’siz araç alımı imkânı da sağlayacak.

“İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı” ile hem eski araçların trafikten kaldırılması hem de yerli üretimin teşvik edilmesi hedefleniyor.

ÖTV'siz araçtan kim yararlanabilir?

ÖTV’siz araçtan kim yararlanabilir?

Bakanlığın hazırladığı ÖTV’siz araç düzenlemesinin 3 veya daha fazla çocuğu bulunan aileleri ve dar gelirli vatandaşları kapsayacağı öğrenildi. 

Düzenleme yasalaşırsa üç ve üzeri çocuğu olan ailelere özel finansman kolaylıkları sunulacak. Uzun vadeli ödeme planları, düşük taksit seçenekleri ve esnek finansman modelleriyle özellikle dar gelirli hanelerin ilk araç sahibi olması hedefleniyor.

ÖTV'siz hangi araçlar alınacak?

ÖTV’siz hangi araçlar alınacak?

Bakanlığın hazırlığı teşvik paketi sadece Türkiye’de üretilen ve en az yüzde 40 oranında yerliliğe sahip araçları kapsayacak.

ÖTV muafiyeti kapsamına girmesi beklenen araç markaları ve modelleri:

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
