article/comments
article/share
Neredeyse Tüm Gün Uyuyanlar Bile Var: Hayvanlar Aleminin En Çok Uyuyan 15 Üyesi

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
15.12.2025 - 23:31

Bazı hayvanlar günün neredeyse tamamını uykuda geçiriyor. Biz insanlar 7-8 saatle yetinirken, doğadaki bazı türler 20 saate kadar uyuyarak enerjilerini topluyor, sindirimlerini verimli çalıştırıyor ve avcılardan korunuyor. Uyku süreleri tembellik değil, hayatta kalmanın stratejik bir parçası.

Peki, hayvanlar aleminin en çok uyuyan üyeleri kimler?

Cevabı içeriğin devamında...

Bazı hayvanlar günün büyük bölümünü uykuda geçiriyor.

Biz insanlar 7-8 saatle yetinirken doğadaki bazı canlılar enerji tasarrufu yapmak, sindirimlerini verimli çalıştırmak veya avcılardan korunmak için çok daha uzun süre uyuyor. Uyku süreleri sadece dinlenme ile ilgili değil metabolizma hızı, beslenme şekli ve yaşam tarzı da bu süreyi belirliyor.

Peki en çok uyuyan hayvanlar hangisi?

  • Koala – 20–22 saat

  • Küçük Kahverengi Yarasa – 19.9 saat

  • Dev Armadillo – 18.1 saat

  • Piton – 18 saat

  • Kuzey Amerika Keseli Sıçanı – 18 saat

  • Aslan – 18–20 saat

  • Leopar – 18 saat

  • Kaplan – 15.8–18 saat

  • Gece Maymunu – 17 saat

  • Lemur – 16–17 saat

  • Ağaç Sincabı / Çipmunk – 15–16 saat

  • Panda – 10–15 saat

  • Manati – 14–15 saat

  • Hamster – 14–15 saat

  • Ornitorenk – 14 saat

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
