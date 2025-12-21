Termometreler Eksi 45’i Gösteriyor: Dünyanın En Soğuk Şehrinde İnsanlar Nasıl Hayatta Kalıyor?
Kaynak: https://www.smithsonianmag.com/smart-...
Termometrelerin eksi 45 dereceyi gösterdiği bu günlerde, Rusya’nın doğusunda yer alan Yakutsk kentinde yaşam tüm zorluklara rağmen sürüyor. Dünyanın en soğuk yerleşimlerinden biri olarak kabul edilen şehirde, aşırı soğuk yalnızca iklim koşullarını değil, günlük yaşamın temel alışkanlıklarını da doğrudan etkiliyor. Özel olarak tasarlanmış altyapı, kalın giysiler ve yerel halkın yıllar içinde edindiği deneyimler sayesinde Yakutsk’ta hayat, dondurucu soğuğa rağmen kendi düzeni içinde devam ediyor.
Dünyanın en soğuk yerleşimlerinden biri olarak bilinen Rusya’nın doğusundaki Yakutsk’ta, termometreler bu hafta eksi 45 dereceyi gördü.
Yaklaşık 300 bin kişinin yaşadığı Yakutsk’ta soğukla mücadelede en önemli kural doğru giyinmek.
Yanlış Giyinmek Kötü Sonuçlar Doğurabilir
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
