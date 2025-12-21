onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Milyonluk Borçlar Gündemde: Bursa’da Vergi Yüzsüzleri Listesi Yayımlandı! Otomotiv Devleri de Var

Milyonluk Borçlar Gündemde: Bursa’da Vergi Yüzsüzleri Listesi Yayımlandı! Otomotiv Devleri de Var

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
21.12.2025 - 12:03

Bursa’da vergi borcu olan mükelleflere ilişkin liste kamuoyuyla paylaşıldı. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın yayımladığı veriler, kent ekonomisinde önemli yeri bulunan çok sayıda şirketin milyonlarca liralık vergi ve ceza borcuyla gündeme geldiğini ortaya koydu. Listede yalnızca inşaat ve gıda sektöründen firmalar değil, otomotiv sektörünün önde gelen isimlerinin de yer alması dikkat çekti. Açıklanan tablo Bursa’daki bazı büyük ölçekli şirketlerin mali yükümlülüklerini yerine getirmekte yaşadığı sıkıntıları yeniden tartışmaya açtı.

Kaynak: https://www.bursahakimiyet.com.tr/bur...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın yayımladığı son listelerle birlikte, kamuoyunda “vergi yüzsüzleri” olarak anılan mükellefler netleşti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın yayımladığı son listelerle birlikte, kamuoyunda “vergi yüzsüzleri” olarak anılan mükellefler netleşti.

Listede otomotivden inşaata, gıdadan betona kadar Bursa ekonomisinde önemli yeri olan firmaların bulunması dikkat çekti.

Gelir İdaresi Başkanlığı, uyarılara rağmen vergi ve ceza borçlarını ödemeyen, borcu 5 milyon TL’yi aşan kişi ve kuruluşları iki ayrı başlık altında kamuoyuna duyurdu. İlk listede kesinleşmiş vergi ve cezalar yer alırken, ikinci listede ise vadesi geçtiği halde hala ödenmemiş borçlar açıklandı.

Otomotiv devleri de listede

Otomotiv devleri de listede

Bursa’nın yıllardır vergi rekortmenleri arasında yer alan Oyak Renault ve TOFAŞ, bu kez borçlu mükellefler listesinde yer aldı. Açıklanan verilere göre Oyak Renault’un vergi, ceza ve gecikme faiziyle birlikte toplam borcu 40 milyon TL’yi aşarken, TOFAŞ’ın borcu 7 milyon TL’nin üzerinde açıklandı.

Konkordato ve kayyım detayı

Listede en dikkat çeken başlıklardan biri ise mali darboğazdaki şirketler oldu. Konkordato ilan eden Aroma Bursa Meyve Suları, 271 milyon TL’yi aşan borcuyla öne çıkarken, bu alacağın tahsilinin mümkün olmadığı belirtildi.

Kayyım idaresinde bulunan Atış Yapı için de benzer bir tablo ortaya kondu. Şirketin 41 milyon TL’nin üzerindeki borcunun tahsil kabiliyeti bulunmadığı açıklandı.

Milyonlarca liralık borç!

Milyonlarca liralık borç!

01 Haziran 2024 – 31 Mayıs 2025 tarihleri arasında kesinleşen tarhiyatlara göre;

  • Bursaç Metal’in borcu 276 milyon TL,

  • Oyak Renault’un borcu 40 milyon TL,

  • TOFAŞ’ın borcu ise 7 milyon TL seviyesinde yer aldı.

Vadesi geçtiği halde ödenmeyen borçlar listesinde ise Aroma, Atış Yapı ve Teknik Beton gibi firmalar milyonlarca liralık borçlarıyla dikkat çekti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın