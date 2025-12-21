onedio
Termometreler Eksi 45’i Gösteriyor: Dünyanın En Soğuk Şehrinde İnsanlar Nasıl Hayatta Kalıyor?

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
21.12.2025 - 08:52

Termometrelerin eksi 45 dereceyi gösterdiği bu günlerde, Rusya’nın doğusunda yer alan Yakutsk kentinde yaşam tüm zorluklara rağmen sürüyor. Dünyanın en soğuk yerleşimlerinden biri olarak kabul edilen şehirde, aşırı soğuk yalnızca iklim koşullarını değil, günlük yaşamın temel alışkanlıklarını da doğrudan etkiliyor. Özel olarak tasarlanmış altyapı, kalın giysiler ve yerel halkın yıllar içinde edindiği deneyimler sayesinde Yakutsk’ta hayat, dondurucu soğuğa rağmen kendi düzeni içinde devam ediyor.

Kaynak: https://www.smithsonianmag.com/smart-...
Dünyanın en soğuk yerleşimlerinden biri olarak bilinen Rusya’nın doğusundaki Yakutsk’ta, termometreler bu hafta eksi 45 dereceyi gördü.

Doğu Sibirya’da yer alan kentte hayat, sert kış koşullarına rağmen kendi düzeni içinde sürerken dondurucu soğuk günlük alışkanlıkları da kökten değiştiriyor.

Lena Nehri kıyısında, Kuzey Kutup Dairesi’nin yaklaşık 450 kilometre güneyinde bulunan Yakutsk’ta, kalın giysilere bürünen kent sakinleri günlük işlerini aksatmadan yapmaya devam ediyor. Donmuş araçlar, buzla kaplanan yollar ve nefes alırken havada oluşan buhar şehirde sıradan görüntüler arasında yer alıyor. Aşırı soğuklar nedeniyle okullar geçici süreyle tatil edilirken, öğrenciler derslerine çevrim içi olarak devam ediyor.

Yaklaşık 300 bin kişinin yaşadığı Yakutsk’ta soğukla mücadelede en önemli kural doğru giyinmek.

Yerel halk, rüzgârın etkili olmadığı günlerde bu sıcaklıkların “idare edilebilir” olduğunu söylerken, sıcak çay tüketimi günün her saatinde hayatın bir parçası haline gelmiş.

Aşırı soğuk, şehirdeki alışveriş alışkanlıklarını da farklı bir noktaya taşıdı. Pazarlarda balık ve et ürünleri için buzdolabı kullanılmıyor; ürünler açık havada dakikalar içinde donuyor. Evlerde ise yaşam sıcak yemeklerle devam ediyor. Et çorbaları, yahni, mantı, lapa ve ekmek bölge mutfağının en sık tüketilen yiyecekleri arasında yer alıyor.

Yanlış Giyinmek Kötü Sonuçlar Doğurabilir

Yakutsk’ta doğup büyüyen ve deneyimlerini sosyal medyada paylaşan Kiun B, doğru kıyafetler tercih edilmediği takdirde dışarıda sadece birkaç dakika içinde donma riskiyle karşı karşıya kalınabileceğini söylüyor. Kat kat giyinmenin hayati önem taşıdığı kentte, deve yününden çoraplar, dolgulu pantolonlar, kalın montlar ve kürklü botlar günlük yaşamın vazgeçilmez parçaları arasında bulunuyor.

Şehrin altyapısı da bu sert iklime göre şekillendirilmiş. Yollar, binalar ve enerji sistemleri eksi 70 dereceye kadar dayanabilecek şekilde inşa edilirken, apartmanlarda merkezi ısıtma sistemleri günün her saati kesintisiz çalışıyor.

