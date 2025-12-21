onedio
article/comments
article/share
Haberler
Seyahat
Vize Yok, Bütçe Yakmıyor: Türkler Akın Akın Bu Ülkelere Gidiyor

Vize Yok, Bütçe Yakmıyor: Türkler Akın Akın Bu Ülkelere Gidiyor

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
21.12.2025 - 10:38

Yurt dışına çıkmak isteyen Türklerin seyahat tercihleri son dönemde belirgin biçimde değişti. Uzayan vize süreçleri ve artan masraflar rotaları yeniden şekillendirirken; vizesiz giriş imkanı sunan ve bütçe açısından daha ulaşılabilir ülkeler öne çıkmaya başladı. Turizm verileri, bu destinasyonlara olan talebin hızla arttığını gösterirken kısa tatillerden uzun gezilere kadar pek çok plan bu ülkeler üzerinden yapılmaya başlandı.

Kaynak: https://dunyadegismeden.com/blog-deta...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yurt dışına çıkmak isteyen Türk vatandaşlarının tercihlerinde son dönemde gözle görülür bir değişim yaşanıyor.

Yurt dışına çıkmak isteyen Türk vatandaşlarının tercihlerinde son dönemde gözle görülür bir değişim yaşanıyor.

Zorlu vize süreçleri ve artan seyahat maliyetleri, planları yeniden şekillendirirken vizesiz giriş imkanı sunan ve görece daha ekonomik ülkeler öne çıkıyor. Turizm verileri bu rotalara yönelik ilginin hızla yükseldiğine işaret ediyor.

Seyahatseverlerin artık uzun başvuru süreçleriyle uğraşmadan, daha ulaşılabilir bütçelerle yurt dışına çıkmayı tercih ettiği görülüyor. Kısa tatillerden uzun soluklu gezilere kadar farklı beklentilere hitap eden bu ülkeler Türk turistlerin yeni favorileri arasında yerini aldı.

Tropik Kaçış Arayanlara: Filipinler

Tropik Kaçış Arayanlara: Filipinler

Sıcak iklimi, doğal güzellikleri ve ada kültürüyle öne çıkan Filipinler, özellikle kış aylarında güneşi özleyenlerin radarına girmiş durumda. El Nido, Boracay ve Cebu gibi bölgelerde konaklama ve günlük harcamaların görece makul seviyelerde olması, ülkeyi cazip hale getiriyor. Türk vatandaşlarına 30 güne kadar vizesiz seyahat imkânı tanınması da Filipinler’e olan ilgiyi artıran önemli etkenlerden biri.

Güney Amerika’dan Sürpriz İlgi: Arjantin

Güney Amerika’dan Sürpriz İlgi: Arjantin

Arjantin’de yaşanan ekonomik gelişmeler, ülkeyi yabancı turistler açısından daha ulaşılabilir kıldı. Bu durum, Türkiye’den giden ziyaretçilerin daha düşük bütçelerle seyahat edebilmesine olanak tanıyor. Kültürel çeşitliliği, doğal güzellikleri ve şehir hayatıyla dikkat çeken Arjantin’e Türk vatandaşları 90 güne kadar vizesiz giriş yapabiliyor.

Yakın, Pratik ve Ekonomik: Sırbistan

Yakın, Pratik ve Ekonomik: Sırbistan

Vize muafiyeti ve kısa uçuş süresiyle öne çıkan Sırbistan, özellikle kısa tatil planları yapanların gözdesi olmaya devam ediyor. Belgrad’ın tarihi dokusu ve hareketli gece hayatı ilgi çekerken; Novi Sad ve Niş gibi şehirlerde yeme-içme ve konaklama masraflarının daha uygun olduğu belirtiliyor. Hafta sonu kaçamakları için bile değerlendirilebilecek bir rota sunuyor.

Kimlikle Ya Da Vizesiz Gidilebilen Ülkeler de Öne Çıkıyor

Kimlikle Ya Da Vizesiz Gidilebilen Ülkeler de Öne Çıkıyor

Bazı ülkeler ise yalnızca vizesiz değil, kimlik kartıyla giriş imkânı sunmasıyla dikkat çekiyor. 2025 itibarıyla Türk vatandaşlarının vizesiz ya da kimlikle seyahat edebildiği ülkeler arasında Azerbaycan, Gürcistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Moldova, Ukrayna ve Bosna Hersek yer alıyor. Bu ülkeler pratik giriş koşulları sayesinde seyahat planlarını kolaylaştırıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Hermione Granger

Bütçe yakmayan Arjantin ve Filipinler'e gidiş/dönüş uçak biletinin fiyatından haberiniz yok herhalde..