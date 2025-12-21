Milyonluk Borçlar Gündemde: Bursa’da Vergi Yüzsüzleri Listesi Yayımlandı! Otomotiv Devleri de Var

Bursa’nın yıllardır vergi rekortmenleri arasında yer alan Oyak Renault ve TOFAŞ, bu kez borçlu mükellefler listesinde yer aldı. Açıklanan verilere göre Oyak Renault’un vergi, ceza ve gecikme faiziyle birlikte toplam borcu 40 milyon TL’yi aşarken, TOFAŞ’ın borcu 7 milyon TL’nin üzerinde açıklandı.

Konkordato ve kayyım detayı

Listede en dikkat çeken başlıklardan biri ise mali darboğazdaki şirketler oldu. Konkordato ilan eden Aroma Bursa Meyve Suları, 271 milyon TL’yi aşan borcuyla öne çıkarken, bu alacağın tahsilinin mümkün olmadığı belirtildi.

Kayyım idaresinde bulunan Atış Yapı için de benzer bir tablo ortaya kondu. Şirketin 41 milyon TL’nin üzerindeki borcunun tahsil kabiliyeti bulunmadığı açıklandı.