Vize Yok, Bütçe Yakmıyor: Türkler Akın Akın Bu Ülkelere Gidiyor
Kaynak: https://dunyadegismeden.com/blog-deta...
Yurt dışına çıkmak isteyen Türklerin seyahat tercihleri son dönemde belirgin biçimde değişti. Uzayan vize süreçleri ve artan masraflar rotaları yeniden şekillendirirken; vizesiz giriş imkanı sunan ve bütçe açısından daha ulaşılabilir ülkeler öne çıkmaya başladı. Turizm verileri, bu destinasyonlara olan talebin hızla arttığını gösterirken kısa tatillerden uzun gezilere kadar pek çok plan bu ülkeler üzerinden yapılmaya başlandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yurt dışına çıkmak isteyen Türk vatandaşlarının tercihlerinde son dönemde gözle görülür bir değişim yaşanıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tropik Kaçış Arayanlara: Filipinler
Güney Amerika’dan Sürpriz İlgi: Arjantin
Yakın, Pratik ve Ekonomik: Sırbistan
Kimlikle Ya Da Vizesiz Gidilebilen Ülkeler de Öne Çıkıyor
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Bütçe yakmayan Arjantin ve Filipinler'e gidiş/dönüş uçak biletinin fiyatından haberiniz yok herhalde..