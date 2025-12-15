Neredeyse Tüm Gün Uyuyanlar Bile Var: Hayvanlar Aleminin En Çok Uyuyan 15 Üyesi

Biz insanlar 7-8 saatle yetinirken doğadaki bazı canlılar enerji tasarrufu yapmak, sindirimlerini verimli çalıştırmak veya avcılardan korunmak için çok daha uzun süre uyuyor. Uyku süreleri sadece dinlenme ile ilgili değil metabolizma hızı, beslenme şekli ve yaşam tarzı da bu süreyi belirliyor.