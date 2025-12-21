Termometreler Eksi 45’i Gösteriyor: Dünyanın En Soğuk Şehrinde İnsanlar Nasıl Hayatta Kalıyor?

Termometrelerin eksi 45 dereceyi gösterdiği bu günlerde, Rusya’nın doğusunda yer alan Yakutsk kentinde yaşam tüm zorluklara rağmen sürüyor. Dünyanın en soğuk yerleşimlerinden biri olarak kabul edilen şehirde, aşırı soğuk yalnızca iklim koşullarını değil, günlük yaşamın temel alışkanlıklarını da doğrudan etkiliyor. Özel olarak tasarlanmış altyapı, kalın giysiler ve yerel halkın yıllar içinde edindiği deneyimler sayesinde Yakutsk’ta hayat, dondurucu soğuğa rağmen kendi düzeni içinde devam ediyor.