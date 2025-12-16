Okullar Çevrim İçi Eğitime Geçti: Dünyanın En Soğuk Şehrinde Hava Eksi 45 Derece!

Yakutsk şehir yetkilileri, havanın eksi 45 dereceye düştüğü günlerde, aşırı soğuk hava koşullarıyla başa çıkabilmek için okulların çevrim içi eğitime geçtiğini açıkladı.

Ancak dondurucu soğuklara rağmen, Yakutsk ve bölge genelinde hayat büyük ölçüde normal deva ediyor. Toplu taşımalar çalışıyor, iş yerleri işlerine devam ediyor, pazarlar ve marketler açık oluyor.

Yakutsk’taki bir çiftçi pazarında donmuş balık satan Motryona Starostina, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, eksi 55 dereceyi gördüğü günleri hatırladığını söyledi ve ekledi: “Doğru şekilde giyinmeniz gerekiyor. Dışarıdayken düzenli olarak sıcak çay içmelisiniz. Yanımızda her zaman çay dolu bir termos bulundururuz'.

Bir diğer yerel sakin Elena Kuzmina ise şunları söylüyor: “Kötü hava yoktur, kötü kıyafet vardır. Sıcak giyinin, her şey yoluna girer.”