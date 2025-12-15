Neredeyse Tüm Gün Uyuyanlar Bile Var: Hayvanlar Aleminin En Çok Uyuyan 15 Üyesi
Kaynak: https://www.sciencefocus.com/nature/t...
Bazı hayvanlar günün neredeyse tamamını uykuda geçiriyor. Biz insanlar 7-8 saatle yetinirken, doğadaki bazı türler 20 saate kadar uyuyarak enerjilerini topluyor, sindirimlerini verimli çalıştırıyor ve avcılardan korunuyor. Uyku süreleri tembellik değil, hayatta kalmanın stratejik bir parçası.
Peki, hayvanlar aleminin en çok uyuyan üyeleri kimler?
Cevabı içeriğin devamında...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bazı hayvanlar günün büyük bölümünü uykuda geçiriyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Peki en çok uyuyan hayvanlar hangisi?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın