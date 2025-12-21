ÖTV'siz İlk Araç Teşvik Paketi İçin Çalışmalar Başladı: Hangi Araçlar Alınabilecek?
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın trafikteki 25 yaşın üstündeki araçları piyasadan çekmek için yeni bir yasa tasarısı hazırladığı iddia edildi. Hükümet, “İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı” kapsamında dar gelirli vatandaşlarla birlikte en az 3 çocuklu aileler için ÖTV’siz araç alımının önünü açacak. Uzun vadeli ödeme planlarının uygulanacağı sıfır araç teşviği ile Türkiye’de üretilen ve en az yüzde 40 yerlilik oranına sahip araçlar alınabilecek. Düzenlemenin yakın zamanda TBMM gündemine gelerek yasalaşması bekleniyor.
Kaynak: Yeni Şafak
Türkiye’de Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) nedeniyle sıfır araç almak her zamankinden zor hale geldi.
ÖTV’siz araçtan kim yararlanabilir?
ÖTV’siz hangi araçlar alınacak?
