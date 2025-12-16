onedio
Okullar Çevrim İçi Eğitime Geçti: Dünyanın En Soğuk Şehrinde Hava Eksi 45 Derece!

Okullar Çevrim İçi Eğitime Geçti: Dünyanın En Soğuk Şehrinde Hava Eksi 45 Derece!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
16.12.2025 - 09:30

'Kar ne zaman yağacak?' sorusunun cevabı büyük bir merakla beklenirken dünya yavaş yavaş beyaza bürünmeye başladı. Avrupa'nın birkaç kentinde ve New York'ta kar yağışı etkili oldu. Rusya ise yılın en soğuk günlerini yaşamaya başladı. Dünyanın en soğuk kenti Yakutsk'ta termometreler eksi 45 dereceyi gösterdi.

Peki hayat nasıl devam ediyor?

Dünyanın en soğuk şehri Yakutsk'ta termometreler eksi 45 dereceyi gösterdi.

Dünyanın en soğuk şehri Yakutsk'ta termometreler eksi 45 dereceyi gösterdi.

Rusya'nın Sibirya bölgesinde yer alan Yakutsk'ta sıcaklık, kış aylarında eksi 50°C seviyelerinde seyrediyor. Bizler 'ne zaman kar yağacak?' diye araştırırken Yakutsk'ta hava eksi 45 dereceyi gördü bile. Fakat vatandaşlar, bu sıcaklığın geçmişte kaydedilen en düşük derecelerle karşılaştırıldığında yüksek kaldığını düşünüyor. 

Yakutsk'ta kaydedilen en düşük sıcaklığın eksi 64.4°C olduğu aktarılıyor. Bölgedeki en yüksek sıcaklıklar ise Temmuz ayında ölçüldü: 38.4°C

Peki hayat nasıl devam ediyor?

Peki hayat nasıl devam ediyor?

Yakutsk şehir yetkilileri, havanın eksi 45 dereceye düştüğü günlerde, aşırı soğuk hava koşullarıyla başa çıkabilmek için okulların çevrim içi eğitime geçtiğini açıkladı.

Ancak dondurucu soğuklara rağmen, Yakutsk ve bölge genelinde hayat büyük ölçüde normal deva ediyor. Toplu taşımalar çalışıyor, iş yerleri işlerine devam ediyor, pazarlar ve marketler açık oluyor. 

Yakutsk’taki bir çiftçi pazarında donmuş balık satan Motryona Starostina, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, eksi 55 dereceyi gördüğü günleri hatırladığını söyledi ve ekledi: “Doğru şekilde giyinmeniz gerekiyor. Dışarıdayken düzenli olarak sıcak çay içmelisiniz. Yanımızda her zaman çay dolu bir termos bulundururuz'.

Bir diğer yerel sakin Elena Kuzmina ise şunları söylüyor: “Kötü hava yoktur, kötü kıyafet vardır. Sıcak giyinin, her şey yoluna girer.”

