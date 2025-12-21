Milyonluk Borçlar Gündemde: Bursa’da Vergi Yüzsüzleri Listesi Yayımlandı! Otomotiv Devleri de Var
Kaynak: https://www.bursahakimiyet.com.tr/bur...
Bursa’da vergi borcu olan mükelleflere ilişkin liste kamuoyuyla paylaşıldı. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın yayımladığı veriler, kent ekonomisinde önemli yeri bulunan çok sayıda şirketin milyonlarca liralık vergi ve ceza borcuyla gündeme geldiğini ortaya koydu. Listede yalnızca inşaat ve gıda sektöründen firmalar değil, otomotiv sektörünün önde gelen isimlerinin de yer alması dikkat çekti. Açıklanan tablo Bursa’daki bazı büyük ölçekli şirketlerin mali yükümlülüklerini yerine getirmekte yaşadığı sıkıntıları yeniden tartışmaya açtı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın yayımladığı son listelerle birlikte, kamuoyunda “vergi yüzsüzleri” olarak anılan mükellefler netleşti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Otomotiv devleri de listede
Milyonlarca liralık borç!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın