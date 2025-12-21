Vize Yok, Bütçe Yakmıyor: Türkler Akın Akın Bu Ülkelere Gidiyor

Vize muafiyeti ve kısa uçuş süresiyle öne çıkan Sırbistan, özellikle kısa tatil planları yapanların gözdesi olmaya devam ediyor. Belgrad’ın tarihi dokusu ve hareketli gece hayatı ilgi çekerken; Novi Sad ve Niş gibi şehirlerde yeme-içme ve konaklama masraflarının daha uygun olduğu belirtiliyor. Hafta sonu kaçamakları için bile değerlendirilebilecek bir rota sunuyor.