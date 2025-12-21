ÖTV'siz İlk Araç Teşvik Paketi İçin Çalışmalar Başladı: Hangi Araçlar Alınabilecek?

Yeni Şafak’ta yer alan habere göre, hükümet sıfır araç alımını kolaylaştıracak bir düzenleme üzerinde çalışıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 25 yaşını doldurmuş araçlar için hurda teşviği ile birlikte şartları sağlayan vatandaşlar için ÖTV’siz araç alımı imkânı da sağlayacak.

“İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı” ile hem eski araçların trafikten kaldırılması hem de yerli üretimin teşvik edilmesi hedefleniyor.